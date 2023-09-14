Достойное окончание полета тряпки, запущенной из Авдеевки

Недавно в день проведения выборов в новых регионах РФ военнослужащие ВСУ, дислоцированные в Авдеевке, привязали к воздушным шарам и запустили в небо над Донецком свой государственный желто-голубой флаг. Они с большой помпой прорекламировали эту акцию в сети интернет.Донецким телеканалом «Оплот ТВ» было показано видео места «приземления» в навоз украинского флага, запущенного над ДНР в день выборов.Конечным пунктом полета государственного символа Незалежной на воздушных шарах «бандеровской» красно-черной расцветки неожиданно оказался свиной навоз на животноводческой ферме в Донецкой Республике.Похоже, пиар-акция закончилась не так, как планировалась. Флаг почему-то приземлился не на главной площади столицы Донбасса, которую когда-то называли «городом миллиона роз», а в свинарнике. Вряд ли такой «финиш» изначально задумывался организаторами широко разрекламированной кампании. Похоже, грандиозный троллинг обернулся против его организаторов.- прокомментировал сотрудник сельскохозяйственного предприятия в Донецкой Республике «сюрприз», отправленный «братьями меньшими» из Авдеевки.Оказывается, подобное притягивает подобное. В итоге, как это часто случается, «блестящая перемога» превратилась в лютую «зраду».С другой стороны, можно предположить, что так и было задумано. А вдруг это была попытка перевербовать лояльных республике хрюшек?