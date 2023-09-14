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Британская разведка сообщила якобы о скором появлении на вооружении ВС России северокорейской техники и боеприпасов

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Британская разведка сообщила якобы о скором появлении на вооружении ВС России северокорейской техники и боеприпасов

Северная Корея поставит России необходимые для войны на Украине вооружения, Путин и Ким Чен Ын заключили сделку. Такую информацию Киеву предоставила британская разведка.


Киеву следует приготовиться, в скором времени на вооружении российской армии появится боевая техника, произведенная в КНДР, а на головы украинских солдат посыпятся северокорейские артиллерийские снаряды и ракеты. Согласно данным британской MI-6, Ким Чен Ын пообещал поставить России новые тяжелые РСЗО KN-09 с новыми управляемыми ракетами калибра 300 мм, способные поражать цели на дальности до 200 км. Британцы почему-то назвали данные РСЗО "аналогами HIMARS", когда они скорей ближе к российскому РСЗО "Смерч" и китайскому А-100, сделанному на его основе.

Кроме того, Россия якобы получит артиллерийские снаряды калибров 152 и 122 мм, а также некие баллистические ракеты, но это не точно (по ракетам). Якобы этот вопрос еще находится на обсуждении. Что поставит Россия в ответ, британцы не сообщили, видимо по данному вопросу они ничего пока не придумали.

В общем, поставки вооружений и снарядов начнутся в октябре, а на фронте все это появится уже к ноябрю, пугают Киев из Лондона. Как пишет украинская пресса, данные сведения уже доведены до офиса Зеленского и Генштаба ВСУ, пускай теперь у них голова болит.

Ранее США и ряд их союзников призвали КНДР ни в коем случае не поставлять оружие России, пригрозив Пхеньяну очередными санкциями. Последует ли Ким Чен Ын данному совету не известно, но в ходе встречи северокорейский и российский лидеры два часа общались за закрытыми дверями и о чем они там договорились, никто не знает. Брифинг по завершению встречи не проводился, громких заявлений не было. Путин улетел в Москву, а Ким Чен Ын продолжил путешествие по Дальнему Востоку, у него обширная программа. Так что ничего исключить нельзя.
Использованы фотографии:
Кремлин.ру
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56 комментариев
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  1. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 15:26
    +1
    Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Но это лучше, чем ничего...
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 15:55
      +8
      Я бы так не высказывался. На вооружении армии КНДР 21 тысяча единиц артиллерийских орудий. Из них 8600 гаубиц и 5500 реактивной. КНДР очень ценный союзник в вопросе поддержки и комплектации наших артиллерийских бригад. У Украины никого, кроме США, с сопоставимыми возможностями просто нет. И если наше партнерство будет плодотворным ВСУ это сразу почувствуют.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 16:40
        0
        Вот интересно, какие у корейцев снаряды 122 и 152? В смысле взрывателей -такие же как у нас, или есть разнообразие?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 17:34
          0
          Я бы по этому поводу сильно не переживал. Нам хватит. А украинцам тем более.
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:41
      +1
      Цитата: ВПП-1
      Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

      Вот ты бабушка и юркни в дверь... Ещё не кто ни чего не знает, даже те кто возле Путина рядом был, а британская разведка уже всё из первого ряда вещает...
  2. Tektor
    Tektor Сегодня, 15:27
    +16
    Это нормально. Это союзник. Конкретный, и в трудную пору.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:50
      -8
      Цитата: Tektor
      Это союзник. Конкретный, и в трудную пору.

      Однажды в холодную зимнюю пору,
      Я из дому вышел, поссать на мороз....
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:51
        +7
        ...гляжу, поднимается медленно в гору
        корейская арта, снарядов обоз..... lol
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 15:56
          0
          Цитата: Nexcom
          .гляжу, поднимается медленно в гору
          корейская арта, снарядов обоз.....

          Отец, видишь, рубит...
          А я отвожу...
          В лесу раздавался топор дровосека....
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 16:00
            +6
            В лесу раздавалась пальба "правосеков",
            "Кудряво" шмаляют - в мирняк лишь попасть!
            Ничо, подкрепимся корейским снабженьем
            И сдюжим все вместе и эту напасть... laughing
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:57
      +1
      Это союзник. Конкретный, и в трудную пору.

