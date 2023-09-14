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Начальник пресс-центра группировки «Юг» сообщил об уничтожении командных пунктов, центров управления, а также живой силы и техники ВСУ

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» сообщил об уничтожении командных пунктов, центров управления, а также живой силы и техники ВСУ

Российская армия продолжает наносить ВСУ существенный урон на ключевых направлениях. Огромные потери среди личного состава и техники в украинской армии признают уже даже на Западе.


Прошедшие сутки не стали исключением. Согласно официальной сводке начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, противник понес существенный урон в населенных пунктах Веселое, Клещеевка, Белогоровка, Спорное, Богдановка, Курдюмовка, Красногоровка, Майорск. Здесь по скоплению живой силы ВСУ удачно отработала штурмовая авиация группировки войск.

В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплению живой силы и техники 118-ой бригады теробороны, а также 3-й штурмовой бригады близ н.п. Ступочки.

Не менее успешно, со слов Минесашвили, отработали артиллеристы группировки «Юг». Точными ударами были уничтожены командные пункты, пункт управления БПЛА ВСУ, а также место дислокации 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке и Красногоровке. Кроме того, в н.с. Выемка, Писецкое и Верхнекаменское были выявлены, а затем уничтожены гранатометный расчет и три автомобиля с ДРГ.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами группировки «Юг» были поражены гаубица «Мста-Б» и американское орудие М119 в районе населенного пункта Дылеевка. В Спорном уничтожен склад с боеприпасами противника. Также нанесено поражение девяти минометным расчетам ВСУ.

Наконец, согласно заявлению начальника пресс-центра группировки «Юг», расчеты ТОС «Солнцепек» ВС РФ нанесли огневое поражение личному составу ВСУ в Клещеевке.
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8 комментариев
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  1. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 13:56
    +1
    ЦИПСА гонит инфу об уничтожении батареи С-300(С-400) в районе Евпатории...наши инфо каналы молчат об этом... Будем посмотреть, что да как... Якобы безпилотники уничтожили радар, а Нептуны отработали по пусковым... если это так, то удары по инфрострутуре и по флоту будут возрастать..Целенаправлено работают.. Пора сбивать разведчиков НАТОвских летающих..
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 14:00
      0
      Не батарею, а пусковую установку С-300 поразили, да.
      Тот же Рыбарь пишет:
      "...Примерно в 5.50 ВСУ ударили по окрестностям Уютного противокорабельной ракетой Р-360 «Нептун», в результате чего была поражена пусковая установка ЗРК С-300 (в Сети уже появились соответствующие кадры) ."
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 14:04
        +1
        пока кадров с места нет, только все издалека
      2. qqqq
        qqqq Сегодня, 14:09
        +2
        Цитата: Рязанец87
        Не батарею, а пусковую установку С-300 поразили, да.

        При пассивной обороне, её прорыв дело времени. Атакующая сторона рано или поздно найдёт брешь. К сожалению, за всё время СВО не увидел с нашей стороны ни одной наступательной операции. Бахмут не в счёт, это делала ЧВК и простым выдавливанием.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:07
      0
      Подождём........................................
    3. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 14:07
      -2
      Рыбарь подтверждает...Остальные писаются просто от страха
    4. Aken
      Aken Сегодня, 14:26
      -1
      Скорее С-300.
      С - 400, как клевещут, уничтожили раньше силами ДРГ, которую потом наши самолёты потопили на отходе. Это про них писали, что они на Крымском берегу селфи делали.
      В любом случае, как показали последние события, прикрытия Крыма с воздуха больше нет.
      Но Конашенко об этом никогда не скажет.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 14:32
        +1
        куда прикрытие делось? не одна же там установка