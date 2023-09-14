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Американская пресса: Судьба нескольких десятков поставленных ВСУ БТР Stryker остается неизвестной

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Американская пресса: Судьба нескольких десятков поставленных ВСУ БТР Stryker остается неизвестной

В настоящее время остается неизвестной судьба нескольких десятков поставленных украинской армии американских БТР Stryker. По данным американской прессы, боевикам киевского режима были переданы 189 единиц этой техники.


Как сообщает американское издание Forbes, украинские военнослужащие вынуждены использовать бронетранспортеры МТЛБ, принятые на вооружение советской армии в 1964 году. Первоначально планировалось оснастить американскими БТР три батальона 82-й бригады украинской армии. На каждый батальон предполагалось выделить по 30 поставленных США БТР.

Перед началом "контрнаступления" украинское командование сформировало новые бригады, в том числе 42-ю, укомплектованную американскими БТР Stryker в достаточном, по крайней мере, для одного батальона количестве. Остальная используемая этой бригадой техника представлена МТЛБ, запасными корпусами которых в избытке располагает Киев, однако сохраняется недостаток подходящих для них башен.

Автор опубликованного в американском издании материала задается вопросом, почему бы украинскому командованию не дать вышеназванной бригаде ВСУ больше Stryker. Однако, по его мнению, американская техника, возможно, могла быть передана другой бригаде, которую еще не вводили в боевые действия.

Ранее сообщалось о поставках Украине американских БТР Stryker и бронированных автомобилей Cougar. Переданную Киеву американскую военную технику продемонстрировал бывший в то время министром обороны Украины Алексей Резников, разместивший социальных сетях видео с полученными от американских кураторов Stryker и Cougar.
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12 комментариев
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  1. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 18:14
    0
    По ходу продали их ...А куда ? да черт его знает ...Зеленским со своими грустными глазами хоть кого до слез доведет .))))
    Н унету и нету ..Русские сожгли идите проверьте .
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:26
      +1
      Цитата: chemberlen
      По ходу продали их ...А куда ? да черт его знает .

      Виталя, хватит пургу нести.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:22
    0
    В Африке всплывут или ещё где, а самое смешное, что воевать будут против янки...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:36
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      а самое смешное, что воевать будут против янки...

      Бумеранг всегда возвращается! )))
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:27
    0
    Мыши погрызли...
    ПиСи: а французы, кстати, писали, что снайперки, поставленные на Украину - недавно всплыли в париже при беспорядках))) Поди, опять Петров с Бошировым хулиганят
  4. ASM
    ASM Сегодня, 18:28
    +1
    Ну, для начала, нужно мониторить рынки вооружений. Запросто часть из них может воевать далеко за пределами фофляндии. Другая часть может быть уже утилизована в зоне боевых действий, а третья часть может быть полуразобрана на значимые запчасти, а корпуса стоять где-то близ линии фронта.
  5. DenD
    DenD Сегодня, 18:40
    +1
    Смех смехом, а вот эти слова немного настораживают:
    Однако, по его мнению, американская техника, возможно, могла быть передана другой бригаде, которую еще не вводили в боевые действия.
    Это значит где то может быть достаточно боеспособная, подготовленая бригада.
  6. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 18:47
    +1
    Страйкер не автомат, в кузове не спрячешь, и через границу не провезешь. Полагаю все проще, Страйкеры сгорели, погиб экипаж и командир подразделения к которому он приписан, а искать обломки по полям Запорожья, желающих нет, доложить о местонахождении просто некому.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:50
    +2
    А в кустах и траве на Украине американцы Страйкеры не искали,там танки исчезают не то что какие то БТРы.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 19:08
      +1
      А в кустах и траве на Украине...

      А у меня вопрос - то, что передали по документам. означает ли что техника физически прибыла внаУ? Может, еще перед отправлением случилась "усушка с утруской"?
  8. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 19:22
    +2
    Продали, пропили или уничтожены Нашими ВС, это мелочь по- срвнению с уведенными миллиардами в неизвестном направлении, но кто в этом признается, у «гегемона» нет коррупции, только лоббирование интересов.
  9. костя1
    костя1 Сегодня, 19:22
    0
    Если так переживаете-пойдите и поищите laughing