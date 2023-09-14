Военное обозрение
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В Варшаве обвинили Киев в невыплате обещанных компенсаций семьям погибших на Украине польских наёмников

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В Варшаве обвинили Киев в невыплате обещанных компенсаций семьям погибших на Украине польских наёмников

Киев не выполняет взятых на себя обязательств, семьи погибших на Украине польских наемников не получают положенных им выплат. Киевский режим просто игнорирует все требования о выплате положенных компенсаций. Об этом сообщает польское издание NDP.


Украинские власти во главе с Зеленским обещали выплачивать семьям погибших в бою польских наемников по 15 млн. гривен, что в переводе на злотые составляет примерно 1,5 млн. (400 тысяч долларов). С момента начала российской спецоперации на Украине погибло очень большое количество граждан Польши, пожелавших сражаться против российской армии в рядах ВСУ. По словам одного из польских "солдат удачи" по имени Петр Миткевич, которому повезло остаться в живых на Украине, только в его группе погибло десять поляков. А таких групп было очень много.

В моей группе погибло десять наших поляков. Держите свое слово, платите семьям эти деньги, потому что, когда мы шли воевать плечом к плечу с братьями-украинцами, мы знали, что если мы умрем, то наши семьи будут каким-то образом финансово обеспечены

- заявил наемник.

Жалуются на отсутствие выплат и украинские граждане, им тоже причиталось по 15 млн. гривен в случае гибели военнослужащего ВСУ на фронте. Однако, у режима на это нет денег, если ранее выплаты под различными предлогами затягивались, то в этом году их вообще решили реструктурировать. Теперь родственник погибшего, если докажет его гибель, получает всего 20% от положенной суммы. Остальные средства обещают выдать в течение 3,5 лет.

Отметим, что родственники пропавших без вести вообще никаких компенсаций не получают, поэтому в ВСУ так много этих самых "пропавших". У Киева на выплаты собственным гражданам нехватает, а тут еще претензии из соседней Польши.
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35 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 13:46
    +5
    странные люди эти поляки: раз МО Украины не выполняет финансовых обязательств - ну так идите в суд, и он вынесет нужное решение, а потом приставы снимут с казначейских счетов Украины нужне суммы.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:51
      +7
      "Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки."-
      кот Базилио энд лиса Алиса.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:57
      +2
      Адвокат от окраины предоставит официальные документы, что пшеки погибли в результате:
      - ДТП,
      - угорел в бане до обугливания,
      - утопления, несчастный случай на воде,
      - отравление паленым алкоголем,
      - самострел в результате неосторожного обращения с оружием.
      Список далеко не исчерпывающий.
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 14:07
        0
        а также представит заявление от убитого наймита:
        в моей смерти прошу никого не винить
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:09
      +3
      ...когда мы шли воевать плечом к плечу с братьями-украинцами,...

      "Разве могут быть какие-либо претензии у брата к брату?" - пробурчал под нос Зеленский, любовно укладывая очередной миллион долларов в новый саквояж.
      "Мы же братья" - сам себе ответил он и продолжил - "А раз так, то делать должны для друг друга по-братски, то есть даром". laughing
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:19
        0
        Монолог по аналогии с м/ф про богатырей, голосом Маковецкого, персонаж тот же.
    4. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:12
      +2
      "Если не согласны, то пусть обращаются в лигу сексуальных реформ" /И. Ильф Е. Петров/
    5. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:18
      +1
      У родни доказанных убитых поленьев хоть такой маленький шанс есть! а те, у кого "без вести пропали" -пусть нервно курят в сторонке...
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:46
    +3
    Останутся одни... И будут умирать сами за свою глупость.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 13:50
    +5
    Ну и чудненько, чем больше между ними будет склок, тем нам лучше
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:54
      +7
      Цитата: svp67
      Ну и чудненько, чем больше между ними будет склок, тем нам лучше

      Интересно, с каких это пор украинец, стал братом поляку. Да еще и денег требует.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 14:15
        0
        Вот пусть теперь ляхи с бандеровцами и перегрызутся как пауки в банке за эти деньги!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:51
    +3
    семьи погибших на Украине польских наемников не получают положенных им выплат.
    Ну вы раскатали губу. Киев семьям своих погибших не выплачивает переводя их в разряд без вести пропавших, а вы хотите, чтобы полякам выплачивал. Скажите спасибо, что тела ваших эвакуируют в первую очередь часто забывая о своих. Предлагаю Варшаве подать в суд на Киев чем официально признать, что польские военнослужащие под видом "добровольцев" воюют на Украине.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:59
      0
      Да ещё и по 400 000 долларов. Ага. Эдак за тысячу трупов - 400млн долларов. Разбежались...
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 14:33
        0
        Да ещё и по 400 000 долларов.
        Ага. Это не считая ежемесячных гонораров пока еще были живы.
        Эдак за тысячу трупов - 400млн долларов. Разбежались...
        Поляки уже озвучивали потери в районе 10 тысяч. А это уже 4 млрд. долларов. Это уже серьезное вливание в экономику Польши взамен зажимаемых Брюсселем. И да, им плевать что на собственной крови.
  5. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 13:52
    +4
    Пшеки легковерны не по годам поверили Зеленскому, братьев себе нашли lol разнылись, жалуются! Так им и надо ---- никаких компенсаций
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:58
      +3
      Цитата: Reptiloid
      Пшеки легковерны не по годам поверили Зеленскому, братьев себе нашли разнылись, жалуются!

