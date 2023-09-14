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Пресса США: Пентагон внимательно следит за применением систем РЭБ на Украине, накапливая опыт для будущих войн

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Пресса США: Пентагон внимательно следит за применением систем РЭБ на Украине, накапливая опыт для будущих войн

Соединенные Штаты очень внимательно следят за применением Россией и Украиной различных вооружений в рамках идущего конфликта, особенно американских военных интересуют системы радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Defense News.


По данным американского издания, Пентагон тщательным образом изучает все применяемые сторонами конфликта методы радиоэлектронной борьбы для разработки собственных эффективных систем РЭБ. В США не исключают военных столкновения с той же Россией, а также Китаем в будущем, поэтому им необходимы современные технологии в этой области.

Отмечается, что особый интерес у США вызывают системы, работающие в области связи, а также наведения оружия. При этом американцы подчеркивают, что и Россия, и Украина "эффективно и поразительно" используют имеющиеся у них возможности РЭБ.

Пентагон работает над пополнением арсенала средств по созданию помех и дезинформации, готовясь к возможному конфликту с Китаем или Россией (...) Гибкость, которую демонстрируют стороны конфликта, осуществляя операции в диапазоне, поразительна. Обе стороны очень хорошо играют в кошки-мышки

- заявил полковник ВС США Джош Козлов.

По словам полковника, который является руководителем одного из подразделений ВВС США, занимающегося средствами РЭБ, США необходимо выработать собственные методики в области применения систем, чтобы победить при столкновении с равным противником в будущем.

Ранее в США признавали, что значительно отстают от России в создании комплексов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
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11 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 13:15
    +1
    Пентагон работает над пополнением арсенала средств по созданию помех и дезинформации, готовясь к возможному конфликту с Китаем или Россией (...) Гибкость, которую демонстрируют стороны конфликта (на Украине), осуществляя операции в диапазоне, поразительна.

    Вот ведь хитрые гады - на наших ошибках и решениях учатся!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: Елис_С
      ...Вот ведь хитрые гады - на наших ошибках учатся!

      Так ведь они по-жизни первостатейные гады и ждать от них иного могут только полные тупицы или стопроцентные идиоты.
      Для англосаксов любая война как манна небесная и повод для обогащения и повод для устранения конкурентов, а создание и совершенствование систем РЭБ это как раз и предоставляет возможность американскому ВПК в очередной раз обогатится.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 13:28
      0
      А чему удивляться-Запад надеется на то,что РФ покажет все "козыри" в ходе СВО.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:28
      0
      Ну так у Украины нет своих полностью собственных РЭБ, было бы вернее в статье указать, что США уже тестирует свои наработки.
    4. nordscout
      nordscout Сегодня, 14:09
      0
      Уважаемый Елис_С! В настоящее время на своих ошибках учатся только интеллектуально ограниченные и по принуждению.... США - хитры, богаты, интеллектуально развиты, умеют "дикаря" заставить на себя работать и, даже, вместо себя умирать....
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    +1
    Пентагон тщательным образом изучает все применяемые сторонами конфликта методы радиоэлектронной борьбы
    Пентагон тщательно изучает не только применение средств РЭБ, но и др. Украина действительно огромный полигон для анализа применения различных видов вооружений, испытания новых, разбора тактики боевых действий в различных условиях и при различных видах общевойскового боя. Все это, как и наработанный боевой опыт действительно пригодится в возможных войнах будущего, а они судя по всему неизбежны.
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 14:36
      0
      Вы правы, этот конфликт упал с неба на Соединенные Штаты. Они сделают выводы и исправят ошибки, многому научились, не теряя собственную технику, старенькую М777 не считаю. А то, что они делают выводы и будут делать меньше глупых ошибок, уже видно, например, на примере нового БТРа, вместо того, чтобы идти в вундерваффе, они уходят в простоту, универсальность и массовость.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:17
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Пентагон внимательно следит за применением систем РЭБ на Украине, накапливая опыт для будущих войн

    думаю в эту игру можно играть вдвоем
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 13:29
      +1
      Кто первый мяч ЯО пропустит,тот и проиграл).Тут сво не прокатит между нами и островом
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:43
    0
    Нормально, судя по тому, что они "вынесли" из применения арты на Украине, ну сейчас заявили о модернизации своей арты с учетом применения на Украине - они нихрена не понимают))) Так что если и РЭБ так же "модернизируют" - это надо приветствовать!
    1. cmax
      cmax Сегодня, 14:02
      0
      Все нормально они вынесли, нам у них надо учиться и учиться. Аналитика и внедрение новых технологий их сильная сторона. Один пример - связь. У них защищённая, скоростная, у нас ничего нет, китайские рации, слушай все кто хочет или как во вторую мировую - проводная связь, 21 век. В армии новая парадная форма есть, а нормальной связи нет. И не понятно будет ли. Переговоры пилотов наших самолётов доступны всем кто может слушать открытые каналы. По арте они уже объявили конкурс по увеличению ресурса стволов 777. Учатся они, нам бы так!
  6. Комментарий был удален.