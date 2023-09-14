Американский журнал: Украина подала в суд на европейские компании за неисполнение обязательств по поставке вооружений

Некоторые западные военно-промышленные компании частично и даже в полном объеме срывают поставки вооружений, боеприпасов и военной техники Украине, причем по уже оплаченным контрактам. Большинство нерадивых поставщиков ссылаются на объективные обстоятельства и по первому требованию возвращают Киеву полученную предоплату.
Среди таковых оказались шесть иностранных компаний, две из США. Американский журнал Newsweek сообщает со ссылкой на Минобороны Украины, что все они произвели частичную поставку по некоторым контрактам, а за невыполненные объемы полностью вернули полученные средства. Отмечается, что контракты нарушают даже «самые влиятельные игроки», в том числе и украинские поставщики.
Но есть и совсем злостные предприятия, которые категорически отказываются исполнять контрактные обязательства, да и деньги возвращать не собираются. Издание пишет, что двум очередным контрагентам, заморозившим полученные средства и так и не отправившим вооружения заказчику, правительство Украины предъявило судебные иски. Речь идет о двух европейских предприятиях ВПК, которые в украинском военном ведомстве назвать отказались, сославшись на секретность в условиях действующего в стране военного положения.
При этом еще в августе украинское руководство публично заявило о нарушении контрактных обязательств на поставку вооружений со стороны польской компании Alfa, против которой было подано несколько арбитражных исков. В общей сложности данное предприятие задолжало Украине более 3,5 млрд гривен, что эквивалентно почти ста миллионам долларов по текущему курсу.
Ранее издание «Украинская правда» провело собственное журналистское расследование, в ходе которого выяснилось, что польская компания Alfa регулярно заключает контракты с Минобороны на поставку боеприпасов и снаряжения для ВСУ, и регулярно их срывает, еще с апреля прошлого года. Издание сообщает, что в итоге «польская фирма получила и вывела с Украины миллиарды гривен, а вот реализовать поставки оплаченного оружия не смогла». Или не захотела.
Во всей этой истории примечательно еще и то, что Украина уже давно не только полностью зависит от поставок западных вооружений, но и средства на их закупку в основном предоставляют США, ЕС, международные кредитные организации и отдельные европейские страны. Причем далеко не на безвозмездной основе.
Получается, что нерадивые западные поставщики, замораживая полученные от Киева авансы, тем самым как минимум прокручивают деньги своих же союзников по НАТО, а то и откровенно их обворовывают. Хотя, как это часто бывает с Украиной, в основе этих схем может лежать «обыкновенная» коррупция.