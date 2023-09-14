Военное обозрение
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Над постами российских миротворцев на Днестре в ПМР участились случаи полетов беспилотников со стороны Молдавии

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Над постами российских миротворцев на Днестре в ПМР участились случаи полетов беспилотников со стороны Молдавии

Над постами российских миротворцев, расположенными на берегу Днестра в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), в августе и сентябре участились случаи полета беспилотников со стороны Молдавии. Всего за этот период было зафиксировано порядка восьми пролетов БПЛА, что нельзя считать случайностью.


Данные беспилотники были со стороны Молдовы. Они зафиксированы в районе Дубоссарской ГЭС, в районе миротворческих постов на Дубоссарском направлении

— сообщил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.

Он добавил, что данный вопрос стал предметом обсуждения с членами ОКК и Объединенного военного командования (ОВК). Стороны приняли решение взять на контроль данную проблему и выработать соответствующее решение.

Суть в том, что по решению властей Приднестровья на территории республики действует запрет на несанкционированное использование дронов, согласованный с ОКК и ОВК. По словам Белякова, для получения разрешения на полеты БПЛА необходимо подать соответствующую заявку в компетентные органы ПМР, а также уведомить Объединенную контрольную комиссию и Объединенное военное командование.

Стороны взяли на себя обязательства разобраться в данной составляющей и естественно каким-то образом эти процессы контролировать. Надеемся, что все-таки выработаем в рамках Объединенного военного командования какое-то определенное поручение для того, чтобы наши военные взяли эту ситуацию под контроль

— сообщил сопредседатель ОКК.

Приднестровская Молдавская Республика, более половины населения которой составляют русские и украинцы, провозгласила независимость от Молдавии в сентябре 1990 года, еще до распада СССР, на волне опасений жителей оказаться в составе Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой вернуть ПМР в состав своего государства, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российский миротворческий контингент ограниченного состава был введен в ПМР в июле 1992 года. Молдавские власти после 2001 года настаивают на незаконном присутствии Оперативной группы российских войск в Приднестровье и требуют ее вывода. В задачи наших военных, в частности, входит охрана оставшегося с советских времен одного из крупнейших в Европе оружейных складов в деревне Колбасна, находящейся всего в двух километрах от границы с Украиной.

Киевские власти давно лелеют планы по захвату данного склада. Хотя, по некоторым данным, большая часть боеприпасов из него была давно вывезена, другие пришли в негодность из-за длительного срока хранения. Не исключено, что беспилотники над постами российских миротворцев запущены с территории Украины в целях разведки или провокации, а со стороны Молдавии они летят, как говорится, для маскировки.

Малоизвестный факт, но еще в 2016 году по итогам общенародного референдума Приднестровская Молдавская Республика начала процесс приведения своей законодательной базы в соответствие с российским законодательством с целью дальнейшего вхождения в состав Российской Федерации. Основным языком общения жителей республики является русский. С 2017 года Приднестровье использует национальный флаг России как второй государственный, около половины приднестровцев имеют гражданство РФ.

Можно сказать, что если бы процесс интеграции ПМР в состав России был завершен, что вполне реально даже в то время с учетом состоявшегося ранее присоединения к РФ Крыма, то республика могла бы стать российским эксклавом, наподобие Калининградской области.
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6 комментариев
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  1. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 18:22
    +1
    Молдоване и Румыны и прочии хозяева ваши ,слова генерала Лебедя всегда в действии в России,хоть он и гад был продался ..
    Помните об этом !
    Рыпнитесь мало не покажется ..Мы оченьзлые .!

    Все в теме осталось ..
    1. Добрый
      Добрый Сегодня, 18:49
      +1
      Как в молодости побывал! Служил в Бендерах с 1990 по 1993! Всё помню, всех помню! Тогда не думал о себе, спасал народ Приднестровья, я же присягу давал! Думал что в России все незыблемо. Ан нет. Только вывели нашу часть на родину, и на тебе- Чечня.
      1. chemberlen
        chemberlen Сегодня, 19:45
        0
        Цитата: Добрый
        Как в молодости побывал! Служил в Бендерах с 1990 по 1993! Всё помню, всех помню! Тогда не думал о себе, спасал народ Приднестровья, я же присягу давал! Думал что в России все незыблемо. Ан нет. Только вывели нашу часть на родину, и на тебе- Чечня.

        Жуткие времена были и предательства всего ...А мы верили и выполняли ДОЛГ !
        Надеюсь сейчас глаза открылись у многих ,что было и что нам грозит ОПЯТЬ .Вторые 90- Россия уже не переживет . soldier Нужно стоять насмерть .!
  2. Escariot
    Escariot Сегодня, 18:24
    0
    Не думаю что склад в Колбасной так уж кому-то нужен. Конечно там тысячи тонн снарядов, но все более-менее приличное вывезли ещё лет 20 назад. Да и шансы взять его в целости малы, ибо всегда может прилететь Кинжал и прочие Калибры. Ну и в конце концов никто не отменял ушлых прапорщиков: у нас на территории России недосчитались полтора миллиона комплектов формы, а тут склад в другой стране инвентаризацию коего вряд-ли ближайшее время кто-то будет производить. Так что рисковать потерять транспортный коридор в Молдавию ради этих складов никто не будет.
  3. perepilka
    perepilka Сегодня, 18:25
    0
    Масксеть натянуть, противодроновые ружжа выдать, командиров и личный состав замотивировать. Пусть тренируются.
    А ни кто не говорил, что маскировка должна маскировать, силуэт Ми-28 , или БУК, и пускай гадают, что там так плохо замаскировано.
  4. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 18:50
    0
    Звёздно-полосатые упыри будут тянуть за все возможные нити, чтобы по периферии России разжечь как можно больше очагов напряженности.