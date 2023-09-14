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Пресс-секретарь Кремля: Россия остается надежным гарантом безопасности в Нагорном Карабахе

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Пресс-секретарь Кремля: Россия остается надежным гарантом безопасности в Нагорном Карабахе

Ситуация вокруг непризнанного Нагорного Карабаха снова начинает обостряться. Ереван и Баку уже успели обвинить друг друга в нарушении прекращения огня, а буквально с начала текущего месяца стали поступать сообщения о том, что Азербайджан стягивает свои войска к границе с Арменией.


В Ереване уже по привычке начали упрекать Россию в том, что она якобы не может защитить своих союзников. Так, премьер Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей.

Кроме того, со слов чиновника, его страна больше не может доверять Москве, как гаранту безопасности в Нагорном Карабахе, по причине украинского конфликта. Не совсем ясно, что в данном случае имел в виду Пашинян.

В итоге, армянский премьер пришел к выводу, что его страна должна снизить зависимость от других и, видимо, рассчитывать на себя. Именно так он видит стратегию Армении в будущем.

Что характерно, данное заявление Пашинян сделал в тот момент, когда на его территории проходят совместные с США учения.

В свою очередь, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха прокомментировали и в Москве. Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле обеспокоены происходящим в регионе. Более того, чиновник подчеркнул, что Россия остается надежным гарантом безопасности в Нагорном Карабахе

Продолжаем контакты как с Ереваном, так и с Баку. Призываем обе стороны к сдержанности

- заявил пресс-секретарь Кремля в ходе сегодняшнего брифинга.

Ранее на полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин завил, что конфликт, затрагивающий статус Нагорного Карабаха, решен. Более того, Россия, выполняющая в нем роль миротворца, предлагала свой вариант мирного урегулирования, однако он не устроил армянскую сторону. В итоге, те условия и договоренности, которые действую сегодня, являются решением армянского руководства. Владимир Путин отметил, что Нагорный Карабах частью Азербайджана признаёт само руководство Армении. Поэтому действительно странно, чего в таком случае от России хочет кабмин г-на Пашиняна?
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14 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:54
    +3
    Пашинян,добивается вооруженного конфликта между Азербайджаном и Россией,не сам канеш,додумался.
    1. Seal
      Seal Сегодня, 16:08
      -2
      А получит конфликт между Россией и Арменией.
      1. Елис_С
        Елис_С Сегодня, 16:16
        -2
        Мы с младшими братьями не конфликтуем, а воспитываем....учим уму - разуму...
        1. tkoh
          tkoh Сегодня, 16:41
          -1
          Цитата: Елис_С
          Мы с младшими братьями не конфликтуем, а воспитываем....учим уму - разуму...

          Многому вы с дивана их научили?
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Пашинян,добивается вооруженного конфликта между Азербайджаном и Россией,не сам канеш,додумался.

      Нет. Проще. Хочет слить Карабах, полностью оторвать Армению от РФ. И положить её к ногам Запроливья.
    3. фа2998
      фа2998 Сегодня, 16:50
      +1
      А может хватит России воевать за Армению.Мы положили тысячи жизней русских солдат в войнах с Турцией,а теперь и Азербайжаном (поддерживаемой Турцией).? Только за то что верят в Христа.Так в мирное время они продались заокеанским "партнерам".А как припекло-"спасай Россия!" Дулю! wassat
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 17:31
      0
      Пашиняна долго вели к власти с одной целью-сделать из Армении "антиРоссию".
      Да и Карабах слил по той причине,что он "про российский".
      Во всем происходящем есть вина самойРФ-никуда,мол, Армения не денется.
      А перспектива самого Пашиняна незавидна.-Никол сделал свое дело,Никол может уйти.
      Так было с Шеварнадзе,Саакашвили,да и с премьер-министром Финляндии Санной Марин,
  2. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 16:10
    +2
    Разве 80 американцев не защитят Армению? Американцы такие крутые, а Пашинян такой великий. Не хватало ещё, чтобы наши миротворцы под раздачу попали, а Россия оказалась крайней в этом конфликте. Хочется Пашиняну повоевать, пусть воюет.
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:12
    +4
    Армяне... Сволочи... Посылали им посылки, после землятрсения, а они их выкидывали... В три этажа посылки валялись. Из нашей, Тульской области. И еще говорили, нам Франция новье даст!
  4. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:13
    0
    Пресс-секретарь Кремля: Россия остается надежным гарантом безопасности в Нагорном Карабахе

    И призвал армян начинать чертить красные линии
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:14
    +5
    Пресс-секретарь Кремля: Россия остается надежным гарантом безопасности в Нагорном Карабахе

    Как хочется сказать: «Вот, поезжай и гарантируй!»
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:18
    0
    В ходе русско-персидской войны Восточная Армения была освобождена от иранского ига. По Туркманчайскому договору 1828 года Восточная Армения была присоединена к Российской империи.

    Стандартная ситуция, как и с болгарскми братушками, грузинами, Восточной Европой........
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 17:10
      -1
      Восточная Армения была освобождена от иранского ига. По Туркманчайскому договору 1828 года Восточная Армения была присоединена к Российской империи.


      Если "освобождение" подразумевает сразу присоединение всех "освобожденных" к империи "освободителя", это кажется уже называется по другому?
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:27
    0
    Важнее не слова Пашиняна, а его дела, он явно идет на разрыв с Россией, отказ от совместных учений ОДКБ и демонстративные учения с США, встреча его жены в Киеве с противниками России и передача гуманитарки, переговоры с Блинкеном и предварительное согласие на создание базы США как гаранта защиты Армении.......