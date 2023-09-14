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Западное издание: Зеленский уже в ближайшее время может оказаться за одним столом с представителями России

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Западное издание: Зеленский уже в ближайшее время может оказаться за одним столом с представителями России

Количество публикаций в западной прессе и заявлений западных же официальных лиц о том, что вооружённый конфликт пора завершать, растёт. Причём расти в значительной мере оно стало после того, как стало понятно, что у ВСУ со своим «невероятным и стремительным» контрнаступлением мало что выходит. К середине сентября войска украинского режима не достигли ни одной из тех целей, которые были ранее заявлены.


Уже в США говорят о том, что ВСУ пора переходить от наступательных действий к обороне. При этом ссылаются якобы на инициативу главкома Залужного. Министр обороны Италии в это же время говорит о том, что ожидает завершения конфликта на Украине максимум весной 2024 года.

В газете Politico на этом фоне выходит примечательный материал, в котором говорится, что уже на ближайшем заседании Совбеза ООН Зеленский может оказаться за одним столом с представителями России, в частности, с постпредом Василием Небензей. Там же будет присутствовать и глава российского МИД Сергей Лавров. Издание, ссылаясь на неназванного дипломата, пишет, что Зеленского могут пригласить на заседание ооновского Совбеза. И это может привести к непростому для украинского президента выбору. Ведь речь будет идти о достижении мира, и заседание Совета безопасности ООН – априори носит характер переговоров. Но Зеленский же запретил сам себе вести какие-либо переговоры с Россией, о чём на днях напомнил и президент России Владимир Путин.

Правда, пока до конца не ясно, собирается ли вообще кто-то из нынешнего состава Совбеза ООН приглашать президента Украины для участия в заседании этого органа. Однако ранее Зеленский заявлял, что в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке прилететь он собирается. И это на фоне того, что его подчинённый Подоляк назвал ООН «ничего не решающей конторой по зарабатыванию денег на безбедную старость».

Для справки: заседание СБ ООН состоится на следующей неделе.
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26 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:24
    0
    Зачем уламывать Зелибобу ,ведь скажет Байден и никуда не денется . А вот русские согласятся на такой мир ,один раз уже подписали Минские соглашения ?
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 16:29
      0
      Не все так просто. Даже являясь марионеткой, он будет учитывать настроение внутри страны, а его порвут за малейшей движение к переговорам.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 16:38
        +1
        Кто его порвет он в Польшу свалит или в бункере закроется и от туда вещать будет. А за стол его посадят, как только поймут что фронт к западу пойдет. С минском не так было?
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 17:04
          0
          Кто его порвет он в Польшу свалит или в бункере закроется и от туда вещать будет.

          Президент это не царь и не король, это вершина айсберга, он делает то чего хотят властьдержащие в стране. Кому он нужен один в Польше или бункере.
          Зеленский это уже живой труп.
      2. Проксима
        Проксима Сегодня, 16:51
        +4
        Хочется надеяться, что Зеленский окажется не "за одним столом", а на одной скамье со своими соратниками "юмористами" и не только с ними.
        1. leks
          leks Сегодня, 17:01
          0
          Цитата: Проксима
          Хочется надеяться, что Зеленский окажется не "за одним столом", а на одной скамье со своими соратниками "юмористами" и не только с ними.

          Наивный! С нацбата Азов, кто-то сел на скамью? Хотя с азова это так пешки были. Так не нужно выдавать желаемое за действительное. Никто его на скамью не посадит.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:50
      +1
      Готовность договариваться и готовность договориться — это БОЛЬШАЯ разница.
    3. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 17:28
      0
      вот русские согласятся на такой мир, один раз уже подписали Минские соглашения

      Согласятся, конечно.
      Российское руководство, как та барышня из анекдота: "Сегодня опять пойду!"
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:24
    +3
    Будет упираться, полосатые на аркане приволокут. Вот только оно нам надо?
    1. Елис_С
      Елис_С Сегодня, 16:30
      -1
      Будет упираться, полосатые на аркане приволокут. Вот только оно нам надо?

      Совсем не надо...оно нам...
      А нам нужна всего одна победа,
      Одна на всех - мы за ценой не постоим!...
      1. tkoh
        tkoh Сегодня, 16:38
        0
        Цитата: Елис_С
        Совсем не надо...оно нам...
        А нам нужна всего одна победа,
        Одна на всех - мы за ценой не постоим!...

