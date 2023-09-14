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Движение автомобилей по поврежденной в июле левой части Крымского моста открыто

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Движение автомобилей по поврежденной в июле левой части Крымского моста открыто

Левая часть Крымского моста, которая получила повреждения в результате атаки украинских морских дронов 17 июля, вновь открыта для движения автомобилей.


О том, что все восстановительные работы по замене пролетного строения завершены, пишет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем ТГ-канале.

Со слов чиновника, ввести левую сторону автодорожной части Крымского моста удалось даже на один день раньше заявленного на совещании у президента Владимира Путина срока. В целом, вице-премьер РФ отметил, что на восстановление первого пролетного строения в общей сложности ушло 59 дней.




Между тем Хуснуллин подчеркнул, что сегодня завершена хоть и важная, но лишь часть работы. Впереди еще предстоит восстановление второго пролетного строения, которое планируется завершить уже к 1 ноября.

Чиновник отметил, что выполнить столь сложную работу, да еще и с опережением срока, удалось исключительно благодаря высокой квалификации и слаженности строителей, которые приступили к восстановлению объекта уже в день теракта и трудились круглосуточно вплоть до сегодняшнего дня.

Напомним, что атака украинских морских дронов произошла 17 июля, аккурат за день до истечения срока зерновой сделки, которую Россия не собиралась продлевать, пока не будут выполнены обещанные посредниками условия, касающиеся экспорта нашей сельхозпродукции. Вероятно, в Киеве в последний раз решили воспользоваться пока еще действующим «зеленым коридором». Ведь до этого уже были подобные попытки.

В результате теракта украинских боевиков погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их дочь-подросток.
Использованы фотографии:
ТГ/Марат Хуснуллин
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3 комментария
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  1. ASM
    ASM Сегодня, 17:23
    +1
    Молодцы строители. А теперь важна работа ВС и ФСБ, чтобы такого больше не повторилось. Я на это надеюсь.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:25
      0
      Конечно ведь от них можно ожидать чего угодно.Вот к примеру.Инцидент произошёл на диком Западе,во львовских лесах. Инцидент произошел в селе Верхняя Яблонька Самборского района. На кадрах видео, опубликованном в социальных сетях, мужчина в костюме буквально отбивается от детей и взрослых, которые хотят его схватить и кричат "позор". Во Львовской области родители школьников обнаружили, что учитель разговаривает на русском языке и может быть сторонником УПЦ. Надеюсь они его не сьели. laughing Видео по ссылке ниже.
      https://m.vk.com/video-186944343_456265229?list=5fe6760f5a3f3af01d&from=wall-186944343_1886441
  2. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 17:24
    0
    выполнить столь сложную работу, да еще и с опережением срока, удалось исключительно благодаря высокой квалификации и слаженности строителей, которые приступили к восстановлению объекта уже в день теракта и трудились круглосуточно вплоть до сегодняшнего дня.

    Молодцы! Наши труженники-герои! Честь Вам и хвала!