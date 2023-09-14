Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский телеканал: Соседи Северной Кореи обеспокоены недавней встречей президента РФ с Ким Чен Ыном

23
Американский телеканал: Соседи Северной Кореи обеспокоены недавней встречей президента РФ с Ким Чен Ыном

Вчерашний визит председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в Россию, где он посетил космодром «Восточный» и провел многочасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вызвал настоящий переполох среди западных политиков и журналистов. Более всего Запад напрягает возможное военное сотрудничество двух стран, включая поставку России боеприпасов из Северной Кореи в обмен на современные технологии разработки и производства вооружений.


Немного забавно, а вернее нелепо, выглядят заголовки большинства европейских и американских таблоидов, которые называют переговоры северокорейского и российского лидеров «встречей двух изгоев». На самом деле, изгоями все более становятся как раз страны Запада, от которых из-за непрекращающейся глобалистской политики отворачиваются все больше государств так называемого остального мира.

Некоторые западные издания идут еще дальше, предупреждая, что рост военно-политического и экономического сотрудничества РФ и КНДР, с учетом партнерских связей этих стран с Китаем, может сформировать в регионе новую «ось зла», способную эффективно противостоять откровенно слабеющим США, Европе и НАТО.

Повышенный интерес, граничащий с тревогой, к результатам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына проявляют соседи КНДР по Азиатско-Тихоокеанскому региону, которые опасаются дальнейшей милитаризации Северной Кореи, которая может перейти на новый виток при поддержке РФ. Особенно с учетом роста количества испытаний ракет различного типа, в том числе способных нести ядерные боеголовки, проводимых Пхеньяном с начала этого года. На это обращает внимание американский телеканал CNN.

Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су заявил, что возможность военного сотрудничества РФ и КНДР «вызывает беспокойство». Такого же мнения по этому поводу придерживается министр объединения Южной Кореи Ким Юн Хо, который считает, что Москва и Пхеньян, похоже, заключают «какую-то военную сделку».

Южнокорейский министр напомнил о недавнем визите в КНДР главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, отметив участившиеся после этого посещения Ким Чен Ыном заводов по производству боеприпасов в Северной Корее. Ким Юн Хо обратил внимание на состав северокорейской делегации, в которой были широко представлены высшие военные чины республики. Не сулит ничего хорошего соседним странам и всему «свободному миру», считает министр, и предложение Москвы поддержать развитие спутников КНДР.

Далее министр объединения Южной Кореи традиционно призвал Пхеньян и Москву прекратить «незаконные действия», которые приведут две страны к «самостоятельной изоляции и регрессу». Не ново из уст министра прозвучало и требование к лидерам РФ и КНДР соблюдать некие международные нормы. Беспрецедентная по масштабам накачка Западом вооружениями Украину, видимо, таковые нормы не нарушает, считают в Токио.

От уговоров Ким Юн Хо, как всегда, перешел к угрозам, предупредив, что КНДР столкнется с «более сильным ответом» со стороны Южной Кореи, США и Японии в случае продолжения реализации ядерной программы.

Сильно встревожены ростом партнерских связей двух стран и в Японии, руководство которой само взяло курс на масштабную милитаризацию и невиданное ранее сближение с Вашингтоном и НАТО. Глава японского МИД Йоко Камикава заявила на пресс-конференции, что Токио «внимательно следит за ситуацией с обеспокоенностью», опасаясь поставок северокорейского оружия в РФ. В Японии такие сделки между Северной Кореей и Россией назвали нарушением резолюции Совбеза ООН, по которой в свое время против КНДР были введены международные санкции.
Использованы фотографии:
Сайт президента России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 13:33
    +2
    Когда Южная Корея приняла решение о поставке военной техники а Европу, надо было сообразить, что может прилететь ответка.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:47
      0
      Не доволен барин,следовательно,недовольны и холопы.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:00
        0
        Я как-то не понял. Дядя Сэм, начавший громко визжать по сему вопросу ещё ДО самой встречи, что уже "сосед" КНДР?..
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:34
    +3
    Сами себе противоречат то называют Россию и КНДР "изгоями", то пристально следят и волнуются. Если принять во внимание, что Ким никуда не выезжает за пределы страны, значит повод был очень веским, это и подтверждает его окружение, впервые республику одновременно покинуло все высшее руководство Северной Кореи. Так же не стоит забывать, что за КНДР стоит Китай и он тоже игрок нашей команды.
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:35
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Соседи Северной Кореи обеспокоены недавней встречей президента РФ с Ким Чен Ыном

    Взбодрили немного Азиатско-Тихоокеанский регион. laughing good
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:37
    -8
    Напрасно.
    Очень большая вероятность того, что ничем конкретным (реальным военным союзом: поставками, участием ВС КНДР в деле...) эта встреча не закончится.
    Не будем же мы нарушать "международное право?!..
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 13:44
      0
      А мы будем играть в рамках права ). Ну как и обычно . Как в ситуации с Крымом. Все по формальным законам "международного права"
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:45
      +2
      Цитата: Смею_заметить_
      Не будем же мы нарушать "международное право?!..

