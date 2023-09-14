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Минобороны Британии поставило украинской армии тяжелые транспортные дроны Malloy T-400

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Минобороны Британии поставило украинской армии тяжелые транспортные дроны Malloy T-400

Власти Великобритании передали боевикам киевского режима транспортные беспилотники Malloy, предназначенные для доставки на линию фронта боеприпасов и вооружений, а также эвакуации раненых. Эти тяжелые военно-транспортные беспилотники переданы украинской армии в рамках очередного пакета военной поддержки.


Сообщается, что поставленные киевскому режиму британские беспилотники являются достаточно серьезным оперативно-тактическим компонентом, используемым в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Наиболее актуально применение подобных беспилотников в условиях спорных участков линии фронта, где затруднено снабжение штурмовых подразделений.

Таким образом, дроны T-400 Malloy могут применяться в качестве резервного логистического средства для снабжения боеприпасами, провизией, медикаментами и топливом, либо для эвакуации раненых. Тяжелые коптеры способны действовать в радиусе от 19 до 72 километров в зависимости от массы полезной нагрузки. Заявленная грузоподъемность аппарата - до 180 килограммов.




Кроме того, тяжелые дроны T-400 могут применяться в качестве разведывательно-ударных платформ, оснащенных ПТРК, пулеметными турелями или блоками НУРС.

Вместе с этим, T-400 обладает внушительной оптической сигнатурой и ЭПР, что делает их уязвимыми для сканирования при помощи РЛС, поражения системами ПВО и истребительной авиацией.

Тяжелые дроны Т-400 оборудованы 8 пропеллерами и способны передвигаться с максимальной скоростью до 126 км/ч. Пропеллеры приводятся в движение электродвигателями, расположенными в угловых мотогондолах летательного аппарата, размещённых под углом 45 градусов. Также тяжелый дрон имеет два фиксированных шасси полозкового типа.

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6 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:16
    +2
    Тяжелые коптеры способны действовать в радиусе от 19 до 72 километров
    грузоподъемность аппарата - до 180 килограммов
    Классная штука, такая и на гражданке может очень даже пригодиться.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 17:24
      0
      У нас все лето крутили рекламу, обработка полей, тоже такой здоровый БПЛА в ролике.
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 17:17
    +2
    коптеры способны действовать в радиусе от 19 до 72 километров в зависимости от массы полезной нагрузки. Заявленная грузоподъемность аппарата - до 180 килограммов.

    Такую вещь бы да в мирных целях!...
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:22
    0
    Этот гексокоптер можно использовать как тяжелый дрон камикадзе,с учётом той полезной нагрузки которую он может нести,так что они должны стать целями номер один при их появлении на поле боя.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:35
      0
      Откуда такая страсть к камикадзе? Почему нельзя сбросить ящик динамита и улететь за следующим?
  4. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 17:36
    0
    Что характерно, британская разведка по этому поводу абсолютно спокойна...в отличии от передачи Северной Кореей миллионов снарядов и ракет для ВС России .
    Как спокойна при передаче Украине Челленджеров, штормов,нвалов и прочих джавелинов .
    Правда,странно ?!