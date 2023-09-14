Мы будем работать и в разумные сроки представим наши комментарии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал предоставить комментарии к проекту мирного договора с Баку в «разумные сроки». Перед этим армянская сторона получила предложения к тексту соглашения от Азербайджана.О подготовке комментариев Пашинян сообщил на очередном правительственном заседании.- заявил глава правительства Армении.Пашинян сказал, что только мир способен гарантировать государствам закавказского региона независимость, суверенитет и территориальную целостность. Только он является фундаментальным и необходимым условием дальнейшего развития.Премьер также подчеркнул важность преодоления в Нагорном Карабахе кризиса в гуманитарной сфере. По мнению Пашиняна, эта проблема требует срочного решения. Он заявил, что Армения предпринимает в данном направлении максимум усилий.Глава армянского правительства отметил, что российский груз гуманитарной помощи удалось доставить в столицу региона – Степанакерт. В то же время на въезде в Лачинский коридор задержано движение грузовиков с гуманитарной помощью для Республики Арцах, которую направили Армения и Франция.Пашинян обратил внимание и на сохранение напряженности на армяно-азербайджанской границе. По его словам там, как и на линии разграничения в Нагорном Карабахе, продолжается переброска Азербайджаном воинских подразделений и техники.