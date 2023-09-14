Польский министр: Сельское хозяйство Украины представляет угрозу для сельского хозяйства всего Евросоюза

Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы

Партнёры Киева из Восточной Европы и прежде всего Польша, которая так яро выступает в поддержку Украины против России, быстро забывают о своём партнёрстве, когда дело касается их интересов.Ранее пять восточноевропейских стран, включая Польшу, добились от властей ЕС запрета на реализацию украинской сельхозпродукции на территории этих стран. А по словам польского министра сельского хозяйства Кшиштофа Телюса, эта продукция из Украины представляет большую опасность не только для Польши, но и для всего Европейского союза. Об этом министр сказал в интервью польскому государственному информагентству РАР.- сказал Телюс.Польский министр отметил, что вопрос украинского сельского хозяйства обязательно должен быть включён в повестку переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Телюс добавил, что перед Варшавой в своё время также были поставлены подобные условия и Киева они тоже должны касаться.Министр сельского хозяйства Польши затронул и тему продления эмбарго на украинское зерно, заявив, что оно будет продлено, но не на тот срок, который хотела бы Варшава и другие соседи Украины из Евросоюза.Ранее в Киеве потребовали от ЕС воздействовать на страны Восточной Европы, которые ввели запрет на ввоз украинской сельхозпродукции.