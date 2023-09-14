Американский телеканал: Соседи Северной Кореи обеспокоены недавней встречей президента РФ с Ким Чен Ыном

Вчерашний визит председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына в Россию, где он посетил космодром «Восточный» и провел многочасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вызвал настоящий переполох среди западных политиков и журналистов. Более всего Запад напрягает возможное военное сотрудничество двух стран, включая поставку России боеприпасов из Северной Кореи в обмен на современные технологии разработки и производства вооружений.
Немного забавно, а вернее нелепо, выглядят заголовки большинства европейских и американских таблоидов, которые называют переговоры северокорейского и российского лидеров «встречей двух изгоев». На самом деле, изгоями все более становятся как раз страны Запада, от которых из-за непрекращающейся глобалистской политики отворачиваются все больше государств так называемого остального мира.
Некоторые западные издания идут еще дальше, предупреждая, что рост военно-политического и экономического сотрудничества РФ и КНДР, с учетом партнерских связей этих стран с Китаем, может сформировать в регионе новую «ось зла», способную эффективно противостоять откровенно слабеющим США, Европе и НАТО.
Повышенный интерес, граничащий с тревогой, к результатам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына проявляют соседи КНДР по Азиатско-Тихоокеанскому региону, которые опасаются дальнейшей милитаризации Северной Кореи, которая может перейти на новый виток при поддержке РФ. Особенно с учетом роста количества испытаний ракет различного типа, в том числе способных нести ядерные боеголовки, проводимых Пхеньяном с начала этого года. На это обращает внимание американский телеканал CNN.
Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су заявил, что возможность военного сотрудничества РФ и КНДР «вызывает беспокойство». Такого же мнения по этому поводу придерживается министр объединения Южной Кореи Ким Юн Хо, который считает, что Москва и Пхеньян, похоже, заключают «какую-то военную сделку».
Южнокорейский министр напомнил о недавнем визите в КНДР главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, отметив участившиеся после этого посещения Ким Чен Ыном заводов по производству боеприпасов в Северной Корее. Ким Юн Хо обратил внимание на состав северокорейской делегации, в которой были широко представлены высшие военные чины республики. Не сулит ничего хорошего соседним странам и всему «свободному миру», считает министр, и предложение Москвы поддержать развитие спутников КНДР.
Далее министр объединения Южной Кореи традиционно призвал Пхеньян и Москву прекратить «незаконные действия», которые приведут две страны к «самостоятельной изоляции и регрессу». Не ново из уст министра прозвучало и требование к лидерам РФ и КНДР соблюдать некие международные нормы. Беспрецедентная по масштабам накачка Западом вооружениями Украину, видимо, таковые нормы не нарушает, считают в Токио.
От уговоров Ким Юн Хо, как всегда, перешел к угрозам, предупредив, что КНДР столкнется с «более сильным ответом» со стороны Южной Кореи, США и Японии в случае продолжения реализации ядерной программы.
Сильно встревожены ростом партнерских связей двух стран и в Японии, руководство которой само взяло курс на масштабную милитаризацию и невиданное ранее сближение с Вашингтоном и НАТО. Глава японского МИД Йоко Камикава заявила на пресс-конференции, что Токио «внимательно следит за ситуацией с обеспокоенностью», опасаясь поставок северокорейского оружия в РФ. В Японии такие сделки между Северной Кореей и Россией назвали нарушением резолюции Совбеза ООН, по которой в свое время против КНДР были введены международные санкции.