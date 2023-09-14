Военное обозрение
Войти Регистрация

Губернатор Курской области: Есть погибший при очередном обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

9
Губернатор Курской области: Есть погибший при очередном обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ. Об этом он написал в своём ТГ-канале. Как уточнил глава региона, прилёты со стороны противника были зафиксированы в район спиртзавода. К большому сожалению, есть погибшие: был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до того, как прибыла скорая помощь.


Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего

– сообщил в своём канале в Telegram курский губернатор.

В то же время, добавил Старовойт, повторному обстрелу со стороны боевиков киевского режима подверглось и село Гордеевка Кореневского района. В общей сложности здесь зафиксировано 10 прилётов. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть повреждения – пострадала линия электроснабжения. Уже в самое ближайшие время аварийные бригады приступят к устранению всех неполадок на ЛЭП.

Отметим, что сегодня утром ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, о чём также поведал Старовойт.

Тем временем губернатор региона сообщает о продолжающихся обстрелах приграничных районов Курской области со стороны украиских войск. Так, по его словам, фиксируются прилёты по деревне Елизаветовка, посёлка Тёткино и Краснооктябрьского Глушковского района. Среди пострадавших есть мужчина, получивший лёгкие ранения. Его уже доставили в Глушковскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Атаки вооружённых формирований Украины (ВФУ) на посёлок Тёткино, напомним, происходят не в первый раз. Обстрел этого н.п. также был осуществлён ими 29 июля. Тогда было зафиксировано 11 прилётов со стороны противника, в результате чего был повреждено частное домовладение.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 13:18
    +4
    А ведь еще весной Солнцеликий поручил решить эту проблему..
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 13:23
    +3
    Ну и ? сегодня то Красную линию перешагнули? Всё кaклaм кердык?
    По центрам принятия лишений полетели ракеты и БПЛА ? когда начнём то ?
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:28
    -1
    По моему пора начинать создавать "санитарную зону" , вплоть до Западной Украины , а может и дальше.
  4. osp
    osp Сегодня, 13:29
    +2
    По Евпатории сегодня утром тоже прилетело и серьезно - вероятно опять "Тенями" ударили по районам расположения РЛС и ПВО.
    Горело сильно , что именно атаковали и какой ущерб пока неизвестно.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:37
      +2
      Почему же известен есть факт уничтоженного С400.
      1. osp
        osp Сегодня, 13:50
        0
        Пока сложно сказать куда именно попали.
        Но то что Украина стала проводить комбинированные воздушные атаки с использованием БПЛА для усыпления ПВО Крыма это уже факт.
        А потом пускают "Тени" или "Скальпы".

        Такие атаки требуют определенной координации и экипажей бомбардировщиков и расчетов запускающих БПЛА.
  5. osp
    osp Сегодня, 13:37
    +3
    А во вчерашнем налете на Севастополь участвовали 5 бомбардировщиков Су-24М которые вылетели в середине ночи из Хмельницкой области и пошли на Юг в сторону Херсона неся по паре "Теней" каждый.
    Но один из них круто повернул на Запад и сбросил груз в районе Змеиного, оставшиеся четыре сбросили ракеты где-то в районе Николаева. 10 ракет получается.
    Вот как-то оно так выходит.

    Это результат оставления Херсона и Змеиного - что нету там больше ПВО и контроля воздушного пространства Юга Украины.
    Им было бы намного сложнее такие атаки проводить.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:41
    0
    Не знаю может это спорное решение, мне кажется что во всех прифронтовых областях и краях нужно назначать генерал- губернаторов, людей имеющих опыт военного строительства, управления и обороны.
    Особенно инженер -офицеров, которые по моему опыту службы в армии умнее строевых офицеров.
    Все нужны в армии и в атаку вести и инженерные сооружения делать, но в это время всё таки предпочтительней военные инженеры на посту глав администраций обстреливаемых врагом. soldier
  7. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 14:14
    0
    Рома, хорош бухать , тот раз тебе говорил ... Да, проблем много, ты - молодец и справляешься , но .... Придержи коней, САМ не одобрит и заменить тебя пока никак . Ну , красный как я после отпуска, негоже....