      Поляки "по братски" могли бы и простить "братьям" украинцам, невыплаченные деньги.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 14:05
        +1
        Цитата: tihonmarine
        .... Поляки "по братски" могли бы и простить "братьям" украинцам, невыплаченные деньги.

        Если до сих пор называют братьями, значит, надеются на компенсации. А укропы и своим не хотят платить
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 14:01
    0
    Как было ранее сказано польским деятелем: "К сожалению, президент Зеленский уходит в отрицание, что свойственно туранизму, талмудизму и бандеризму". .
    А тут сразу смесь. второго и третьего.
    Как говорили классики -"Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и мертвого осла уши"..
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:02
    +1
    У пана атамана нема золотого запаса. С другой стороны, их туда силком тащили? Хотели адреналинчика и приключений - будьте любезны, получите и не нойте.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 14:36
      0
      У пана атамана нема золотого запаса. С другой стороны, их туда силком тащили? Хотели адреналинчика и приключений - будьте любезны, получите и не нойте.
      Ждем заявлений от Зеленского, что поляки не так поняли тему. 400 тысяч долларов - это стоимость сафари-тура на Украину, по отстрелу нас, русских. И что это польские наемники погибнув, хитро ушли от оплаты данного тура.
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:02
    +1
    Держите свое слово, платите семьям эти деньги, потому что, когда мы шли воевать плечом к плечу с братьями-украинцами, мы знали, что если мы умрем, то наши семьи будут каким-то образом финансово обеспечены

    Наивные, право, личности. Обещать - не значит жениться!
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:04
    +1
    Была бы уверенность в победе- выплачивали бы, все равно за счёт дяди Сэма, а так чувствуют, что скоро придется бежать, а значит эти деньги и самим пригодятся.....на операции по изменению внешности.
  10. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:08
    0
    Размышляю, как быть с одиозными надгробиями на кладбищах Украины, когда сломаем хребет нацизму и бандеровщине? Вроде бы сносить мраморные плиты с символами "Кракена" ."Азова" и пр. на частных могилах, это не наш метод, а оставить на память потомкам....нормально?
    Помню был в Мюнхене и специально зашел на одно из городских кладбищ. А там грандиозные надгробия со свастикой и "Железными крестами" на офицерских могилах... лежат живые цветы и горят свечи-лампадки, фотографии в эсэсовской форме... "Мы с мертвыми не воюем", - я помню этот лозунг, но знаю, что после той войны у нас запросто сносили все фашистские могилы на освобожденной территории и только много-много лет спустя, кое-где оставили и прибрались слегка..
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 14:42
      0
      Вопрос можно решить эксгумацией и перезахоронением в общих могилах. А там уже надгробие будет другое. Это один момент. Другой момент, что подавляющее большинство надгробий на упомянутых кладбищенских полях временные - деревянные. На капитальные у их власти денег нет. Да и капитальные ставятся спустя время, после усадки грунта.
  11. Alex66
    Alex66 Сегодня, 14:10
    0
    мы шли воевать плечом к плечу с братьями-украинцами
    Все время резали друг друга при любом удобном случае, а тут на тебе братья. И да поляки у Украины денег нет, а США полякам ни чего не обещали.
  12. RoninO
    RoninO Сегодня, 14:13
    +1
    Пущай пшеки не рыдают !
    Хвала всевышнему ,что они не должны остались !
  13. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 14:14
    +1
    Сами дураки, это как с шулером садиться в карты играть, зная что он шулер и надеяться при этом выиграть. А так-то ни разу тех поляков не жалко, они как и многие другие забыли, кто их от газовых камер спас и миллионы жизней положил.
  14. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:27
    0
    Какая неожиданность,какое коварство.... разве могли паны поляки ожидать такое от бандеровцев ?!
  15. Жнец
    Жнец Сегодня, 14:28
    +2
    "украина" и "платить" два несовместимых слова.
    зеля скоро скажет, чтоб из замороженных активов России взяли денег или вообще на америку покажет, дескать, хозяин оплатит банкет
  16. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:30
    +1
    Поляки должны хорошо знать, что хо@ол удавится за копейку и своих обещаний не выполняет, никогда. Это- закон.
  17. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 14:31
    0
    Остальные средства обещают выдать в течение 3,5 лет.

    А там либо падишах помрет,либо осел. laughing
  18. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 14:34
    0
    Поляки, похоже, тоже страдают комплексом национальной неполноценности, если среди мерзкого бандеровского племени братьев ищут.
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:39
    0
    В Варшаве обвинили Киев в невыплате обещанных компенсаций семьям погибших на Украине польских наёмников
    . И что, опять "проблемы перевода" или зелебобики на столько жадное ж ж ж редиски, что "перелетных гусей" готовы обидеть?
  20. vindigo
    vindigo Сегодня, 14:40
    0
    Ого! 400 000 долларов. Но там главное пообещать.