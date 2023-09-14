Российский истребитель лишил Воздушные силы ВСУ очередного вертолёта Ми-8

Новые сутки боевых действий снова значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не внесли, противник продолжает давить на юге, но уже не так сильно, сместив акцент в район Артемовска, наши продолжают движение под Купянском, накануне взяв около десяти опорных пунктов ВСУ.
Начнем сегодня с армейской и штурмовой авиации, винтокрылые и штурмовики хорошо поработали по позициям ВСУ на всей линии фронта, уничтожив два пункта управления 100-й бригады ТРО и 15-го полка нацгвардии Украины в районах Серебрянка и Красный Лиман. В районе Трудового Запорожской области благодаря их стараниям на воздух взлетел склад боеприпасов ВСУ. А в Новопавловке уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Также российский истребитель лишил Воздушные силы ВСУ еще одного вертолета, сбив в районе Красного Лимана очередной украинский Ми-8. Подробности военные не приводят, скорей всего речь идет о Су-35С, вылетевшем на охоту на украинскую боевую авиацию в районе линии боевого соприкосновения, а попался вертолет.
Теперь к боевым действиям на основных направлениях. На Донецком противник силами 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад восемь раз атаковал наши позиции в районах Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское. Бои шли ожесточенные, ВСУ сумели почти выбить наши подразделения из Клещеевки, но ответной контратакой российские бойцы вернули себе позиции и заняли немного новых. В Андреевке тоже ситуация тяжелая, там тоже бои идут в населенном пункте. Несмотря на это, прорвать оборону у ВСУ не получилось, потери составили до 350 человек убитыми и ранеными, по технике: три боевые машины, пять автомобилей, три гаубицы М777, одна САУ M109 и одно орудие Д-30. В районе Дылеевки уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады.
На Запорожском ВСУ бросили на штурм группы 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад, наши отбили три атаки в районе Вербовое. В районе Работино спокойнее. С передовой передают, что наши сумели не только отбить атаки, но продвинуться вперед, зачищая лесополосы, одновременно взяли новых пленных. Говорят, что очень много брошенных трупов всушников. По потерям: до 95-и убитых и раненых, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, FH-70 (зарядили "Ланцетом"), М119, «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком наши отразили одну атаку штурмовой группы 128-й бригады ТРО в районе Приютное, ВСУ потеряли до 140 всушников, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады в районе Червоная Диброва. В районе Северска, Григоровки и Серебрянки нанесены удары по местам дислокации ВСУ. Уничтожено до 55 человек личного состава, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Купянском наши продолжают продвигаться широким фронтом, за сутки взято более десяти опорников ВСУ, отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады в районе Синьковки. Потери противника: до 130-и всушников, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы: гаубица М777, САУ М109 Paladi», а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. В районах Берестовое и Тихое уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.