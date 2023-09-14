Российский МИД объявил персонами нон грата двух секретарей посольства США в Москве

Главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна

Россия высылает из страны двух американских дипломатов, пойманных на шпионаже и вербовке российского гражданина. Обоих уже объявили персонами нон грата, они должны покинуть российскую территорию в течение семи дней. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Российский МИД высылает из страны 1-го и 2-го секретарей американского посольства в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, деятельность которых "не совместима" со статусом дипломатов. Американцы завербовали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, который за отдельное вознаграждение собирал для них информацию конфиденциального характера, способную нанести ущерб российской безопасности.Сегодня посол США в России Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей была вручена нота протеста с требованием отправить обратно в США двух дипломатов, объявленных персонами нон грата.- говорится в сообщении российского МИДа.Задержанный с поличным сотрудниками ФСБ Шонов дал признательные показания и указал на американцев, как на своих кураторов. В рамках уголовного дела следователи ФСБ намеревались допросить Силлина и Бернстайна, отправив в посольство повестки, но получилось ли это у них информации нет.