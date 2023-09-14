Губернатор Курской области: Есть погибший при очередном обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ. Об этом он написал в своём ТГ-канале. Как уточнил глава региона, прилёты со стороны противника были зафиксированы в район спиртзавода. К большому сожалению, есть погибшие: был смертельно ранен водитель погрузчика. Мужчина скончался до того, как прибыла скорая помощь.– сообщил в своём канале в Telegram курский губернатор.В то же время, добавил Старовойт, повторному обстрелу со стороны боевиков киевского режима подверглось и село Гордеевка Кореневского района. В общей сложности здесь зафиксировано 10 прилётов. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть повреждения – пострадала линия электроснабжения. Уже в самое ближайшие время аварийные бригады приступят к устранению всех неполадок на ЛЭП.Отметим, что сегодня утром ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, о чём также поведал Старовойт.Тем временем губернатор региона сообщает о продолжающихся обстрелах приграничных районов Курской области со стороны украиских войск. Так, по его словам, фиксируются прилёты по деревне Елизаветовка, посёлка Тёткино и Краснооктябрьского Глушковского района. Среди пострадавших есть мужчина, получивший лёгкие ранения. Его уже доставили в Глушковскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.Атаки вооружённых формирований Украины (ВФУ) на посёлок Тёткино, напомним, происходят не в первый раз. Обстрел этого н.п. также был осуществлён ими 29 июля. Тогда было зафиксировано 11 прилётов со стороны противника, в результате чего был повреждено частное домовладение.