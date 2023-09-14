В немецкой прессе появились снятые в июне кадры боя танка Leopard 2 против Т-72 ВС РФ

В немецкой прессе опубликованы кадры, как утверждается, снятые в июле текущего года, на которых запечатлено боестолкновение поставленного властями ФРГ ВСУ танка Leopard 2 с российским ОБТ Т-72.
В описании к кадрам, опубликованным немецким изданием Focus, утверждается, что боестолкновение произошло в начале "контрнаступления" боевиков киевского режима. На кадрах можно увидеть, как немецкий танк вступает в бой против двух российских, которые в результате были вынуждены отступить.
Судя по всему, экипаж немецкой машины атаковал российские танки из засады, воспользовавшись фактором неожиданности. По мнению немецких обозревателей, в пользу этого говорит относительно незащищенная позиция немецкого танка, не приготовившегося к прямому боестолкновению.
Вспышка и форма взрыва при попадании снаряда, выпущенного Leopard, указывают на применение фугасного боеприпаса. Использование фугасного, а не бронебойного снаряда, по предположению немецких обозревателей, говорит о том, что экипаж танка зарядил первый попавшийся в руки боеприпас. Российские танки Т-72 получили повреждения, однако остались на ходу и после небольшого ремонта смогут вернуться в строй.
Публикация только сейчас кадров, снятых в начале июня, в первую очередь свидетельствует об отсутствии других свидетельств "побед" западной техники над российской. Судя по всему, публикация в немецкой прессе призвана смягчить информацию об уничтожении значительного количества поставленной Западом Киеву военной техники.