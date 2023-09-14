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Показаны кадры «приземления» в навоз украинского флага, запущенного над ДНР в день выборов

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Показаны кадры «приземления» в навоз украинского флага, запущенного над ДНР в день выборов

Недавно в день проведения выборов в новых регионах РФ военнослужащие ВСУ, дислоцированные в Авдеевке, привязали к воздушным шарам и запустили в небо над Донецком свой государственный желто-голубой флаг. Они с большой помпой прорекламировали эту акцию в сети интернет.


Донецким телеканалом «Оплот ТВ» было показано видео места «приземления» в навоз украинского флага, запущенного над ДНР в день выборов.

Конечным пунктом полета государственного символа Незалежной на воздушных шарах «бандеровской» красно-черной расцветки неожиданно оказался свиной навоз на животноводческой ферме в Донецкой Республике.


Похоже, пиар-акция закончилась не так, как планировалась. Флаг почему-то приземлился не на главной площади столицы Донбасса, которую когда-то называли «городом миллиона роз», а в свинарнике. Вряд ли такой «финиш» изначально задумывался организаторами широко разрекламированной кампании. Похоже, грандиозный троллинг обернулся против его организаторов.

Достойное окончание полета тряпки, запущенной из Авдеевки

- прокомментировал сотрудник сельскохозяйственного предприятия в Донецкой Республике «сюрприз», отправленный «братьями меньшими» из Авдеевки.


Оказывается, подобное притягивает подобное. В итоге, как это часто случается, «блестящая перемога» превратилась в лютую «зраду».

С другой стороны, можно предположить, что так и было задумано. А вдруг это была попытка перевербовать лояльных республике хрюшек?

Использованы фотографии:
https://agrosnabtorg.ru/
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:06
    -6
    Скользкая тема для журналистской иронии. Сколько по миру российский флаг унижают. Так что, надо соревнования устраивать, кто кого лучше обосерет?..
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:32
      +3
      Лучше не устраивать - проиграем, ибо культурные люди, а потому кого-то если и обосрём, то через силу, преодолевая свои внутренние барьеры. Не надо опускаться до уровня грязных животных. Пусть на Западе все обсирают друг друга, если считают себя мастерами в этом нелёгком деле.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:10
    +2
    Ну вообще-то не в навоз, они это называют "Азов"... Полк сейчас, кажется
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:44
    +3
    Слава украине, намек понятен. Отнесли в свинарник их флаг.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:59
      +1
      Сало украине! laughing
      ..........................................
    2. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 20:04
      0
      Какова страна, таково и место приземления их государственного флага.
  5. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 19:45
    +2
    Грешно смеяться над убогими,но иногда злят эти недоевропейцы непомерно
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:58
    0
    Дерьмо к дерьму липнет. sad Бог не фраер, знает куда послать.