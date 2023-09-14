Многоцелевой корвет «Резкий» проекта 20380 пополнил боевой состав Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот пополнился очередным боевым кораблем, сегодня в состав ТОФ принят корвет "Резкий", построенный на Амурском судостроительном заводе. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага состоялась на Корабельной Набережной Владивостока.
Многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380 прошел все положенные испытания, после чего на нем провели ревизию и передали в боевой состав Тихоокеанского флота. Предварительно, корабль вошел в состав 165-й бригады Приморской флотилии разнородных сил ТОФ с базированием в городе Владивосток.
Это знаменательное для Тихоокеанского флота имя – эсминец "Резкий" в 1942 году был принят в состав Тихоокеанского флота и защищал дальневосточные рубежи нашей родины долгие годы, внеся свою лепту в историю Тихоокеанского флота. И сегодня, в этот день мы принимаем новейший корвет, это действительно сплав мысли, боевого могущества, баланс сил
- заявил главком ВМФ Николай Евменов.
Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.
Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Особенности кораблей этого проекта – компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз. Вооружение - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и радиолокационное и радиоэлектронное оборудование, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.