      Хорошо если так , а не очередной вброс. Одно удивляет, не ужели у нас всё так печально с ВПК коль КНДР которые ходят под санкциями чёрт знает сколько у которых нет таких природных богатств ещё и нам что то могут поставить. Хотя если даже Индия на Луне а мы в пролёте не чему удивляться.
  3. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 15:28
    +10
    Ну а почему бы и нет хоспода ..Значит украину снабжают 50 стран различным вооружением и т.д. А Россия просто попросила лишние боеприпасы советского образца со складов КНДР их тоже нужно утилизировать !
    Что Россия не так делает опять и такой вой поднялся в "мировом цивилизрванном ,тьфу блин обществе " ?
    Мы защищаемся от агрессивного нато !!!!
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 15:33
      +10
      Согласен.
      И да, так то вообще пофигу что они там нахрюкивают.
      У нас сильно много уделяется внимания тому, что подумали на ЗАПАДЕ.
      Холуйство какое-то.
      Давно пора осудить такое поведение и гнобить холуёв.
    2. leks
      leks Сегодня, 15:37
      -8
      Виталий тебя, что из дурки наконец-то выпустили а-ли как, что-то ты проподал после того, как тебя неоднократно в бан отправляли без права переписки? wassat Как я понимаю снова ненадолго на ВО потом опять в бан laughing
      Ты в прошлом году под именем гонсалес в декабре 22 года анонсировал наступления ВСРФ ну как в твоём зазеркалье оно состоялось?
      Как же так выходит, что ты скулишь про англосаксов, а никнейм берешь британского премьера. С головой у тебя явно проблемы fool
      Виталий детей то своих отправил на сво? Ты же грозился это сделать fellow
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 17:03
        +1
        Цитата: leks
        Как же так выходит, что ты скулишь про англосаксов, а никнейм берешь британского премьера.

        Клин клином вышибает laughing
        Цитата: leks
        С головой у тебя явно проблемы

        Да будет Вам, старожил сайта и так убывает.
        1. leks
          leks Сегодня, 17:37
          0
          Он разве старожил? Многих тут по никнейму знаю ещё с 12 года, многие уже с тех времен покинули сайт. В основном адекватные были и есть.
          Но вот такого дурика не помню в старожилах.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:30
    +3
    и о чем они там договорились, никто не знает

    Британцы знают smile.
    Если слив информации был то только с нашей стороны.
    У Ына контразведка куда лучше работает чем у нас.
    А так можно только приветствовать налаживанию всевозможных связей с Северной Кореей...наконец то в Кремле за ум взялись.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 15:35
      +1
      По каким параметрам корейская контрразведка лучше работает?
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:39
        +5
        Цитата: АндрейKam_Z
        По каким параметрам корейская контрразведка лучше работает?

        По неотвратимости смертельного наказания предателям .
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:50
          +3
          Ын прикажет - и расшибутся в лепёшку но сделают.
          1. АндрейKam_Z
            АндрейKam_Z Сегодня, 16:10
            +2
            Ын прикажет - и расшибутся в лепёшку но сделают.

            - Сколько человек работает в вашей фирме?
            - С начальством - 10.
            - А без начальства?
            - А без начальства вообще никто не работает.
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:30
    +3
    Интересно, а что британские разведчики присутствовали на встрече за закрытыми дверями? Или подслушивали в замочную скважину?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:14
      +3
      Возможно за закрытыми дверьми присутствовали люди с британским паспортом. С ещё большей вероятностью там были родственники людей с британским паспортом
  6. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 15:30
    +9
    Северная Корея-это вам не мелочь по карманам тырить !!!
    Помните знаменитый поход Трампа с эскадрой авианосцев ?! Итог- резкое смягчение американского стула и невозможность контролировать его исход в самое неподходящее время ....
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:31
    +2
    Британская разведка сообщила якобы о скором появлении на вооружении ВС России северокорейской техники и боеприпасов
    . И что, у кого то разрешения спрашивать надо было???
    А на угрозы разных недоумков из полосатии, нам пофиг, совсем.
  8. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 15:32
    +3
    Отличные новости, думаю это подготовка к новому наступлению в феврале 2024года. Как раз под выборы дойти бы до Одессы, отличная стала бы предвыборная программа
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:38
      +7
      Об Одессе забудьте. Харьков - в 40 км от границы. Хочешь - не хочешь, а сначала Харьков.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:42
        +1
        Цитата: Roma-1977
        Об Одессе забудьте. Харьков - в 40 км от границы. Хочешь - не хочешь, а сначала Харьков.

        Никто не спорит.
        "Сначала мы возьмём Манхэттен, а потом Берлин"(С)
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 15:44
        0
        Цитата: Roma-1977
        Об Одессе забудьте. Харьков - в 40 км от границы. Хочешь - не хочешь, а сначала Харьков.

