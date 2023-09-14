Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава эстонского МВД призвал к конфискации автомобилей с российской регистрацией

38
Глава эстонского МВД призвал к конфискации автомобилей с российской регистрацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что находящиеся в настоящее время на территории страны автомобили с российскими номерами должны подлежать конфискации или в обязательном порядке перерегистрированы.


Власти Эстонии после введения Евросоюзом санкций, предполагающих запрет на въезд на территории стран ЕС автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации. В случае появления на погранпункте автомобиля с российскими номерами его владелец должен либо оставить автомобиль на границе либо вернуться в Россию.

Ляэнеметс, вдохновившись абсурдными антироссийскими санкциями Евросоюза, ограничивающими ввоз определенных категорий личного имущества российских граждан, решил пойти дальше и призвал к конфискациям даже тех автомобилей, которые уже находятся на территории Эстонии.

Глава эстонского МВД сослался на Европейскую комиссию, считающую необходимым ограничить выезд за пределы Евросоюза автомобилей с российскими номерами, поскольку это якобы будет равносильно перемещению подсанкционных товаров. При этом он отметил, что эстонские правоохранители не располагают точными данными о количестве находящихся в стране автомобилей с российской регистрацией.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия впоследствии скорректировала введенный ранее запрет на ввоз в ЕС личного автотранспорта российских граждан, смягчив некоторые формулировки и призвав к рассмотрению каждого отдельного случая национальными службами стран-членов, при этом, однако, не исключив возможность изъятия на границе личного имущества граждан РФ.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Liilia Moroz
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
38 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 15:35
    +7
    Даешь такое во всем ЕС.
    Штурмовики Ларсов и те что как крысы в 90е(и далее) свалили туда должны страдать.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 16:06
      +2
      "Мал клоп, да вонюч"./ Väike viga, aga haisev
    2. Huggi
      Huggi Сегодня, 16:07
      +1
      Они туда свалили за спокойной жизнью (вышло или нет - другой вопрос), коей с 90х с нашей стране не наблюдается, а в последние пару лет так и подавно. Крысы если что бегут с тонущего корабля и на процесс затопления они никак повлиять не могут.
      1. pettabyte
        pettabyte Сегодня, 16:44
        -1
        Спокойную жизнь надо создавать, а эти желудки на ножках тока курлыкают и переезжают.
        Биомусор.
        1. seregatara1969
          seregatara1969 Сегодня, 16:50
          0
          Ихние машины у нас тоже не мешает задержать!
  2. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 15:36
    +5
    И это цивилизованное общество? Как же они ненавидят все российское.
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 15:43
      +12
      Цитата: Si1vernn
      И это цивилизованное общество? Как же они ненавидят все российское.

      Это "цивилизованне общество" уничтожало целые народы в Африке ,Индии , на Американском котиненте и сейчас это все продолжает грабить и уничтожать ..Россия им всегда мешала заниматься грабежами и уничтожением целых стран ..После развала СССР ,сколько они стран нормальных уничтожили ввергнув их в гражданскую войну и полный развал всего ..
      И с Россие они пытались и пытаются это сделать ..
    2. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 15:47
      -1
      А что им делать ,бидалагам ??? Не будешь корм отрабатывать ,могут больше и не насыпать .
      А потом,они уже столько наговорили в адрес России,то понимают,что больше или меньше-разницы никакой-мы все запомнили и вернем щедрой мерой !
      1. KLM77
        KLM77 Сегодня, 15:56
        +5
        Кто вернёт? Нынешняя власть на это не способна, яиц нет и наворованное всё на западе.
    3. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 15:56
      +6
      И это цивилизованное общество?
      Это в вас стереотипы поведения говорят. Для запада цивилизация - безнаказанно убивать и мучить, разрушать и насаждать насилие. Вспомните ВМВ, сколько мирных людей просто так замучали и уничтожила западная цивилизация? Сколько ценностей и памятников вывезла и разрушила! И этих примеров не счесть. Сталин с его приказами - не разрушать Прагу, спасти Будапешт от разрушения смотрится святым.
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:59
      +4
      Цитата: Si1vernn
      И это цивилизованное общество? Как же они ненавидят все российское.

      Дошкольное детство там прошло в офицерском бараке при аэродроме. Даже как малый ребёнок я чувствовал эту ненависть.
      1. AKuzenka
        AKuzenka Сегодня, 16:05
        -1
        Даже как малый ребёнок я чувствовал эту ненависть.
        Вы про Карфаген забыли. hi
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:06
      +1
      Цитата: Si1vernn
      И это цивилизованное общество? Как же они ненавидят все российское.

      Это бытовая ненависть, имеющая под собой некоторые этнографические и историко-географические предпосылки. Есть такая формула:
      « Сделал гадость - сердцу радость».
    6. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:21
      +2
      Цитата: Si1vernn
      И это цивилизованное общество?

      А что Вы удивляетесь, Уже десять лет концепцией существования цивилизованного мира является международный порядок, основанный на правилах. Не на законах, а именно на правилах - которые не являются нормами международного права, но при этом считаются юридически обязательными для всех государств.
      Короче, жизнь по понятиям.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    +3
    Глава эстонского МВД призвал к конфискации автомобилей с российской регистрацией
    у них конкурс... самый главный деб/Б/ил, среди остальных, таких же.
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 15:39
      +1
      Цитата: rocket757
      Глава эстонского МВД призвал к конфискации автомобилей с российской регистрацией
      у них конкурс... самый главный деб/Б/ил, среди остальных, таких же.

