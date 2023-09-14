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Илон Маск призвал сенат США к усилению контроля над искусственным интеллектом

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Илон Маск призвал сенат США к усилению контроля над искусственным интеллектом

Американский предприниматель Илон Маск на закрытом слушании в сенате США, в котором принимали участие представители крупнейших американских технологических компаний, предложил создать регулятор, в функции которого будет входить надзор за развитием искусственного интеллекта.


В мероприятии также принимали участие основатель компании Microsoft Билл Гейтс, глава компании Meta* (*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, глава корпорации Google Сундар Пичаи, а также руководитель OpenAI Сэм Альтман.

В ходе слушаний, продолжавшихся три часа, прозвучали призывы создать специальную комиссию, в сферу деятельности которой будет входить контроль над развитием и использованием систем, обладающих искусственным интеллектом, при этом Маск подчеркнул возможную опасность, которую может представлять необдуманное внедрение новых технологий.

Ранее Маск совместно с другими деятелями в сфере технологий подписали открытое письмо с просьбой как минимум на шесть месяцев приостановить процесс обучения систем искусственного интеллекта мощнее, чем GPT-4. Авторы письма подчеркнули, что системы искусственного интеллекта, способные соперничать с человеческим разумом, могут представлять опасность для человечества.

GPT-4 представляет собой разработанную компанией OpenAI языковую модель, на основе которой функционирует чат-бот ChatGPT, способный формировать связные тексты, изображения и программный код.

По словам Маска, он практически уверен, что искусственный интеллект, если его не контролировать, сам возьмёт под контроль человека и может от него (то есть от всех нас) как минимум попытаться избавиться.
Использованы фотографии:
Pixabay
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11 комментариев
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  1. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 19:19
    +2
    В то время как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а в мире развернулась "гонка вооружений" в области ИИ, кто кого будет контролировать? Да, потом только придется сказать "никто не хотел проиграть".
    1. PROVINCIAL
      PROVINCIAL Сегодня, 19:34
      +2
      Если проблема озвучивается на таком уровне, значит есть чего бояться. Можно сделать теоретический вывод, что кто то в мире вышел на новый уровень развития ИИ. И развитие этого ИИ идет вразрез с доктриной сегодняшних Хозяев мира. Всего лишь мысли вслух и теория заговора))
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:38
        0
        Цитата: PROVINCIAL
        И развитие этого ИИ идет вразрез с доктриной сегодняшних Хозяев мира.

        Можете раскрыть мысль по-подробнее? Скажу честно, рассчитываю прочитать что-то скорее интересное, а не серьёзное, поэтому можете отпустить свою фантазию в свободный полёт.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 19:45
        +1
        Цитата: PROVINCIAL
        И развитие этого ИИ идет вразрез с доктриной сегодняшних Хозяев мира.

        Опять МЫ?????!!!!!!
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:36
      +1
      В Интернете уже есть кадры, как дрон автоматически определяет цели на изображении и их категории. Есть информация о разработках БПЛА-камикадзе, которые сами способны навести себя на цель. Да, это пока не ИИ, а всего лишь умная обработка изображения, но тем не менее. Когда появится уже действительно ИИ, способный принести победу на поле боя, его начнут внедрять. Потому что если этого не сделаешь ты, то сделает твой враг.
      Так что если господин Маск хочет взять развитие ИИ под контроль, пусть сначала закончит разборки между ведущими державами мира. Но мне лично кажется, что в ближайшие годы их никто не закончит. Украина тут только начало.
  2. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 19:27
    +1
    Чтобы искусственный контролировать надо свой иметь, хотя для системы где всё стыбзено и выдано за своё - отличное заявление!
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:37
    +1
    При испытаниях авиабомбу с Искусственным Интеллектом так и не смогли выпихнуть из бомболюка. Бомба яростно сопротивлялась и нецензурно ругалась на испытателей.
    1. zorglub bulgroz
      zorglub bulgroz Сегодня, 19:47
      +1
      Но интеллектуальная МБР ушла сама по себе, как взрослая
  4. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 19:41
    0
    Искусственный интеллект будет идеален, когда я рассмешу робота.
    В моей стране говорят, что русские едят приготовленных младенцев.
    Угадай где я ;)
  5. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 19:48
    +1
    Если кому интересно, вот ссылка на краткий пересказ новости от нейросети :)
    https://300.ya.ru/i76LLSHb
  6. spirit
    spirit Сегодня, 19:58
    0
    Кому интересно,вот тут в довольно длинном ролике подробно рассказана эта проблема.На самом деле все довольно серьезно,там уже передовые умы в области ИИ бьют тревогу.
    Скайнет близко)) am