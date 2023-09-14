Замминистра обороны Украины оперативно отредактировала пост о «взятии» ВСУ Андреевки к югу от Артемовска

Киевские глашатаи-пропагандисты обладают почти удивительными способностями не только рапортовать о победах еще до их свершения, неделями «удерживать оборону» в информационном пространстве по факту взятых ВС РФ населенных пунктов. Умеют они и, как говорится, «переобуваться на ходу», когда их заявления опровергают собственные граждане и рядовые военные ВСУ.
Особенно этими умениями владеет небезызвестный спикер военного ведомства Украины, а по совместительству заместитель министра обороны Анна Маляр. Сегодня днем она выложила в соцсети пост, в котором рапортовали об успехах ВСУ на так называемом южном фланге Артемовска, где украинские военные якобы наконец-то сумели взять под полный контроль село Андреевка, расположенное вблизи с Клещеевкой. Даже карту соответствующую опубликовала. почему-то с названиями н. п. на английском.
В ходе контрнаступления ВСУ за эти населенные пункты, действительно, идут тяжелые бои. Украинским боевикам даже удалось частично овладеть Клещеевкой, но дальнейшего продвижения они не имеют. В самом селе всушников нещадно долбит наша артиллерия и авиация, российские военные контролируют на этом участке почти все господствующие высоты.
И вот буквально сразу после появления сообщения об очередной «перемоге» от Анны Маляр, ее заявление опровергли бойцы 3-й ОШБр ВСУ, которые как раз воюют к югу от Бахмута (Артемовска). В своем посте украинские военные назвали заявление замминистра обороны «ошибочным и преждевременным».
Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач
— следует отдать должное, вполне справедливо одернули одного из главных киевских пропагандистов бойцы ВСУ.
Ранее украинский военный паблик DeepState, комментируя заявление Маляр о полном «освобождении» Андреевки, также назвал его преждевременным. По данным паблика, штурмовики 3-й ОШБр якобы действительно зашли в деревню, но полностью населенный пункт не контролируют, сейчас он помечен на карте как находящийся в серой зоне.
Подвергнувшись такой критике, замминистра обороны Украины ничуть не растерялась и оперативно отредактировала победный пост. Теперь в нем речи об освобождении Андреевки уже не идет, сообщается лишь, что ситуация в деревне «очень тяжелая». Для кого, Маляр не уточняет, хотя маловероятно, что ее волнует тяжесть положения российских военных.
Посмотрим, что завтра скажут киевские пропагандисты, а главное, проявившие неожиданную объективность украинские военнослужащие. Известно, что у 3-й ОШБр есть собственная пресс-служба и аккаунты в соцсетях, так что в очередной раз «гнать на публику» у Маляр уже не получится.
Теперь появились сведения о том, что Маляр может и вовсе покинуть свой пост вслед за бывшим начальником Резниковым.