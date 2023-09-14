Доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли максимума с октября 2022 года

После начала событий вокруг Украины Запад предпринял немало жестких шагов, направленных против России, с целью сократить её доходы, включая и ограничения в отношении экспорта российских энергоресурсов.Однако статистические данные показывают, что, несмотря на всё, российский экспорт и доходы от него продолжают набирать обороты. Так, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом месяце доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов составили 17,1 миллиарда долларов, что на 11,8% больше, чем в июле этого года.Эксперты отмечают, что такого увеличения доходов от продажи черного золота и нефтепродуктов не было с октября 2022 года.При этом в отчёте МЭА говорится о снижении годовых показателей российского экспорта этих энергоресурсов на 7,3%. В августе до 3,9 миллиона баррелей упали объемы поставок в такие крупные страны, как Китай и Индия, составлявшие 4,7 млн баррелей весной 2023 года.На прежнем уровне пока остаётся уровень добычи нефти в России – 9,5 млн баррелей в сутки.Напомним, что с 5 декабря 2022 года западные страны ввели в действие ограничения на продажу российской нефти, связанные с потолком цен. Однако эта мера не всегда действует. По данным МЭА, в прошлом месяце российская нефть марки Urals торговалась по 70 долларов за баррель – на 10 долларов дороже, чем цена, установленная Западом. Сегодня цена на нефть марки Brent достигла многомесячного максимума, преодолев плану в 93 доллара за баррель. А цена нефти марки Urals составляет достигает 77 долларов за баррель.