        С дивана то легко такие строки писать. Или вы из окопа пишите?
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: Uprun
      Будет упираться, полосатые на аркане приволокут. Вот только оно нам надо?

      Ну, да. Зато Зеля каждый день выступает и днем и вечером по ТВ и благодарит "доблестные войска №№№№№..." и высказывает соболезнования родным и близким. (Это ж не платить, а языком поговорить - он гаразд) Так что накачка населения продолжается "Народ и президент едины". И даже если полосатые решат приволочь, кого-то вместо себя пошлет. И нам это СОВСЕМ не надо. Только до полной победы со взятием Киева и до границ с Европой.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:26
    +1
    Зеленский уже в ближайшее время может оказаться за одним столом с представителями России

    ***


    ***
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:29
    +1
    Бредятина чистой воды!Кому-то необходимо срочно ещё одно согласовище типа минских срочно заключить!Такое согласовище будет гвоздём в крышку гроба России!Никаких переговоров!Не на каких условиях,негде,не в оон,не в Турции,ни в России!
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 16:39
      -1
      "Война до победного конца" где-то это уже было, не напомните?
      Кстати кричали в основном в теплых, сытых и благополучных местах. Странно да?
    2. leks
      leks Сегодня, 17:03
      -1
      Цитата: Бережливый
      Бредятина чистой воды!Кому-то необходимо срочно ещё одно согласовище типа минских срочно заключить!Такое согласовище будет гвоздём в крышку гроба России!Никаких переговоров!Не на каких условиях,негде,не в оон,не в Турции,ни в России!

      У вас есть стопроцентные гарантии, что при определенных условиях, а так же уступок и снятия части санкции со стороны западна, нашее военно политическое руководство не подпишет такой договор?
      1. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 17:32
        0
        У нас есть стопроцентные гарантии, что подпишут, даже если гарантий не будет.
        Первый раз, что ли?
    3. kakvastam
      kakvastam Сегодня, 17:30
      0
      Такое согласовище будет гвоздём в крышку гроба России!

      Разумеется.
      Дело Ельцина-Горбачёва живёт и побеждает, а вы как думали?
  5. Б-15
    Б-15 Сегодня, 16:29
    +2
    Ну что ж. Нагнетание в СМИ возможности переговоров показывает, что 404 без выхода к морю станет совсем не интересной.
    Вот и стремятся оставить в сегодняшнем положении раздел страны. А далее по знакомым сценариям - подкормить, насытить новыми инструментами, вымуштровать и опять кинуть на нас.
    Фантазия что ли у англосаксов совсем улетучилась?
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:36
    +1
    За? Его место под столом, где будут сидеть наши переговорщики и его хозяева )))) Но вообще нам это не надо - война до последнего выруся, чтобы не повторилась ситуация, когда недобитый троцкист Хрущёв бендеровцев расселял по Донбассу.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:52
    0
    Самое интересное ,Лавров и Ненбензя знают что запад хочет усадить Зеленского за стол переговоров ,на условиях запада?Как бы регламент заседаний СБ ООН уже расписан на месяц вперёд. lol Какая тупая ересь.
  8. Загребун
    Загребун Сегодня, 16:54
    +1
    Это типа Вова Зе на столе и холодный, а вокруг группа "товарищей"?
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:03
    0
    Количество публикаций в западной прессе и заявлений западных же официальных лиц о том, что вооружённый конфликт пора завершать, растёт.

    А события на фронте показывают противоположность.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:18
    0
    Интересно, что это будет:
    -Брест?
    - Хасавюрт?
    - Минск?
    ???
    Или Карлсхорст?
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:20
    0
    Зеленский сам загнал себя в тупик своими законами о запрете мирных переговоров с Россией и ВВП. Поэтому янки и хотят его убрать с помощью выборов, проблема здесь в том, что: 1) Зе понимает; его скорее всего ликвидируют или ЦРУ или МИ -6, есть и третий вариант грохнут местные, нацики.2) Скорее всего им дадут ещё один шанс, следуещим весной-летом, после чего решение будет для него радикальным.
  12. alystan
    alystan Сегодня, 17:33
    0
    Целенаправленно Запад все делает для того, чтобы добиться "мирной передышки" для укрорейха.
    Ну и для себя тоже.