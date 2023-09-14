Над постами российских миротворцев на Днестре в ПМР участились случаи полетов беспилотников со стороны Молдавии

Над постами российских миротворцев, расположенными на берегу Днестра в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), в августе и сентябре участились случаи полета беспилотников со стороны Молдавии. Всего за этот период было зафиксировано порядка восьми пролетов БПЛА, что нельзя считать случайностью.
Данные беспилотники были со стороны Молдовы. Они зафиксированы в районе Дубоссарской ГЭС, в районе миротворческих постов на Дубоссарском направлении
— сообщил РИА Новости сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.
Он добавил, что данный вопрос стал предметом обсуждения с членами ОКК и Объединенного военного командования (ОВК). Стороны приняли решение взять на контроль данную проблему и выработать соответствующее решение.
Суть в том, что по решению властей Приднестровья на территории республики действует запрет на несанкционированное использование дронов, согласованный с ОКК и ОВК. По словам Белякова, для получения разрешения на полеты БПЛА необходимо подать соответствующую заявку в компетентные органы ПМР, а также уведомить Объединенную контрольную комиссию и Объединенное военное командование.
Стороны взяли на себя обязательства разобраться в данной составляющей и естественно каким-то образом эти процессы контролировать. Надеемся, что все-таки выработаем в рамках Объединенного военного командования какое-то определенное поручение для того, чтобы наши военные взяли эту ситуацию под контроль
— сообщил сопредседатель ОКК.
Приднестровская Молдавская Республика, более половины населения которой составляют русские и украинцы, провозгласила независимость от Молдавии в сентябре 1990 года, еще до распада СССР, на волне опасений жителей оказаться в составе Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой вернуть ПМР в состав своего государства, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российский миротворческий контингент ограниченного состава был введен в ПМР в июле 1992 года. Молдавские власти после 2001 года настаивают на незаконном присутствии Оперативной группы российских войск в Приднестровье и требуют ее вывода. В задачи наших военных, в частности, входит охрана оставшегося с советских времен одного из крупнейших в Европе оружейных складов в деревне Колбасна, находящейся всего в двух километрах от границы с Украиной.
Киевские власти давно лелеют планы по захвату данного склада. Хотя, по некоторым данным, большая часть боеприпасов из него была давно вывезена, другие пришли в негодность из-за длительного срока хранения. Не исключено, что беспилотники над постами российских миротворцев запущены с территории Украины в целях разведки или провокации, а со стороны Молдавии они летят, как говорится, для маскировки.
Малоизвестный факт, но еще в 2016 году по итогам общенародного референдума Приднестровская Молдавская Республика начала процесс приведения своей законодательной базы в соответствие с российским законодательством с целью дальнейшего вхождения в состав Российской Федерации. Основным языком общения жителей республики является русский. С 2017 года Приднестровье использует национальный флаг России как второй государственный, около половины приднестровцев имеют гражданство РФ.
Можно сказать, что если бы процесс интеграции ПМР в состав России был завершен, что вполне реально даже в то время с учетом состоявшегося ранее присоединения к РФ Крыма, то республика могла бы стать российским эксклавом, наподобие Калининградской области.