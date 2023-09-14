Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что считает, что в течение ближайших семи-восьми месяцев вероятно могут быть предприняты попытки политического урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Однако, при этом, по его мнению, для начала мирных переговоров российская армия должна прекратить огонь.Во время своего визита в Лондон Крозетто назвал прекращение российской стороной огня минимальным условием для начала процесса мирных переговоров. Является ли при этом обязательным прекращение огня со стороны боевиков киевского режима или ВС РФ должны прекратить огонь в одностороннем порядке, глава итальянского Минобороны не уточнил.Ранее Крозетто уже делал прогноз, согласно которому вооруженный конфликт на Украине должен был продлиться не более года.Российские власти неоднократно заявляли о своей готовности к ведению переговоров с Киевом, однако, согласно изменениям в украинское законодательство, внесенным главой киевского режима Владимиром Зеленским, в этой стране официально запрещены любые переговоры с Россией.Кроме того, как показала практика, любое заключение перемирия с Украиной и ее западными кураторами неизменно используется Киевом для передышки и насыщения своей армии западными вооружениями, при этом договоренности непременно нарушаются.Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу назвал победу России обязательным условиям для завершения спецоперации на Украине. По его словам, другого варианта у России нет.