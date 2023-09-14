Пресса США: Пентагон внимательно следит за применением систем РЭБ на Украине, накапливая опыт для будущих войн

Пентагон работает над пополнением арсенала средств по созданию помех и дезинформации, готовясь к возможному конфликту с Китаем или Россией (...) Гибкость, которую демонстрируют стороны конфликта, осуществляя операции в диапазоне, поразительна. Обе стороны очень хорошо играют в кошки-мышки

Соединенные Штаты очень внимательно следят за применением Россией и Украиной различных вооружений в рамках идущего конфликта, особенно американских военных интересуют системы радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Defense News.По данным американского издания, Пентагон тщательным образом изучает все применяемые сторонами конфликта методы радиоэлектронной борьбы для разработки собственных эффективных систем РЭБ. В США не исключают военных столкновения с той же Россией, а также Китаем в будущем, поэтому им необходимы современные технологии в этой области.Отмечается, что особый интерес у США вызывают системы, работающие в области связи, а также наведения оружия . При этом американцы подчеркивают, что и Россия, и Украина "эффективно и поразительно" используют имеющиеся у них возможности РЭБ.- заявил полковник ВС США Джош Козлов.По словам полковника, который является руководителем одного из подразделений ВВС США, занимающегося средствами РЭБ, США необходимо выработать собственные методики в области применения систем, чтобы победить при столкновении с равным противником в будущем.Ранее в США признавали, что значительно отстают от России в создании комплексов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.