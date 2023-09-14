Илон Маск призвал сенат США к усилению контроля над искусственным интеллектом

Американский предприниматель Илон Маск на закрытом слушании в сенате США, в котором принимали участие представители крупнейших американских технологических компаний, предложил создать регулятор, в функции которого будет входить надзор за развитием искусственного интеллекта.В мероприятии также принимали участие основатель компании Microsoft Билл Гейтс, глава компании Meta* (*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, глава корпорации Google Сундар Пичаи, а также руководитель OpenAI Сэм Альтман.В ходе слушаний, продолжавшихся три часа, прозвучали призывы создать специальную комиссию, в сферу деятельности которой будет входить контроль над развитием и использованием систем, обладающих искусственным интеллектом, при этом Маск подчеркнул возможную опасность, которую может представлять необдуманное внедрение новых технологий.Ранее Маск совместно с другими деятелями в сфере технологий подписали открытое письмо с просьбой как минимум на шесть месяцев приостановить процесс обучения систем искусственного интеллекта мощнее, чем GPT-4. Авторы письма подчеркнули, что системы искусственного интеллекта, способные соперничать с человеческим разумом, могут представлять опасность для человечества.GPT-4 представляет собой разработанную компанией OpenAI языковую модель, на основе которой функционирует чат-бот ChatGPT, способный формировать связные тексты, изображения и программный код.По словам Маска, он практически уверен, что искусственный интеллект, если его не контролировать, сам возьмёт под контроль человека и может от него (то есть от всех нас) как минимум попытаться избавиться.