      Это уже геноцидом попахивает и конкретно .."Мировая общественность " молчит и прочии "борцуны" за права человеков ..Как все цинично и мерзко все это ..Ну боритесь вы с "режимом ",а простые люди при чем ?
      А что они начнут творить ,если Россия падет ?..гитлер будет детским садом
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:44
        -3
        Как все цинично и мерзко все это ..Ну боритесь вы с "режимом ",а простые люди при чем ?
        Если бы у нас был нормальный МИД, а не просроченное, мягко говоря, желе, он бы пресек такое в зародыше. Так что все к ним вопросы не по адресу.
        1. KLM77
          KLM77 Сегодня, 15:57
          +2
          А МИД сам по себе что ли? Какая власть, такой и МИД.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 16:09
            0
            А МИД сам по себе что ли? Какая власть, такой и МИД.
            Надеются что все рассосется и можно будет вернуться в ламповые поместья к женам, детям, б#м, банковским счетам...
      2. Себастьян Аристархович Перейра
        Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 15:49
        +5
        Россия падет ...??? Когда падет Россия, то про Эстонию даже дятлы позабудут, что когда-то была такая !
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:09
          +1
          Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
          Когда падет Россия, то про Эстонию даже дятлы позабудут, что когда-то была такая !

          Если такое произойдет, то в Эстонии все начнут говорить на китайском языке.
    2. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: rocket757
      Глава эстонского МВД призвал к конфискации автомобилей с российской регистрацией
      у них конкурс... самый главный деб/Б/ил, среди остальных, таких же.

      Нет там конкурса никакого, там есть субъект, который реально рулит и находится в тени, а вот он ставит таких дЭбилов, так как такими недалёкими фриками ( на которых, как правило, есть компромат) легче управлять. Вот через таких фриков и управляют Западными обществами, плюс отсутствие нормального образования у населения, масмедио, разобщённость и атамизированнность общества и т.д....
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:36
    0
    Каждая шавка пнуть норовит. И ни чего не сделаешь .. Сами лезем к хамам . Улыбаясь и кивая ...
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:38
    +2
    Шавки подзаборные, лишь бы вовремя лизнуть...
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:43
    +1
    Чего-то он долго, уже вот все немцы и иные триболты проснулись и возбудились...
    А-а, эстоонскиий, это в ТаЛЛиННе коотооорыыый?
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:47
    +2
    Я только за! Наконец то любители путешествий по ЕС пересядут на общественный транспорт, автобус, поезд, электричку - будут ближе к народу, не к своему конечно, зато надышатся воздухом свободы в общественном нужнике поезда.
  8. akropin
    akropin Сегодня, 15:49
    0
    А где же наш, хотя бы симметричный, ответ?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:57
      -2
      Зачем? В данном вопросе у нас с головой все в порядке, не находите?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:35
        +1
        у нас с головой все в порядке, не находите?
        Не находим, когда объявляют граждан России людьми 3 сорта, а власть бездействует, значит она согласна с этим.
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:50
    0
    Глава эстонского МВД призвал к конфискации автомобилей с российской регистрацией
     Абсурд,правит миром.
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 16:02
      0
      Абсурд,правит миром.
      Вы только заметили?! А вообще очередной и жирный признак, что бюргеров готовят к грабежу РФ.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:53
    +3
    Не волнует нисколько. Не выезжал за границу с 1985 года.
    А из области с 1996...Мне хватает местного ландшафта и велосипеда...
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:56
    +3
    Как ответная мера в контексте автомобильного транспорта ввод запрета на ввоз в Росийскую Федерацию транспортных средств бывших в употреблении в странах ЕС с номерными регистрационными знаками Эстонии, а также Литвы и Латвии. Перегонщикам сменить сферу деятельности, например в отечественном сельском хозяйстве наблюдается рост и нехватка квалифицированных механизаторов winked good drinks
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 16:03
      -4
      Перегонщикам сменить сферу деятельности, например в отечественном сельском хозяйстве наблюдается рост и нехватка квалифицированных механизаторов
      А вы положите им такой же доход, что они имеют сейчас?!
      Нет?! Тогда идите за рычаги трактора сами.
      1. Dali
        Dali Сегодня, 16:51
        0
        Цитата: AKuzenka
        А вы положите им такой же доход, что они имеют сейчас?!
        Нет?! Тогда идите за рычаги трактора сами.

        Люди, которые в своё время приспособились с помощью это дела не отстаться без хлеба с МАСЛОМ ... и сейчас переориентируются не в ущерб себе - не надо о них беспокоиться!

        И ... что ... за рычаги трактора "некомильфо"? ... а хлебушко кушать "комильфо" ... или вы думаете, что на западном барахле - бэушном легковом автомобиле пахать землю можно?!
  12. KLM77
    KLM77 Сегодня, 16:03
    +3
    Предлагаю изъять незаконно удерживаемые российские земли у шведских холопов!
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:16
    0
    Глава эстонского МВД призвал к конфискации автомобилей с российской регистрацией

    Добро пожаловать в ес! wassat
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:31
    0
    Как бы это не звучало ,но я бы действовал аналогично.С теми странами ,что замечены в беспределе .Думаю немцы будут думать головой ,а проблема всяких Недобалтов меня не сильно огорчат