Глава эстонского МВД призвал к конфискации автомобилей с российской регистрацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что находящиеся в настоящее время на территории страны автомобили с российскими номерами должны подлежать конфискации или в обязательном порядке перерегистрированы.Власти Эстонии после введения Евросоюзом санкций, предполагающих запрет на въезд на территории стран ЕС автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации. В случае появления на погранпункте автомобиля с российскими номерами его владелец должен либо оставить автомобиль на границе либо вернуться в Россию.Ляэнеметс, вдохновившись абсурдными антироссийскими санкциями Евросоюза, ограничивающими ввоз определенных категорий личного имущества российских граждан, решил пойти дальше и призвал к конфискациям даже тех автомобилей, которые уже находятся на территории Эстонии.Глава эстонского МВД сослался на Европейскую комиссию, считающую необходимым ограничить выезд за пределы Евросоюза автомобилей с российскими номерами, поскольку это якобы будет равносильно перемещению подсанкционных товаров. При этом он отметил, что эстонские правоохранители не располагают точными данными о количестве находящихся в стране автомобилей с российской регистрацией.Ранее сообщалось, что Еврокомиссия впоследствии скорректировала введенный ранее запрет на ввоз в ЕС личного автотранспорта российских граждан, смягчив некоторые формулировки и призвав к рассмотрению каждого отдельного случая национальными службами стран-членов, при этом, однако, не исключив возможность изъятия на границе личного имущества граждан РФ.