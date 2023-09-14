Российская армия продолжает наносить ВСУ существенный урон на ключевых направлениях. Огромные потери среди личного состава и техники в украинской армии признают уже даже на Западе.
Прошедшие сутки не стали исключением. Согласно официальной сводке начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, противник понес существенный урон в населенных пунктах Веселое, Клещеевка, Белогоровка, Спорное, Богдановка, Курдюмовка, Красногоровка, Майорск. Здесь по скоплению живой силы ВСУ удачно отработала штурмовая авиация группировки войск.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплению живой силы и техники 118-ой бригады теробороны, а также 3-й штурмовой бригады близ н.п. Ступочки.
Не менее успешно, со слов Минесашвили, отработали артиллеристы группировки «Юг». Точными ударами были уничтожены командные пункты, пункт управления БПЛА ВСУ, а также место дислокации 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке и Красногоровке. Кроме того, в н.с. Выемка, Писецкое и Верхнекаменское были выявлены, а затем уничтожены гранатометный расчет и три автомобиля с ДРГ.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами группировки «Юг» были поражены гаубица «Мста-Б» и американское орудие М119 в районе населенного пункта Дылеевка. В Спорном уничтожен склад с боеприпасами противника. Также нанесено поражение девяти минометным расчетам ВСУ.
Наконец, согласно заявлению начальника пресс-центра группировки «Юг», расчеты ТОС «Солнцепек» ВС РФ нанесли огневое поражение личному составу ВСУ в Клещеевке.