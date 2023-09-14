Пресс-секретарь Кремля: Россия остается надежным гарантом безопасности в Нагорном Карабахе

Продолжаем контакты как с Ереваном, так и с Баку. Призываем обе стороны к сдержанности

Ситуация вокруг непризнанного Нагорного Карабаха снова начинает обостряться. Ереван и Баку уже успели обвинить друг друга в нарушении прекращения огня, а буквально с начала текущего месяца стали поступать сообщения о том, что Азербайджан стягивает свои войска к границе с Арменией.В Ереване уже по привычке начали упрекать Россию в том, что она якобы не может защитить своих союзников. Так, премьер Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей.Кроме того, со слов чиновника, его страна больше не может доверять Москве, как гаранту безопасности в Нагорном Карабахе, по причине украинского конфликта. Не совсем ясно, что в данном случае имел в виду Пашинян.В итоге, армянский премьер пришел к выводу, что его страна должна снизить зависимость от других и, видимо, рассчитывать на себя. Именно так он видит стратегию Армении в будущем.Что характерно, данное заявление Пашинян сделал в тот момент, когда на его территории проходят совместные с США учения.В свою очередь, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха прокомментировали и в Москве. Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле обеспокоены происходящим в регионе. Более того, чиновник подчеркнул, что Россия остается надежным гарантом безопасности в Нагорном Карабахе- заявил пресс-секретарь Кремля в ходе сегодняшнего брифинга.Ранее на полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин завил, что конфликт, затрагивающий статус Нагорного Карабаха, решен. Более того, Россия, выполняющая в нем роль миротворца, предлагала свой вариант мирного урегулирования, однако он не устроил армянскую сторону. В итоге, те условия и договоренности, которые действую сегодня, являются решением армянского руководства. Владимир Путин отметил, что Нагорный Карабах частью Азербайджана признаёт само руководство Армении. Поэтому действительно странно, чего в таком случае от России хочет кабмин г-на Пашиняна?