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Американский журнал: Украина подала в суд на европейские компании за неисполнение обязательств по поставке вооружений

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Американский журнал: Украина подала в суд на европейские компании за неисполнение обязательств по поставке вооружений

Некоторые западные военно-промышленные компании частично и даже в полном объеме срывают поставки вооружений, боеприпасов и военной техники Украине, причем по уже оплаченным контрактам. Большинство нерадивых поставщиков ссылаются на объективные обстоятельства и по первому требованию возвращают Киеву полученную предоплату.


Среди таковых оказались шесть иностранных компаний, две из США. Американский журнал Newsweek сообщает со ссылкой на Минобороны Украины, что все они произвели частичную поставку по некоторым контрактам, а за невыполненные объемы полностью вернули полученные средства. Отмечается, что контракты нарушают даже «самые влиятельные игроки», в том числе и украинские поставщики.

Но есть и совсем злостные предприятия, которые категорически отказываются исполнять контрактные обязательства, да и деньги возвращать не собираются. Издание пишет, что двум очередным контрагентам, заморозившим полученные средства и так и не отправившим вооружения заказчику, правительство Украины предъявило судебные иски. Речь идет о двух европейских предприятиях ВПК, которые в украинском военном ведомстве назвать отказались, сославшись на секретность в условиях действующего в стране военного положения.

При этом еще в августе украинское руководство публично заявило о нарушении контрактных обязательств на поставку вооружений со стороны польской компании Alfa, против которой было подано несколько арбитражных исков. В общей сложности данное предприятие задолжало Украине более 3,5 млрд гривен, что эквивалентно почти ста миллионам долларов по текущему курсу.

Ранее издание «Украинская правда» провело собственное журналистское расследование, в ходе которого выяснилось, что польская компания Alfa регулярно заключает контракты с Минобороны на поставку боеприпасов и снаряжения для ВСУ, и регулярно их срывает, еще с апреля прошлого года. Издание сообщает, что в итоге «польская фирма получила и вывела с Украины миллиарды гривен, а вот реализовать поставки оплаченного оружия не смогла». Или не захотела.

Во всей этой истории примечательно еще и то, что Украина уже давно не только полностью зависит от поставок западных вооружений, но и средства на их закупку в основном предоставляют США, ЕС, международные кредитные организации и отдельные европейские страны. Причем далеко не на безвозмездной основе.

Получается, что нерадивые западные поставщики, замораживая полученные от Киева авансы, тем самым как минимум прокручивают деньги своих же союзников по НАТО, а то и откровенно их обворовывают. Хотя, как это часто бывает с Украиной, в основе этих схем может лежать «обыкновенная» коррупция.
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20 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:23
    +4
    Вертят на Западе свидомых как хотят, а они за Запад своих хлопцив могилизируют. Потрясающий расклад. При этом свидомые - на всё согласные. belay Скоро и дивчин своих отправят на утилизацию, типа чего им по западным борделям ошиваться то....
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:27
      +4
      Похоже они уже друг другом вертят. Один Кулеба чего откаблучивает.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:30
        +1
        Ну это смотря кто кого, чем и за какие "мягкие места" держит....
        1. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 16:14
          +1
          Ну это смотря кто кого, чем и за какие "мягкие места" держит.

          Ну не знаю. Специально еще раз посмотрел видео Анналены Бербок с Кулебой.
          НУ НЕТ У НЕЕ МЯГКИХ МЕСТ. ПАЛКА. request
    2. vik669
      vik669 Сегодня, 15:42
      +1
      Да гейропейцы - здесь вам не тут!! Кони стоят пьяные! Хлопцы запряжённые...
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 15:25
    +3
    Американский журнал: Украина подала в суд на европейские компании за неисполнение обязательств по поставке вооружений

