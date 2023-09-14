Западное издание: Зеленский уже в ближайшее время может оказаться за одним столом с представителями России

Количество публикаций в западной прессе и заявлений западных же официальных лиц о том, что вооружённый конфликт пора завершать, растёт. Причём расти в значительной мере оно стало после того, как стало понятно, что у ВСУ со своим «невероятным и стремительным» контрнаступлением мало что выходит. К середине сентября войска украинского режима не достигли ни одной из тех целей, которые были ранее заявлены.Уже в США говорят о том, что ВСУ пора переходить от наступательных действий к обороне. При этом ссылаются якобы на инициативу главкома Залужного. Министр обороны Италии в это же время говорит о том, что ожидает завершения конфликта на Украине максимум весной 2024 года.В газете Politico на этом фоне выходит примечательный материал, в котором говорится, что уже на ближайшем заседании Совбеза ООН Зеленский может оказаться за одним столом с представителями России, в частности, с постпредом Василием Небензей. Там же будет присутствовать и глава российского МИД Сергей Лавров. Издание, ссылаясь на неназванного дипломата, пишет, что Зеленского могут пригласить на заседание ооновского Совбеза. И это может привести к непростому для украинского президента выбору. Ведь речь будет идти о достижении мира, и заседание Совета безопасности ООН – априори носит характер переговоров. Но Зеленский же запретил сам себе вести какие-либо переговоры с Россией, о чём на днях напомнил и президент России Владимир Путин.Правда, пока до конца не ясно, собирается ли вообще кто-то из нынешнего состава Совбеза ООН приглашать президента Украины для участия в заседании этого органа. Однако ранее Зеленский заявлял, что в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке прилететь он собирается. И это на фоне того, что его подчинённый Подоляк назвал ООН «ничего не решающей конторой по зарабатыванию денег на безбедную старость».Для справки: заседание СБ ООН состоится на следующей неделе.