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Bloomberg: Российские миллиардеры вернули в страну из Европы активы на полсотни миллиардов долларов

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Bloomberg: Российские миллиардеры вернули в страну из Европы активы на полсотни миллиардов долларов

Как известно, с началом СВО на Украине Запад ввёл жёсткие санкции против России, включая заморозку активов на десятки миллиардов долларов. Однако, несмотря на это, деньги с Запада продолжают возвращаться в Россию.


Американское издание Bloomberg пишет, что после начала украинского конфликта российские бизнесмены вернули свои активы на Родину как минимум на 50 миллиардов долларов. При этом издание отмечает, что это произошло якобы под давлением властей. Интересно, каким образом могло быть оказано это "давление". Видимо, перепутали с западными методами "честной экономики"...

Bloomberg напоминает, что вскоре в Россию хотят перебраться с Кипра такие компании, как United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, принадлежащие российским бизнесменам Игорю Шилову и Марку Курцеру.

По словам обозревателей американского издания, возвращение капиталов в Россию стало новой тенденцией для российских бизнесменов, так и как они долгое время, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, размещали свои активы в Европе.

По данным Bloomberg, после начала конфликта на Украине из Европы в Россию и дружественные страны переместили свои активы такие известные предприниматели, как Андрей Гурьев, Виктор Рашников, Игорь Алтушкин, Владимир Лисин и некоторые другие.

Авторы издания пишут, что кроме давления на бизнес, для возвращения активов в Россию власти пытаются создать и привлекательный налоговый климат. В частности, для этих целей действуют специальные административные районы (САР) куда в этом году уже переехало 115 компаний.
Использованы фотографии:
www.istockphoto.com
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13 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:51
    +5
    Надеюсь они потом не были выведены в Дубай в ещё большем количестве?
    1. DenVB
      DenVB Сегодня, 13:23
      +1
      Цитата: alexoff
      Надеюсь они потом не были выведены в Дубай в ещё большем количестве?

      Скорее всего, были.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:54
    +3
    Янки как всегда верны себе - про каплю в море вывезенного российского добра трезвонят на каждом углу, а про океан российских активов находящихся в их банках память напрочь отшибло. winked
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:59
    0
    1/10 от того, что украл запад, это прям как церковная десятина, пожертвовали laughing
  4. stels_07
    stels_07 Сегодня, 13:03
    +4
    По статистике вывод капитала идёт из России очень серьезный
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 13:06
    +6
    Результат уже увидели-два военных завода,которые могли бы производить боеприпасы,отдали в частную собственность.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    +1
    российские бизнесмены вернули свои активы на Родину как минимум на 50 миллиардов долларов
    Bloomberg очевидно сидит на "кассе" поэтому точно знает сколько и куда идет. 50 млрд. действительно капля в море, но это тоже деньги.
    власти пытаются создать и привлекательный налоговый климат
    А это разве плохо? Или мешает "разорвать в клочья" российскую экономику?
    1. DenVB
      DenVB Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: rotmistr60
      А это разве плохо?

      А что хорошего? Вместо того, чтобы увеличивать налоги на сырьевой и финансовый бизнес, им дают лазейки для ухода от уже существующих налогов.
  7. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 13:22
    0
    Ну да, ну да, триллион вывели - полсотни лярдов вернули....
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:28
    0
    Шипов и Курцер, если это правда от блюмберга приняли правильное решение возвращаться в Россию ,медицинский бизнес в России,а врачи такого уровня на западе не нужны,своих хватает.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:29
    0
    Это вернулись 50 миллиардов денег в чей то карман в России. А то что грабили страну десятками лет и счет идет на тысячи миллионов , как то не принято вспоминать
  10. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:32
    0
    Не верю я в это от слова совсем, сейчас бы рубль был 1 к 50 к доллару, а не 1 к 100
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:33
    +1
    laughing
    На седьмые сутки индеец Острый Глаз увидел, что в камере одной стены нет)))
    Более того, ВТО на днях выдало отчет, в нем говорится, что "Введенные против России экономические санкции могут негативно повлиять на большинство экономик мира, сказано в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о мировой торговле за 2023 год."
    Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!