В моей группе погибло десять наших поляков. Держите свое слово, платите семьям эти деньги, потому что, когда мы шли воевать плечом к плечу с братьями-украинцами, мы знали, что если мы умрем, то наши семьи будут каким-то образом финансово обеспечены

Киев не выполняет взятых на себя обязательств, семьи погибших на Украине польских наемников не получают положенных им выплат. Киевский режим просто игнорирует все требования о выплате положенных компенсаций. Об этом сообщает польское издание NDP.Украинские власти во главе с Зеленским обещали выплачивать семьям погибших в бою польских наемников по 15 млн. гривен, что в переводе на злотые составляет примерно 1,5 млн. (400 тысяч долларов). С момента начала российской спецоперации на Украине погибло очень большое количество граждан Польши, пожелавших сражаться против российской армии в рядах ВСУ. По словам одного из польских "солдат удачи" по имени Петр Миткевич, которому повезло остаться в живых на Украине, только в его группе погибло десять поляков. А таких групп было очень много.- заявил наемник.Жалуются на отсутствие выплат и украинские граждане, им тоже причиталось по 15 млн. гривен в случае гибели военнослужащего ВСУ на фронте. Однако, у режима на это нет денег, если ранее выплаты под различными предлогами затягивались, то в этом году их вообще решили реструктурировать. Теперь родственник погибшего, если докажет его гибель, получает всего 20% от положенной суммы. Остальные средства обещают выдать в течение 3,5 лет.Отметим, что родственники пропавших без вести вообще никаких компенсаций не получают, поэтому в ВСУ так много этих самых "пропавших". У Киева на выплаты собственным гражданам нехватает, а тут еще претензии из соседней Польши.