      Смею заметить, проснитесь, какое право !
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:50
      +2
      Цитата: Смею_заметить_
      Не будем же мы нарушать "международное право?!..

      Где Вы его видели это право ?
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 14:00
        0
        Сколько министров разных стран начали беспокоиться и высказываться из-за встречи "изгоев"( как сказали) Даже странно как-то recourse Штатники забыть не могут до сих пор, как их северные корейцы мочили
  6. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 13:41
    +2
    Министры Южной Кореи протестуют против встречи лидеров, а про то, что их страна снабжает воюющую против РФ Украину оружием, не упоминают, не считают чем-то плохим.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:43
    +2
    В Японии такие сделки между Северной Кореей и Россией назвали нарушением резолюции Совбеза ООН

    Сейчас только идиоты не нарушают резолюции ООН международные законы.
    Усё это ушло в прошлое, как ушло 1 сентября 1939 года.
    1. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 13:57
      0
      Неплохо сказано , только я бы исправил на ", после того как ПРИШЛО 1 сентября 1939 года "
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:44
    +3
    Более всего Запад напрягает возможное военное сотрудничество двух стран
    Да уже вероятнее всего не возможное, а реальное. Не зря желчь полилась в западных СМИ рекой. "Свободный мир" в большой напряге и это хорошо.
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:54
    +2
    Вообще то и Китай, КНДР, Россия не менее встревожено партнёрскими связями Японии, Южной Кореи с США, этого бандита- ковбоя, не имеющего любых моральных ограничений и лезущего в любую щель и дырку. . soldier
  10. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:58
    0
    Соседи Северной Кореи обеспокоены

    Япония, что ли, забеспокоилась!? Так корейцы прекрасно помнят, кто такие японцы и что они творили в период оккупации Кореи.
  11. nordscout
    nordscout Сегодня, 13:58
    +1
    Давно пора России дружить с теми, кто на твоей стороне в войне , предсказуем,"не захлёбывается от соплей суверенетета" и самомнения о "международной знчимости", с ориентацией на российский кошелёк и природные ресурсы, не "многовекторны", в стили тбилиссих "хитрованов," и готовы "подставить плечо" с добавлением слова "фактически"..... Если, Верховный примет такое решение, без оглядки на евро -американских "партнёров" и внутреннюю "пятую колонну" и, в ответ на предложения Пхеньяна, накормит Корею и "зальёт" их нефтью и ГСМ, "немножко" поделится военными технологиями - это будет очень мудрое, своевременное решение в духе социалистического интернационализма. А если "поделится" и суперзвуком, то, это, будет таким рычагом воздействия на всю Азию, включая и "друга" Си, и США.... Хотелось бы усиления, до эмоционального срыва, "встревоженности" США, ЕС, Японии и Южной Кореи сближением России и КНДР.... Вот как-то так.
  12. XYZ
    XYZ Сегодня, 14:03
    0
    И чего это они о международном праве вспомнили? А как же миропорядок, основанный на правилах? Пора прекращать эту шулерскую игру в санкции против наших союзников.
  13. Озирис
    Озирис Сегодня, 14:05
    0
    А кто соседи у Северной Кореи - Россия, Китай, Южная Корея и Япония, в 2-х последних странах имеются военные базы США , а на территории Северной Кореи баз других стран нет. Так что вопли в США - ни о чем! ...
  14. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 14:09
    0
    Воооот . И пусть "будут обеспокоены" , т.к. будут там и атомные подлодки и третью ступень с ТТУ подкинем для ракеток , на сшп направленных( а для япов так ваще кердык-мүлде ) . Берегитесь , сски , русский медведь идет , разбудили идиоты , теперь не надо визжать , задерёт косолапый ( "косолапый" - мне нравится, вот такая она ,Россия-матушка)
  15. maiman61
    maiman61 Сегодня, 14:11
    0
    А что тут удивительного? Соседи, сатанисты прозападные, боятся всего человеческого!
  16. Опториус
    Опториус Сегодня, 14:18
    0
    Они шлют оружие в Украину на миллиарды долларов, шлют наемников сотнями, предоставляют разведданные ВСУ и даже не считают нужным это скрывать. И все эти речёвки про "оси зла", "изгоев" и прочая на этом фоне выглядят, как минимум, странно. А скорее бредово. России надо побольше говорить про военно-экономическое сотрудничество с КНДР по всем сферам, но при этом и побольше делать, а не впустую разглагольствовать на форумах и саммитах какой де Запад "вероломный и лицемерный". Это мы и без всей этой дипломатической шелухи в пресс-релизах давно поняли. Делом, не только словом надо показывать им что все серьезно и будет твердо делаться им наперекор, а не в угоду. Договорняки и компромиссы российские уже в печёнках сидят, как и "красные линии". Тем более, что всем на Западе на них глубоко начхать, они свою линию гнули и продолжают гнуть и не пойдут они ни на какие "взаимные уступки". Там иная стратегия вообще.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:43
    0
    Американский телеканал: Соседи Северной Кореи обеспокоены недавней встречей президента РФ с Ким Чен Ыном
    Кто там обеспокоен? Соседи или подкоблучники полосатиков?