Минобороны Украины допустило к эксплуатации новый FPV-дрон KH-S7, способный поражать цели на дальности до 7 км

Это действительно первоклассная модель, которую мы имеем здесь – от эргономики контроллера, выходной мощности пропеллеров до общего качества системы и многих полезных мелочей, которые в итоге приводят к увеличению дальности полета, маневренности, срока службы батареи, емкости и точности попадания

Подразделения ВСУ получили на вооружение новый ударный FPV-дрон KH-S7, Министерство обороны Украины допустило новый беспилотник к эксплуатации после испытаний в боевых условиях.В украинских пабликах уже вовсю поют дифирамбы новому беспилотнику заявляя, что он чуть ли не изменит ход боевых действий, потому что дрон "просто бомба-ракета-петарда!". Если убрать восторженные отзывы и всяческие призывы, то в итоге остается, что он имеет большую дальность полета, хорошую маневренность, грузоподъемность и меткость, хотя она уж точно от оператора зависит.Как заявляют сами разработчики, беспилотник способен нести полезную нагрузку массой 1 кг на дальность до 7 км, имеет камеру высоко качества для доразведки цели и сделан из импортных комплектующих, которые поступают напрямую от "лучших производителей мира".Новый беспилотник очень быстро прошел все необходимые испытания и был допущен к эксплуатации, поскольку в ВСУ катастрофически не хватает ударных дронов . Сама же разработка заняла больше года, работа над ним началась еще летом 2022-го.- заявил представитель разработчика.Сейчас компания работает над другой версией ударного беспилотника, который будет способен поднимать до 3 кг полезной нагрузки и сбрасывать ее на позиции противника. Другой информации пока нет.