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Минобороны Украины допустило к эксплуатации новый FPV-дрон KH-S7, способный поражать цели на дальности до 7 км

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Минобороны Украины допустило к эксплуатации новый FPV-дрон KH-S7, способный поражать цели на дальности до 7 км

Подразделения ВСУ получили на вооружение новый ударный FPV-дрон KH-S7, Министерство обороны Украины допустило новый беспилотник к эксплуатации после испытаний в боевых условиях.


В украинских пабликах уже вовсю поют дифирамбы новому беспилотнику заявляя, что он чуть ли не изменит ход боевых действий, потому что дрон "просто бомба-ракета-петарда!". Если убрать восторженные отзывы и всяческие призывы, то в итоге остается, что он имеет большую дальность полета, хорошую маневренность, грузоподъемность и меткость, хотя она уж точно от оператора зависит.

Как заявляют сами разработчики, беспилотник способен нести полезную нагрузку массой 1 кг на дальность до 7 км, имеет камеру высоко качества для доразведки цели и сделан из импортных комплектующих, которые поступают напрямую от "лучших производителей мира".

Новый беспилотник очень быстро прошел все необходимые испытания и был допущен к эксплуатации, поскольку в ВСУ катастрофически не хватает ударных дронов. Сама же разработка заняла больше года, работа над ним началась еще летом 2022-го.

Это действительно первоклассная модель, которую мы имеем здесь – от эргономики контроллера, выходной мощности пропеллеров до общего качества системы и многих полезных мелочей, которые в итоге приводят к увеличению дальности полета, маневренности, срока службы батареи, емкости и точности попадания

- заявил представитель разработчика.

Сейчас компания работает над другой версией ударного беспилотника, который будет способен поднимать до 3 кг полезной нагрузки и сбрасывать ее на позиции противника. Другой информации пока нет.
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3 комментария
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  1. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 13:10
    0
    "... то в итоге остается, что он имеет большую дальность полета, хорошую маневренность, грузоподъемность и меткость, хотя она уж точно от оператора зависит."
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    Ну, дык, и маневренность от оператора тоже зависит. А бОльшая дальность полёта, при прежних скоростных показателях, это и бОльшее время на обнаружение этого (Д)БПЛА. И его оператора, тоже, кстати...

    Короче, ТТХ киевские бандеро - нацики, немного улучшили. Но никаких технических "прорывов" здесь не просматривается...
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:17
    0
    Интересно, у нас на вооружение хоть один дрон меньше ланцета принят? А то без волонтеров и самостоятельных закупок бойцами кажется ничего не было бы
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:31
      0
      Разработано и применяется много фпв-дронов. Лютик, упырь, ультиматум, джокер... Приняты ли они официально на вооружение... request
      Обьясняют тем, что БОЕВОЙ дрон должен иметь функцию захвата и преследования цели в автоматическом режиме при потери связи управления, должен иметь функцию исключения самоподрыва на земле, снаряд в конце-концов и устройство крепления/сброса должны иметь стандарт. И ещё много функций должно быть заложено в боевом дроне. Всё остальное принято быть не может, всё остальное шаловство. Конечно наверное идут заказы от оборонки к разным производителям. Но это всё не может быть проведено официально. Иначе боец "кнопка нажимать" и поминай как звали. А так вроде - не сертифицированное изделие