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Пашинян пообещал предоставить комментарии к проекту мирного договора с Баку в «разумные сроки»

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Пашинян пообещал предоставить комментарии к проекту мирного договора с Баку в «разумные сроки»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал предоставить комментарии к проекту мирного договора с Баку в «разумные сроки». Перед этим армянская сторона получила предложения к тексту соглашения от Азербайджана.

О подготовке комментариев Пашинян сообщил на очередном правительственном заседании.

Мы будем работать и в разумные сроки представим наши комментарии

- заявил глава правительства Армении.

Пашинян сказал, что только мир способен гарантировать государствам закавказского региона независимость, суверенитет и территориальную целостность. Только он является фундаментальным и необходимым условием дальнейшего развития.

Премьер также подчеркнул важность преодоления в Нагорном Карабахе кризиса в гуманитарной сфере. По мнению Пашиняна, эта проблема требует срочного решения. Он заявил, что Армения предпринимает в данном направлении максимум усилий.

Глава армянского правительства отметил, что российский груз гуманитарной помощи удалось доставить в столицу региона – Степанакерт. В то же время на въезде в Лачинский коридор задержано движение грузовиков с гуманитарной помощью для Республики Арцах, которую направили Армения и Франция.

Пашинян обратил внимание и на сохранение напряженности на армяно-азербайджанской границе. По его словам там, как и на линии разграничения в Нагорном Карабахе, продолжается переброска Азербайджаном воинских подразделений и техники.
Использованы фотографии:
https://www.primeminister.am/
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8 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 13:15
    0
    Надеюсь он понимает,что его(?)"опус" могут прочитать женщины и дети.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:25
      0
      Оставьте Пашиняна один на один с Алиевым. По мне так Путин уже приговорил Пашиняна сначала как политика, ну а там как карта ляжет, спасать его от благодарного армянского народа он точно не будет. Такие выходки прощать нельзя, людей наказывали за более мелкие пригрешения.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 13:18
    0
    Худой мир лучше "хорошей" войны.
    Раз Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана значит Пашинян местных армян полностью устраивает.
    Главное чтобы наши миротворцы были живы и здоровы и не стали заложниками нынешнего руководства Армении, а также США, Франции и стран ЕС.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:27
      0
      Вы еще не поняли, что Армения пошла по пути У ? Миротворцев с Армении скоро попросят с вещами на выход, там намечается база США.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: Silver99
        Вы еще не поняли, что Армения пошла по пути У ? Миротворцев скоро попросят с вещами на выход, там намечается база США.

        Это было понятно ещё тогда, когда неухоженный Никол бегал по митингам в Ереване и поливал тогдашних армянских политиков помоями, обвиняя их во всех смертных грехах. Соросёнок одним словом.

        Россия с развалом СССР потеряла способность отстаивать свои интересы невоенным путём, поэтому и миротворцы в Н.Карабахе и военная база в самой Армении в большей мере временное явление, поэтому совсем не будет удивительным если на месте наших военных вскоре расквартируются войска НАТО или США.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:21
    0
    После того, что наговорил Пашинян в последнее время, после его необоснованных обвинений в адрес России так и хочется сказать - да пошел бы ты, разбирайтесь сами. Но у нас база в Армении, миротворцы в Карабахе и свои интересы в этом регионе.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:26
    0
    Походу, снесет в посольство полосатых, а там уж поглумятся, сделают все, чтобы было неприемлемо для другой стороны. Зелебоба не даст соврать, 10 пунктов под редакцией матрасни.
  5. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:37
    0
    Обращаюсь к редакционному коллективу ВО! Может, уже, пора остановиться в ежедневном описании "жития великомученика" г-на Пашиняна - удачного "проекта" ЕС+США и воплощения в "бронзе и мраморе" звонкой пощёчины отечественным "пофигистам" идеологического фронта и международной политики вкупе с руководством РФ... Это не тот персонаж, на котором, в данный момент, стоит зацикливаться.... Конечно жаль умный и трудолюбивый народ Армении, который и обрёл свой суверенитет, развитие под сенью России - СССР. Теперь Запад, США, в купе с Турцией, "объяснят" доходчиво, армянам о их "роли и месте" в современном мире.... Но это будет, уже, без белых лайковых перчаток, как когда - то случилось на Украине.... А Пашинян, уже будет, в тот момент, в Майями, на ПМЖ...