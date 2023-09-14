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Польский министр: Сельское хозяйство Украины представляет угрозу для сельского хозяйства всего Евросоюза

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Польский министр: Сельское хозяйство Украины представляет угрозу для сельского хозяйства всего Евросоюза

Партнёры Киева из Восточной Европы и прежде всего Польша, которая так яро выступает в поддержку Украины против России, быстро забывают о своём партнёрстве, когда дело касается их интересов.


Ранее пять восточноевропейских стран, включая Польшу, добились от властей ЕС запрета на реализацию украинской сельхозпродукции на территории этих стран. А по словам польского министра сельского хозяйства Кшиштофа Телюса, эта продукция из Украины представляет большую опасность не только для Польши, но и для всего Европейского союза. Об этом министр сказал в интервью польскому государственному информагентству РАР.

Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы

- сказал Телюс.

Польский министр отметил, что вопрос украинского сельского хозяйства обязательно должен быть включён в повестку переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Телюс добавил, что перед Варшавой в своё время также были поставлены подобные условия и Киева они тоже должны касаться.

Министр сельского хозяйства Польши затронул и тему продления эмбарго на украинское зерно, заявив, что оно будет продлено, но не на тот срок, который хотела бы Варшава и другие соседи Украины из Евросоюза.

Ранее в Киеве потребовали от ЕС воздействовать на страны Восточной Европы, которые ввели запрет на ввоз украинской сельхозпродукции.
Использованы фотографии:
agropolit.com
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:26
    +4
    Ау, молдоване, вас с яблоками и виноградом ждут в ЕС?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:36
      +2
      Да прям заждались их там. Украинское зерно им нужно пока оно на халяву идет. Банальный бандитский захват под благими лозунгами.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 16:49
        +1
        На Украине было сельское хозяйство? Земля значит продана крупным агро холдингам вся а зерно вдруг стало украинским! Несходится как то!
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 16:59
        +2
        Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы

        И не только сельское хозяйство!
        ВСЯ Украина представляет угрозу для всей Европы!.
        Европа, вы еще это не поняли?
        Подождите немного, и поймете с кем вы связались!!!
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 16:27
    +1
    угу угу, а по факту европа не может нарадоваться, что вместо юга все зерно к ним скоро пойдет с украины.
  3. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 16:33
    +1
    Как бы Польша и другие не артачились, а зерно из Украины всё равно через них повезут, т.к. ближайшая портовая страна, и не факт что по пути часть зерна не осядет в самой Польше, т.к. при такой цене маржа с его перепродажи будет очень заманчивой...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:59
      0
      Цитата: Peter1First
      зерно из Украины всё равно через них повезут, т.к. ближайшая портовая страна,

      Вроде как с хорватами договорились. Кратчайший путь - через Бескидский туннель. Пора всё-таки его долбануть.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:35
    0
    "А табачок-то врозь". Как оказалось, помимо ненависти к РФ в "некоторых" странах успевают думать и о собственных производителях. Но это не для Украины! Два дела сразу делать не могут, особенно думать.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:45
    +2
    В портах Украины может возникнуть коллапс из за уничтожения портовой инфраструктуры,замучался считать в Дунае балкеры ожидающих погрузки. Гепарды всё сбивают ,это точно?На выходных курить бамбук с Геранями не надо,надо продолжать.
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 16:55
    0
    Пшеки начали догадываться, что все беды от хрюклов. Объявляйте им войну.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:57
    +1
    Великая Аграрная Империя фсьо?
    Даже на банановую республику не тянет.
  8. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 16:58
    +1
    Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы

    Не смешите! Да украинское сельское хозяйство представляет угрозу прежде всего для себя! Мужиков в селах нет - скот пошел на убой...голод - не за горами...а хунта зерно на экспорт сплавляет, лишь бы карманы набить...
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:27
    +1
    Вот, непаханое поле для наших спецов, по вбиванию клиньев между этими голубками. Но, остались ли такие спецы, вот в чем вопрос!
  10. alystan
    alystan Сегодня, 17:31
    0
    Польский министр:
    Сельское хозяйство Украины представляет угрозу для сельского хозяйства всего Евросоюза

    Украинский президент:
    Вы еще не предсталяете, какую опасность для вас (Европы) представляют укробешенцы...