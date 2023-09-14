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В немецкой прессе появились снятые в июне кадры боя танка Leopard 2 против Т-72 ВС РФ

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В немецкой прессе появились снятые в июне кадры боя танка Leopard 2 против Т-72 ВС РФ

В немецкой прессе опубликованы кадры, как утверждается, снятые в июле текущего года, на которых запечатлено боестолкновение поставленного властями ФРГ ВСУ танка Leopard 2 с российским ОБТ Т-72.


В описании к кадрам, опубликованным немецким изданием Focus, утверждается, что боестолкновение произошло в начале "контрнаступления" боевиков киевского режима. На кадрах можно увидеть, как немецкий танк вступает в бой против двух российских, которые в результате были вынуждены отступить.




Судя по всему, экипаж немецкой машины атаковал российские танки из засады, воспользовавшись фактором неожиданности. По мнению немецких обозревателей, в пользу этого говорит относительно незащищенная позиция немецкого танка, не приготовившегося к прямому боестолкновению.

Вспышка и форма взрыва при попадании снаряда, выпущенного Leopard, указывают на применение фугасного боеприпаса. Использование фугасного, а не бронебойного снаряда, по предположению немецких обозревателей, говорит о том, что экипаж танка зарядил первый попавшийся в руки боеприпас. Российские танки Т-72 получили повреждения, однако остались на ходу и после небольшого ремонта смогут вернуться в строй.

Публикация только сейчас кадров, снятых в начале июня, в первую очередь свидетельствует об отсутствии других свидетельств "побед" западной техники над российской. Судя по всему, публикация в немецкой прессе призвана смягчить информацию об уничтожении значительного количества поставленной Западом Киеву военной техники.

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15 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:31
    +8
    Германскому ВПК очень необходимы хоть какие то "победы" своей "вундервафли" , вот пресса и старется что то нарыть.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:43
      +5
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Германскому ВПК очень необходимы хоть какие то "победы" своей "вундервафли" , вот пресса и старется что то нарыть.

      Каждый кулик хвалит своё болото, вот и фрицы этим занимаются.

      Но нас то волнует отечественное оружие и состояние нашего же ВПК, поэтому лучшей рекламой отечественному оружию будет успешное продвижение линии фронта на запад и груды разбитой западной военной технике на полях СВО.
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 14:00
        0
        Каждый кулик хвалит своё болото

        Лучше так: каждый кулик в своем болоте велик.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 13:46
      +4
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      хоть какие то "побед

      Согласен на 1000% и если честно, то эти кадры постановку напоминают. Иметь такие кадры "победы" одного Лео-2 над двумя Т-72 в самом контрнаступа и молчать об этом... На западников это сильно непохоже
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:38
    +1
    Очень интересно, только нифига не понятно. Выстрел вижу, взрыв чего-то похожего на фугас вижу, из облака выкатывается ОДИН танк... И что? Даже не факт, что это там снималось - коптер один, сбоку снимает момент выстрела вдоль дороги, по направлению полета снаряда коптер справа, потом кто-то снимает попадание, по направлению полета снаряда коптер - слева уже... Он быстрей танкового снаряда летает, чтоб через дорогу перелететь?
    Кстати, а фугасные-то снаряды вообще у Лепы - ЕСТЬ? Был какой-то кумулятивно-фугасный, где к кумулятивному примотали 500 грамм "оболочки". То есть лимонку. А чисто фугасного, как тут набредал давно, у немцев вообще не водилось...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:00
      +2
      Есть у Лео 2 осколочно фугасные снарялы (стандартно входят в БК). Двух типов: с программируемый трехрежимный (воздушный подрыв, с задержкой и ударный) и его Упрощенная версия только с ударный подрыв. Эти же боеприпасы входят в БК Абрамсов (и в США налажено их производство). Отсутствие в БК западных танков (точнее - танков с орудием рейнметалл 120мм) ОФС - заезженное пропагандистское клише, которое с 2014г как не соответствует действительности. Вот у Челленджера их нет.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:39
    +4
    Пока это единственная "победа" леопарда wassat
    Пора уже следующую партию засылать леопардов - за очередной "победой". А то предыдущая как-то незаметно кончилась
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:39
    +6
    После облетевших все СМИ кадров уничтоженных "Леопардов" нужно было хоть что-то найти, чтобы показать, что не все так плохо. Вот с с июля и искали хоть что-то для оправдания. По танку фугасным - плоховато учили в Германии украинские экипажи, либо руки у заряжающего дрожали, а глаза застилал холодный пот.
  5. denplot
    denplot Сегодня, 13:40
    +7
    Объективно, ничего не ясно из видео.
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:42
    +1
    Судя по всему, экипаж немецкой машины атаковал российские танки из засады
    Ехать по дороге, теперь засада. В обще нашим просто несказанно повезло.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:42
    +8
    Стрельнул ОФ, через 5 секунд из дыма выходит танк и на полной скорости едет дальше. Второй танк стоит в стороне от взрыва под сенью деревьев и не дымит. После прямого попадания ОФ в танк - экипаж контужен, а тут прет. Неужто на Т-72 стали автопилот с автоматом ставить вместо механики. Чушь полная, исходя их увиденных кадров. Одна заслуга леопёрда - разок стрельнул в сторону русских. Да и самое главное, вишенка на торте, почему то отступать наш танк стал в туже сторону, что и наступал. Контузило наверное.
    P.S. если рассматривать сизый шлейф слева за подбитие, то это для убогих, там выхлопная труба, если что.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:53
      0
      Я бы ещё добавил - в принципе тут без разницы в какой танк леопард бы пальнул. Хотя не каждый бы уехал после такого
  8. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 14:01
    0
    Результат какой ? А "судя по всему" , " по мнению германских ученых " и проч. засуньте в украдинскую дырку .
  9. maiman61
    maiman61 Сегодня, 14:18
    0
    Фрицы заврались, отмазывая свою никудышную дранную кошку! Никаких двух танков наших я не видел, тем более отступивших! Лгут как дышат! А как леопард драпал, я видел!
  10. megadeth
    megadeth Сегодня, 14:39
    0
    Не хрена не видно и не понятно, ну дали по кому то фугасом (одному), дым рассеялся кто то попёр дальше..., второй т 72 где ? Блин может он (L 2) по своим бил...?
    Судя по всему, экипаж немецкой машины атаковал российские танки из засады, воспользовавшись фактором неожиданности. По мнению немецких обозревателей, в пользу этого говорит относительно незащищенная позиция немецкого танка[b][/b]
    Кто в засаде то стоял...? Ну бред какой то......