        Харьков - не повод забывать об Одессе! Сначала Харьков, потом Одесса. Ну и КИЕВ наконец!!!!
        1. Zaurbek
          Zaurbek Сегодня, 16:32
          +1
          В ВОВ Одессу брали после Харькова....................................................................
  9. Комментарий был удален.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:36
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Британская разведка сообщила якобы о скором появлении на вооружении ВС России северокорейской техники и боеприпасов

    Мне интересно, кому сообщила об этом "британская разведка" ? Телеграмм каналам из 404 ой ? Французкой прессе? Журналистам "The Daily Telegraph" ?
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:37
    +2
    Да даже если это и так. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
  12. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 15:37
    +2
    новые тяжелые РСЗО KN-09 с новыми управляемыми ракетами калибра 300 мм, способные поражать цели на дальности до 200 км.

    Если к этому, оперативное и точное целеуказание то это будет кошмаром для Украины.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: АндрейKam_Z
      Если к этому, оперативное и точное целеуказание то это будет кошмаром для Украины.

      Да. От к-ва зависит.
  13. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:38
    +1
    Nechápu, proč by to Rusko mělo tajit, kdyby používali munici ze Severní Koreje. Co je komu potom, kde si sežene munici!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:39
      +9
      Я не понимаю, почему Россия должна хранить в секрете использование северокорейских боеприпасов. После этого откуда кому брать боеприпасы!
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 16:42
        +1
        КНДР под полными санкциями и РФ....Почему РФ должна соблюдать какие то санкции против 3х стран? И КНДР тоже...

        ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США в преддверии ожидаемого российско-северокорейского саммита призывают КНДР не поставлять оружие РФ, заявила пресс-секретарь американского совета национальной безопасности Эдриан Уотсон.
        "Мы призываем КНДР придерживаться публичных обязательств, которые взял на себя Пхеньян, не предоставлять и не продавать оружия России", - цитирует Уотсон телеканал CNN.
  14. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:42
    +3
    При одном только упоминании британских структур вроде учёных и разведки уже смешно становится. Все молчат, а эти впереди планеты всей. Я уже побаиваюсь, не дай бог скоро британская разведка начнёт нашим жёнам докладывать адреса, явки и пароли любовниц.)))) Страшнее только украинская разведка, та уже год талдычит о закончившихся ракетах, самолётах, вертолётах и танках в Армии РФ.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:11
      +2
      Цитата: lukash66
      Все молчат, а эти впереди планеты всей.

      Да хрен там...
      Нет ответа по малазийскому Боингу...по Скрипалям всё стихло...кто подорвал трубы на дне Балтийского моря - неизвестно...
      А также: кто убил Кеннеди, кто взорвал башни-близнецы, куда пропал самолёт, атаковавший Пентагон, были ли американцы на Луне и много другого... wassat
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:42
    +5
    Такую информацию Киеву предоставила британская разведка.

    Вряд ли "утекло" от Кимовцев.
    Еще одно подтверждение того, что окружение "самизнаетегого" "сливает" информацию только так.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:50
      +1
      Цитата: Дилетант
      Такую информацию Киеву предоставила британская разведка.

      Вряд ли "утекло" от Кимовцев.
      Еще одно подтверждение того, что окружение "самизнаетегого" "сливает" информацию только так.

      Вы думаете об этом знает вся администрация, министерства и ведомства поголовно? Или Вы грешите на пяток другой людей из ГШ и МО?
  16. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 15:47
    +2
    поставки вооружений и снарядов начнутся в октябре, а на фронте все это появится уже к ноябрю, пугают Киев из Лондона

    Вот интересно - а напугать-то получится? Или укрохута уже совсем страх потеряла вместе с совестью и рассудком?!
    Впрочем поживем - увидим!
    А корейцы - молодцы, быстро нас поддержали! Не посмотрели, что бриты к ним в друзья набиваются...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:06
      +2
      Цитата: Елис_С
      А корейцы - молодцы, быстро нас поддержали! Не посмотрели, что бриты к ним в друзья набиваются...

