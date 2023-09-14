Над постами российских миротворцев на Днестре в ПМР участились случаи полетов беспилотников со стороны Молдавии

Данные беспилотники были со стороны Молдовы. Они зафиксированы в районе Дубоссарской ГЭС, в районе миротворческих постов на Дубоссарском направлении

Стороны взяли на себя обязательства разобраться в данной составляющей и естественно каким-то образом эти процессы контролировать. Надеемся, что все-таки выработаем в рамках Объединенного военного командования какое-то определенное поручение для того, чтобы наши военные взяли эту ситуацию под контроль