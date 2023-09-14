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Замглавы НАТО: падение в Румынии обломков российского дрона нельзя считать нападением на альянс

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Замглавы НАТО: падение в Румынии обломков российского дрона нельзя считать нападением на альянс

Падение в Румынии обломков российского дрона, сбитого украинской системой ПВО, нельзя считать преднамеренным нападением на Североатлантический альянс. Подобные инциденты происходили ранее, один из них произошел сейчас, да и в дальнейшем от них никто не застрахован.


Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в ходе своего визита в Молдавию, о чем сообщил молдавский портал Realitatea.md.

У нас нет преднамеренного нападения на союзника по НАТО

- сказал замглавы НАТО.

Он отметил, что такие случаи не стоит воспринимать как нападения, скорее, их стоит расценивать как инциденты. При этом они не остаются без внимания. Североатлантический альянс, утверждает Джоанэ, принимает меры по защите своих членов, в том числе и Румынии.

Представитель НАТО прибыл с визитом в Молдавию, чтобы встретиться с политическим и военным руководством страны. По его мнению, республика находится в зоне гибридной войны, которую якобы ведет Россия против европейских государств. Кишинев, утверждает Джоанэ, должен с этим считаться, так как Молдавия тоже является частью «европейской демократии».

С политической точки зрения, как и в стратегическом плане, Республика Молдова по-прежнему принадлежит семье демократических европейских стран

- заявил замгенсека НАТО.

Он также сказал, что считает необходимым привести молдавскую армию в соответствие стандартам альянса.
Использованы фотографии:
НАТО
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11 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 16:43
    +2
    Падение в Румынии обломков российского дрона, сбитого украинской системой ПВО, нельзя считать преднамеренным нападением на Североатлантический альянс.

    Что," у страха глаза велики"?
    Да не раздувайте вы из мухи - слона!
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:45
      +2
      Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в ходе своего визита в Молдавию.

      Успокаивает президентшу.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:47
    +3
    Замглавы НАТО: падение в Румынии обломков российского дрона нельзя считать нападением на альянс

    Зря вы так...Такой был повод начать и покончить с вашей заразой, с вашими тухлыми педерастами и лесбиянками, с вашими содомитами...
    Да, много времени утекло с окончания ВМВ, а вам опять неймётся... нацистская сволота...
    1. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 17:26
      0
      Цитата: ROSS 42
      Замглавы НАТО: падение в Румынии обломков российского дрона нельзя считать нападением на альянс

      Зря вы так...Такой был повод начать и покончить с вашей заразой, с вашими тухлыми педерастами и лесбиянками, с вашими содомитами...
      Да, много времени утекло с окончания ВМВ, а вам опять неймётся... нацистская сволота...

      Сволочье циничное согласен с вами Васильевич ..
      Города Донбасса уже давно натовскими калибрами долбят и даже на Москву пытаются дроны наводить со своих спутников ..
      Европейский нацизм опять голову подымает и хоязева их все те же самые ..
      Чемберлен цинично заявил ,что он "мир " принес в Европу и вся европа зиговала ..И началась бойня жесткая и уже в России !!!
      ВСЕ ПОМНИМ ,кто развязывает эти войны мировые ..
      Теперь уже нас не обмануть дерьмократией и прочим балабольством ..
      Теперь МЫ идем к ВАМ !!!! Или летим ..Ваш выбор !
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:47
    +2
    :Честное слово мы не специально, а что надо сделать чтобы переступить Натовскую красную линию? bully
  4. ASM
    ASM Сегодня, 16:49
    +1
    Вроде же обломки нашли в 14 км от границы? Я не представляю, как можно сбить легкий беспилотник, чтобы его осколки после этого летели еще минимум 14 км. Может это очередная Пво-шка окраины. Ну пусть хотя бы предъявят обломки и экспертное заключение, что это именно российский беспилотник.
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 16:57
      +1
      Возможно это была ложная цель, пролетела чуть дальше и упала.
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:49
    +2
    Раз вмешиваться не хотят, значит, ещё боятся. Это хорошо. Боятся, я так полагаю ЯО, значит оно у нас в порядке.

    А раз так, я бы им начал шантажировать Запад в открытую, чего зря добру пропадать.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 16:59
      +1
      Раз вмешиваться не хотят, значит, ещё боятся. Это хорошо. Боятся, я так полагаю ЯО, значит оно у нас в порядке.

      Опасаются, но не бояться. А зачем им признавать дрон угрозой? Если признают надо будет что то делать, а зачем когда есть Украина в которой ещё несколько миллионов потенциальных солдат. Зачем НАТО вылазить раньше времени.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 17:14
    0
    Звучит примерно- как польский трактор сбил мирную украинскую ракету.....а чё? тоже замятый инцидент...
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:27
    0
    НАТО не заинтересовано вступать в прямое бое столкновение с Россией, поэтому падение обломков беспилотников и "нельзя считать преднамеренным нападением на Североатлантический альянс". Для этого есть Украина. Так же, как и мы "не найдем" доказательств, что часть беспилотников запускаются по территории России с территорий стран НАТО.