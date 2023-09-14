Замглавы НАТО: падение в Румынии обломков российского дрона нельзя считать нападением на альянс

Падение в Румынии обломков российского дрона, сбитого украинской системой ПВО, нельзя считать преднамеренным нападением на Североатлантический альянс. Подобные инциденты происходили ранее, один из них произошел сейчас, да и в дальнейшем от них никто не застрахован.
Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в ходе своего визита в Молдавию, о чем сообщил молдавский портал Realitatea.md.
У нас нет преднамеренного нападения на союзника по НАТО
- сказал замглавы НАТО.
Он отметил, что такие случаи не стоит воспринимать как нападения, скорее, их стоит расценивать как инциденты. При этом они не остаются без внимания. Североатлантический альянс, утверждает Джоанэ, принимает меры по защите своих членов, в том числе и Румынии.
Представитель НАТО прибыл с визитом в Молдавию, чтобы встретиться с политическим и военным руководством страны. По его мнению, республика находится в зоне гибридной войны, которую якобы ведет Россия против европейских государств. Кишинев, утверждает Джоанэ, должен с этим считаться, так как Молдавия тоже является частью «европейской демократии».
С политической точки зрения, как и в стратегическом плане, Республика Молдова по-прежнему принадлежит семье демократических европейских стран
- заявил замгенсека НАТО.
Он также сказал, что считает необходимым привести молдавскую армию в соответствие стандартам альянса.