      Просто они помнят:
      С конца июня 1950 по конец июля 1953 года погибло 2,5 миллиона жителей Северной и миллион жителей Южной Кореи. Потери китайской армии составили почти один миллион солдат, среди которых был сын Мао, Аньин. Война унесла жизни 36914 солдат американской армии (не 54246, как указано на Мемориале Ветеранам Корейской войны в Вашингтоне), 103284 солдат были ранены.
  17. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:47
    +2
    Предупреждали ведь по-хорошему: санкции наложат! Или даже накладут!
    Наклали? Полные штаны.
    Пусть успокоятся, чайку попьют, с полонием, например, оченно помогает не возбуждаться понапрасну.
  18. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 15:49
    +3
    Вообще, корейцы не тормозят в таких вопросах, там же "тоталитарный режим" и деньги не самое важное в жизни. Про "снарядный голод" что-то давно не слышно. Технику может к ноябрю поставят, а снаряды калибров 100 мм, 115 мм, 122 мм, 152 мм, реактивные снаряды калибра 122 мм, минометные мины калибров 82 мм и 120 мм с истекающим сроком годности корейцы могли просто подарить из армейских запасов. Резолюция Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 года Северной Кореи установила запрет на торговлю с КНДР всеми видами вооружений, за исключением легкого стрелкового оружия. Поэтому нарушения резолюции СБ ООН в этом случае не будет. Можно вообще не торговать, а обмениваться подарками и впредь.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: smart fellow
      Резолюция Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 года

      Помилуйте! У США таких нарушений два сундука и мешок...Одно только показательное выступление (точнее два) в Ираке чего стоит...
      За такие дела любого ретивого президента США можно убивать, как Хуссейна, с ведома того же Басманного суда.
  19. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:56
    +1
    Да каждый человек с доступом на новостные ресурсы, самый настоящий разведчик. Почитать кто что анонсировал, и вот по данным (вставить страну) разведки, было выявлено (вставить что было выявлено). laughing
  20. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:59
    +2
    Британская разведка сообщила якобы о скором появлении на вооружении ВС России северокорейской техники и боеприпасов

    И что? Что-то никого не волновало, что всё НАТО работает на нацистов Зеленского, а тут озаботились...
    А вы попеняйте Ким Чен Ыну...Когда Россия поможет КНДР с ракетными технологиями, вы уже не сможете показывать фиги (только держать в кармане)...
    Будете вспоминать, как лихой Трамп направил три авианосца к берегам КНДР и, как они лавировали, да не вылавировали...
  21. евгений-дальневосточник
    евгений-дальневосточник Сегодня, 16:10
    +2
    Да, пара сотен корейских РСЗО типа Смерч с дальностью на 200 км это было бы более чем круто! Почему у нас нет такой дальности? Нет поставленной задачи с верху?
  22. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:12
    0
    Россия: украсть деньги, выделенные на ракетную программу, вывести в зарубежный банк
    КНДР: украсть деньги в зарубежном банке, потратить в своей стране на ракетную программу
  23. dump22
    dump22 Сегодня, 16:31
    -1
    Если кто вдруг по наивности думает, что Ким не воспользуется ситуацией и не задерет цену на свои снаряды, вспомните сначала этот анекдот:

    Ранили одного "доброго" человека на войне:
    — Иван таки, не тащи меня, брось.
    — Нет, Мойша, тебя фашисты поймают, пытать будут.
    — Иван, та шо такое, ну уже пристрели меня и дело с концом.
    — Да у меня и патронов то нет…
    — Так я ж тебе продам!
    1. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 17:11
      0
      Ким Ир Сен как-то подарил кубинцам 100 000 новеньких автоматов Калашникова с патронами, естественно северо-корейского производства, по просьбе Фиделя Кастро. Вы корейцев с евреями перепутали.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:11
      0
      Ким не мможет задрать цену на снаряды, потому что РФ и КНДР не могут осуществлять крупные платежи через международные платёжные системы. Не возить же в Корею доллары в коробке из под ксерокса. А вот, к примеру, нефтепродукты у северян в постоянном дефиците, и продовольствие, которого у РФ с избытком. У России вообще есть много такого, что в КНДР ценится выше денег.
  24. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:35
    0
    Британской разведке верить ,что бабкам у соседнего подъезда.Они точно знают где ,кто ,с кем,сколько ...............
  25. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:42
    0
    ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США в преддверии ожидаемого российско-северокорейского саммита призывают КНДР не поставлять оружие РФ, заявила пресс-секретарь американского совета национальной безопасности Эдриан Уотсон.
    "Мы призываем КНДР придерживаться публичных обязательств, которые взял на себя Пхеньян, не предоставлять и не продавать оружия России", - цитирует Уотсон телеканал CNN.
  26. Arisaka
    Arisaka Сегодня, 17:16
    0
    Объективно Корее в ближайшие годы не воевать. Мы вполне можем поставить им снаряды в будущем в обмен на старые снаряды сейчас. Корейцы получают новые снаряды бесплатно (условно). Мы получаем чем стрелять сразу и много. Звучит логично.