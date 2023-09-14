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Российский истребитель лишил Воздушные силы ВСУ очередного вертолёта Ми-8

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Российский истребитель лишил Воздушные силы ВСУ очередного вертолёта Ми-8

Новые сутки боевых действий снова значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не внесли, противник продолжает давить на юге, но уже не так сильно, сместив акцент в район Артемовска, наши продолжают движение под Купянском, накануне взяв около десяти опорных пунктов ВСУ.


Начнем сегодня с армейской и штурмовой авиации, винтокрылые и штурмовики хорошо поработали по позициям ВСУ на всей линии фронта, уничтожив два пункта управления 100-й бригады ТРО и 15-го полка нацгвардии Украины в районах Серебрянка и Красный Лиман. В районе Трудового Запорожской области благодаря их стараниям на воздух взлетел склад боеприпасов ВСУ. А в Новопавловке уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Также российский истребитель лишил Воздушные силы ВСУ еще одного вертолета, сбив в районе Красного Лимана очередной украинский Ми-8. Подробности военные не приводят, скорей всего речь идет о Су-35С, вылетевшем на охоту на украинскую боевую авиацию в районе линии боевого соприкосновения, а попался вертолет.

Теперь к боевым действиям на основных направлениях. На Донецком противник силами 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад восемь раз атаковал наши позиции в районах Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское. Бои шли ожесточенные, ВСУ сумели почти выбить наши подразделения из Клещеевки, но ответной контратакой российские бойцы вернули себе позиции и заняли немного новых. В Андреевке тоже ситуация тяжелая, там тоже бои идут в населенном пункте. Несмотря на это, прорвать оборону у ВСУ не получилось, потери составили до 350 человек убитыми и ранеными, по технике: три боевые машины, пять автомобилей, три гаубицы М777, одна САУ M109 и одно орудие Д-30. В районе Дылеевки уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады.

На Запорожском ВСУ бросили на штурм группы 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад, наши отбили три атаки в районе Вербовое. В районе Работино спокойнее. С передовой передают, что наши сумели не только отбить атаки, но продвинуться вперед, зачищая лесополосы, одновременно взяли новых пленных. Говорят, что очень много брошенных трупов всушников. По потерям: до 95-и убитых и раненых, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, FH-70 (зарядили "Ланцетом"), М119, «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
 
На Южно-Донецком наши отразили одну атаку штурмовой группы 128-й бригады ТРО в районе Приютное, ВСУ потеряли до 140 всушников, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
 
На Красно-Лиманском направлении отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады в районе Червоная Диброва. В районе Северска, Григоровки и Серебрянки нанесены удары по местам дислокации ВСУ. Уничтожено до 55 человек личного состава, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.
  
На Купянском наши продолжают продвигаться широким фронтом, за сутки взято более десяти опорников ВСУ, отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады в районе Синьковки. Потери противника: до 130-и всушников, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы: гаубица М777, САУ М109 Paladi», а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. В районах Берестовое и Тихое уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.
 
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.
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14 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 17:58
    -1
    Лучше б он вчера утром лишил их десяти Су-24М.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:10
      +2
      Военкоры пишут что наши вышли из Клещеевки и Андреевки прошедшей ночью.В Евпатории уничтожили С-300,также как и 14 августа был уничтожен С-400.Сначало беспилотники повредили антенны,а потом ракетами ударили по ПВО.Враг системно работает.А у нас всё красные линии.

      ВСУ нанесли удар по позиционному району ЗРС С-400 (или С-300). Судя по всему, сначала при помощи беспилотников было нанесено огневое поражение радиолокационного комплекса, а затем для удара по пусковым установкам использовались противокорабельные ракеты Р-360 "Нептун". Кадры взрывов и пожара уже были опубликованы противником,
      – сообщил телеграм-канал "Военный осведомитель".

      Аналогичную информацию дал военный аналитик Михаил Звинчук в своём телеграм-канале "Рыбарь":

      Сначала из окрестностей Одессы были запущены 11 беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты в районе 05:30 над Евпаторией. Примерно в 05:50 ударили по окрестностям Уютного ракетой "Нептун", была поражена пусковая установка ЗРК С-300, в Сети уже появились соответствующие кадры.

      После ночного отхода из Клещеевки наши подразделения оставались в соседнем населённом пункте, который также долгое время мощно обрабатывался артиллерией противника. К сожалению, и Андреевку также мы вынуждены были оставить. Фронт теперь строго по железной дороге,
      – написал волонтёр Роман Алёхин.