    Во как!!! belay
    А ножкой по полу постучали сурово? lol
    Им металлолом бесплатно дают, то есть даром, они ещё не довольны, что мало? wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:29
      +3
      Металлолом они оплачивают Звпаду из того, что им кредит Запад даёт. Запад - в двойном выигрыше, и кредит дал и деньги им же и пришли обратно. При этом ещё и старье слил со складов. А какелам это всё невдомёк в какую круговерть они ввязались. Чем отдавать то будут? Особенно если земли засрут урановыми ломами?
      1. chemberlen
        chemberlen Сегодня, 15:48
        +1
        Киеве засели временщики и им плевать на все ..Для них главное потоки долларов и прочих дотаций ..Кровью уже залили украину и все мало мало ..
        Что то не припомню такую страну с такими вливаниями на войну ..
        Все дело в России ! Мешаем мы западу гегемонию и глобализм в мире установить ..И вам это не удасться хоспода ,вы нас разозлили уже конкретно .Храни Бог Россию и черти нам не братья
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:29
    0
    Американский журнал: Украина подала в суд на европейские компании за неисполнение обязательств по поставке вооружений
    . Это уже сверх наглость/дурь. Им дают, а они верещат, что им не до дают!
    Наглые халявщики, это что то...
    Впрочем, забугорные сами это вырастили
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:32
      +1
      В зоопарке "тиграм" не докладывают мяааса !!!! (с) lol
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:30
    +1
    У вора украли? Куда мир катиться? Походу выжидают, желание остаться при товаре и деньгах за него. Откалибруют зелебобу за нахалку или "свои" удавят по несговорчивости/говорливости, а там поди разберись. Смутные времена.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:39
    +1
    польская компания Alfa регулярно заключает контракты с Минобороны на поставку боеприпасов и снаряжения для ВСУ, и регулярно их срывает,

    Вор у вора дубинку украл! )))
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 15:51
      0
      Цитата: Егоза
      польская компания Alfa регулярно заключает контракты с Минобороны на поставку боеприпасов и снаряжения для ВСУ, и регулярно их срывает,

      Вор у вора дубинку украл! )))

      Биснес и ничего личного ..Эта компания дюже хитрая ! Они явно заключают контракты на огромные суммы и ждут ,когда это недогосуларство развалится ..
      И многие другие компании так же действуют .
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:55
    +2
    laughing
    Пан полицай, я же с вами честно расплатился чужими деньгами!
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: Bingo
      laughing
      Пан полицай, я же с вами честно расплатился чужими деньгами!

      Типо того Бинго !!! Они неисправимы и холява как наркотик уже ..Ломать их начиает ,если траншей нет ..Зеленский это знает по себе ..И постоянно требует ,требует глядя своими грустными глазами и одетый как бомж в одно и тоже ,такое ощущение ,что он свою одежду месяцами не меняет ..
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:01
    +2
    Вот тебе и дякую, чисто по шароварному. Главное про какую то оплату гутарят, которую им ещё как бы и возвращают. Ребята оборзели в конец.
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: lukash66
      Вот тебе и дякую, чисто по шароварному. Главное про какую то оплату гутарят, которую им ещё как бы и возвращают. Ребята оборзели в конец.

      Ребята в Киеве конкретно на игле долларовой и не только ..Ломает их и страх перед Россией ..Отвечать придется ведь ЗА ВСЕ !
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:37
    +1
    польской компании Alfa, против которой было подано несколько арбитражных исков. В общей сложности данное предприятие задолжало Украине более 3,5 млрд гривен, что эквивалентно почти ста миллионам долларов по текущему курсу.

    У поляков хотят что то выманить ? Да вы что , в мире есть еще хитрее украинцев
  9. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:38
    +1
    Это как говорится- Шиза косит наши ряды... Заряженный ПМ им, для игры в украинскую рулетку... laughing tongue hi
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 17:03
    0
    Нормально они друг друга обувают и имеют. Западные дураки кидают укров по оружию..а укры западный газ в хранилищах укров отожмут и не сморщатся. Все свалят на путина.