В настоящее время остается неизвестной судьба нескольких десятков поставленных украинской армии американских БТР Stryker. По данным американской прессы, боевикам киевского режима были переданы 189 единиц этой техники.Как сообщает американское издание Forbes, украинские военнослужащие вынуждены использовать бронетранспортеры МТЛБ, принятые на вооружение советской армии в 1964 году. Первоначально планировалось оснастить американскими БТР три батальона 82-й бригады украинской армии. На каждый батальон предполагалось выделить по 30 поставленных США БТР.Перед началом "контрнаступления" украинское командование сформировало новые бригады, в том числе 42-ю, укомплектованную американскими БТР Stryker в достаточном, по крайней мере, для одного батальона количестве. Остальная используемая этой бригадой техника представлена МТЛБ, запасными корпусами которых в избытке располагает Киев, однако сохраняется недостаток подходящих для них башен.Автор опубликованного в американском издании материала задается вопросом, почему бы украинскому командованию не дать вышеназванной бригаде ВСУ больше Stryker. Однако, по его мнению, американская техника, возможно, могла быть передана другой бригаде, которую еще не вводили в боевые действия.Ранее сообщалось о поставках Украине американских БТР Stryker и бронированных автомобилей Cougar. Переданную Киеву американскую военную технику продемонстрировал бывший в то время министром обороны Украины Алексей Резников, разместивший социальных сетях видео с полученными от американских кураторов Stryker и Cougar.