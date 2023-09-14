Bloomberg: Российские миллиардеры вернули в страну из Европы активы на полсотни миллиардов долларов

Как известно, с началом СВО на Украине Запад ввёл жёсткие санкции против России, включая заморозку активов на десятки миллиардов долларов. Однако, несмотря на это, деньги с Запада продолжают возвращаться в Россию.Американское издание Bloomberg пишет, что после начала украинского конфликта российские бизнесмены вернули свои активы на Родину как минимум на 50 миллиардов долларов. При этом издание отмечает, что это произошло якобы под давлением властей. Интересно, каким образом могло быть оказано это "давление". Видимо, перепутали с западными методами "честной экономики"...Bloomberg напоминает, что вскоре в Россию хотят перебраться с Кипра такие компании, как United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, принадлежащие российским бизнесменам Игорю Шилову и Марку Курцеру.По словам обозревателей американского издания, возвращение капиталов в Россию стало новой тенденцией для российских бизнесменов, так и как они долгое время, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, размещали свои активы в Европе.По данным Bloomberg, после начала конфликта на Украине из Европы в Россию и дружественные страны переместили свои активы такие известные предприниматели, как Андрей Гурьев, Виктор Рашников, Игорь Алтушкин, Владимир Лисин и некоторые другие.Авторы издания пишут, что кроме давления на бизнес, для возвращения активов в Россию власти пытаются создать и привлекательный налоговый климат. В частности, для этих целей действуют специальные административные районы (САР) куда в этом году уже переехало 115 компаний.