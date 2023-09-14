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Доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли максимума с октября 2022 года

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Доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли максимума с октября 2022 года

После начала событий вокруг Украины Запад предпринял немало жестких шагов, направленных против России, с целью сократить её доходы, включая и ограничения в отношении экспорта российских энергоресурсов.


Однако статистические данные показывают, что, несмотря на всё, российский экспорт и доходы от него продолжают набирать обороты. Так, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом месяце доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов составили 17,1 миллиарда долларов, что на 11,8% больше, чем в июле этого года.

Эксперты отмечают, что такого увеличения доходов от продажи черного золота и нефтепродуктов не было с октября 2022 года.

При этом в отчёте МЭА говорится о снижении годовых показателей российского экспорта этих энергоресурсов на 7,3%. В августе до 3,9 миллиона баррелей упали объемы поставок в такие крупные страны, как Китай и Индия, составлявшие 4,7 млн баррелей весной 2023 года.

На прежнем уровне пока остаётся уровень добычи нефти в России – 9,5 млн баррелей в сутки.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года западные страны ввели в действие ограничения на продажу российской нефти, связанные с потолком цен. Однако эта мера не всегда действует. По данным МЭА, в прошлом месяце российская нефть марки Urals торговалась по 70 долларов за баррель – на 10 долларов дороже, чем цена, установленная Западом. Сегодня цена на нефть марки Brent достигла многомесячного максимума, преодолев плану в 93 доллара за баррель. А цена нефти марки Urals составляет достигает 77 долларов за баррель.
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12 комментариев
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  1. Armavir
    Armavir Сегодня, 15:23
    +3
    Ага и у нас везде бензин хорошо так дорожает, дизеля на многих заправка нет в Осетии, или отпускают только по 200л на человека. на непонятных заправках дизель есть на по цене до 72р за литр. Куда девают? или все за бугор
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:38
      +2
      Цитата: Armavir
      Куда девают?

      Помнится аналогичная ситуация была в конце 80-х - начале 90-х...Стали пропадать продукты, водка и сигареты...
      Спекуляция в чистом виде, непреследуемая по закону... fellow
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:26
    +1
    Доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли максимума с октября 2022 года
    . А кушать хочется всегда... нефть кровь промышленности, газ, не менее ценен.
    Всё логично, покупать будут.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:32
    +1
    Россия нарастила экспорт нефти только в Индию в 11 раз и в КНР в 3 раза . Так понимаю, страны БРИКС все меньше обращают внимания на какие то нелепые требования "западных партнеров"
  4. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 15:32
    0
    западные страны ввели в действие ограничения на продажу российской нефти, связанные с потолком цен. Однако эта мера не всегда действует.

    Как радостно, что есть в мире справедливость! Теперь есть и на "нашей улице праздник"!
    Сегодня цена на нефть марки Brent достигла многомесячного максимума, преодолев плану в 93 доллара за баррель. А цена нефти марки Urals составляет достигает 77 долларов за баррель.

    Вот так!
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:34
    +4
    Доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли максимума с октября 2022 года

    Мне просто интересно, сколько ещё лапши можно навешивать населению про устоявшуюся стабильность?
    В октябре 2022 года курс доллара был около 60 рублей, нынче - за 94...
    Жить стало лучше, жить стало веселее или пора раскулачивать каждого второго акционера, набирающего «жир» на российской нефти? А, может быть, расхреначить всех подряд?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:39
    0
    Не хочет страна бензоколонка США ,остановить рост цены на нефть - повысив нефтедобычу?Большое человеческое спасибо за это.А за санкции они ответят - своими $,€,£,¥ .Этилизацию своей техники и утилизацию украинского режима они должны оплачивать исправно.Бюджет у нас должен быть профицитным,воевать дорого..И будет нам счастье.
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:44
    +4
    Кто бы сомневался при таких ценах на заправках. Один в один с рекордным урожаем зерна, когда цена на хлеб внутри страны летит вверх, а не падает. По ценам одна картина маслом уже которое десятилетие. Банки, нефтянка и биржи всегда в плюсе, а остальные потерпят до лучших времен. Что ж, в начале 90-х полстраны были за это обеими руками.
  8. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:55
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Россия нарастила экспорт нефти только в Индию в 11 раз и в КНР в 3 раза . Так понимаю, страны БРИКС все меньше обращают внимания на какие то нелепые требования "западных партнеров"

    Я то понимаю-выручили много.Но эти средства доступные для России?Или лежат на непонятных зарубежных счетах?
    Насчет Индии.Там много за рупии,которые никому не нужны.Да и ихний банк без желания конвертирует.Да и мешает выводить валюту из страны,расчитывает,что мы товары возьмем. hi
  9. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:11
    +2
    Очень провокационная статья! На злобу дня, да и вообще. В такой нефтедобывающей стране, так дорого стоит бензин winked Лёг в больницу 08.09.23, вышел 12.09.23 и был шокирован изменением ценников на АЗС. Так, что доходы эти не для народа, как всегда и было в общем.

    Судя по всему РФ бензин импортирует lol
    Сколько баков бензина Аи-95 (50 л) можно заправить на зарплату «чистыми»:

    1. Лихтенштейн — 72;

    2. Швейцария — 56;

    3. Люксембург — 50;

    4. Дания — 46;

    5. Исландия — 41;

    18. Россия — 25;

    44. Армения — 7;

    46. Украина — 6

    Для понимания и сравнения:

    США — 77;

    Китай — 19;

    Индия — 3.
  10. никникник
    никникник Сегодня, 16:27
    +1
    что до этих доходов российскому народу? все равно разворовывают на верхах. не видно нигде этих доходов, все дорожает, зарплаты, пенсии копейки, набиуллина и силуановым плачут "денег нет", в стране инфляция растет. не растет экономика, вот и вся причина инфляции. задолбали проамериканоское цб, минфин и им подобные. а также приближенные к телу. ребята на сво погибают, а типа сечина не лопатой, а эшелонами гребут. нефть дешевая, гсм дорожает, нефть дорогая и снова дорожает, а вместе с энергоресурсами все остальное. и на все у финансистов, олигархов, властей находятся отмазки с каждым разом паротиворечащие себе
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:40
      0
      Одного не пойму зачем мне почти полторы тонны бензина ,если у меня и машины нет . feel Может лучше мерять в литра водки и килограммах селёдки. drinks