      Эту же информацию подтвердил и военкор Роман Сапоньков:

      Сегодня пришла новость, что наши подразделения оставили Клещеевку и, возможно, Андреевку. Наши бойцы держались за Клещеевку зубами, были все предпосылки, что нас оттуда выбьют ещё в конце июля.

      Продолжаются качели в районе Клещеевки и Андреевки, где развалины посёлков переходят из рук в руки. Противника снова частично выдавили из разрушенной Андреевки. Основные позиции наших – за железной дорогой,
      пишет Борис Рожин.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 18:27
        -5
        Тебе построчно платят? Ишь развернулся.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 18:28
          0
          Я просто процитировал военкоров.К ним все претензии.

          Вооруженные силы Украины освободили Андреевку, которая расположена к югу от Бахмута. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram в четверг, 14 сентября.

          Маляр рассказала, что ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На северном фланге российские войска пытаются восстановить утраченные позиции, а на южном успешно идут вперед украинские бойцы. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки.

          «И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях», – сообщила замминистра.
          https://m.vk.com/wall-36749565_751744
          1. Рязанец87
            Рязанец87 Сегодня, 18:50
            0
            С Андреевкой не очень понятно. Укры то заявляют, то опровергают взятие села.
          2. Max2022
            Max2022 Сегодня, 19:56
            +1
            Вообще спрос с того кто публикует информацию, так, что аккуратней быть надо и не транслировать что попало...
            Вот Маляр кстати, по даным ВО, уже удалила пост о захвате ВСУ Андреевки как не достоверный
  2. Artem_LisiciN
    Artem_LisiciN Сегодня, 18:27
    +1
    Я с самого начала СВО веду подсчёт потерь летательных аппаратов сбитые другими летательными аппаратами (без учёта работы ПВО и ЛА уничтоженных на земле) обеими сторонами конфликта. По моим подсчётам с 24 февраля было сбито 274 летательных аппарата ВСУ при потере 6 летательных аппаратов ВКС РФ (не считая БПЛА и КР). Основным источником источником служат сводки МО, и пара ТГ каналов (на файтербомбера не подписан, там слишком много бесполезной шелухи). Глядя на эту статистику не всегда было интересно откуда у "повитряных сил" столько самолётов и вертолётов, раз их так часто сбивают? (год назад доклады о воздушных победах сообщались почти каждый день) А во вторых как в ВКС засчитывают воздушную победу лётчикам? только на основе их докладов?
    1. agoran
      agoran Сегодня, 18:49
      -1
      Было фото обломков сбитого Ми-6 под Мариуполем в ООНовской раскраске.
      Там много вариантов. Рассчитывается время пуска ракеты, время полета ракеты, пропадание отметки на экране локатора. По разному.
    2. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 18:54
      0
      Очень бы вам посоветовал источник https://militarizm.livejournal.com/
      Пока лучшее, что встречал по анализу потерь украинских ВВС на основе открытых источников. И судя по текущему состоянию дел - довольно правдоподобно.
    3. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:58
      +1
      На основании сводок невозможно дать подсчет потерь ибо они без доказательств просто слова.
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 18:48
    +4
    100% конашенковщина. Посылать Су-35 на самостоятельный поиск и уничтожение целей на ЛБС это гарантировано подставить его под ПВО противника. Какой это будет делать?
    Ну и вертолёт, это очень сложная цель для фронтового истребителя. Был опыт когда на тренировках работали за цель. Пока над рельефом выше 200 метров не поднимешься, ничего не видят.
    При том что были советские лётчики, где уровень подготовки был несравнимо выше.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 19:04
      -3
      Очередной бред. Вертушка для истребителя самая легкая цель.Была инфа как российский истребитель за один вылет уничтожил один шумерский и две вертушки.
  4. костя1
    костя1 Сегодня, 19:24
    +1
    "Лишить вертолета"-это по-русски-сбить
  5. Иван Северский
    Иван Северский Сегодня, 20:08
    0
    Цитата: Artem_LisiciN
    Я с самого начала СВО веду подсчёт потерь летательных аппаратов сбитые другими летательными аппаратами (без учёта работы ПВО и ЛА уничтоженных на земле) обеими сторонами конфликта. По моим подсчётам с 24 февраля было сбито 274 летательных аппарата ВСУ при потере 6 летательных аппаратов ВКС РФ (не считая БПЛА и КР).


    Что-то у Вас маловато, если уж Коношенкову верить, сбито уже 467 самолетов из 124 и 248 вертолетов из 128.