Движение автомобилей по поврежденной в июле левой части Крымского моста открыто

Левая часть Крымского моста, которая получила повреждения в результате атаки украинских морских дронов 17 июля, вновь открыта для движения автомобилей.
О том, что все восстановительные работы по замене пролетного строения завершены, пишет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем ТГ-канале.
Со слов чиновника, ввести левую сторону автодорожной части Крымского моста удалось даже на один день раньше заявленного на совещании у президента Владимира Путина срока. В целом, вице-премьер РФ отметил, что на восстановление первого пролетного строения в общей сложности ушло 59 дней.
Между тем Хуснуллин подчеркнул, что сегодня завершена хоть и важная, но лишь часть работы. Впереди еще предстоит восстановление второго пролетного строения, которое планируется завершить уже к 1 ноября.
Чиновник отметил, что выполнить столь сложную работу, да еще и с опережением срока, удалось исключительно благодаря высокой квалификации и слаженности строителей, которые приступили к восстановлению объекта уже в день теракта и трудились круглосуточно вплоть до сегодняшнего дня.
Напомним, что атака украинских морских дронов произошла 17 июля, аккурат за день до истечения срока зерновой сделки, которую Россия не собиралась продлевать, пока не будут выполнены обещанные посредниками условия, касающиеся экспорта нашей сельхозпродукции. Вероятно, в Киеве в последний раз решили воспользоваться пока еще действующим «зеленым коридором». Ведь до этого уже были подобные попытки.
В результате теракта украинских боевиков погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их дочь-подросток.