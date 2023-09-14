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Российский МИД объявил персонами нон грата двух секретарей посольства США в Москве

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Российский МИД объявил персонами нон грата двух секретарей посольства США в Москве

Россия высылает из страны двух американских дипломатов, пойманных на шпионаже и вербовке российского гражданина. Обоих уже объявили персонами нон грата, они должны покинуть российскую территорию в течение семи дней. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.


Российский МИД высылает из страны 1-го и 2-го секретарей американского посольства в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, деятельность которых "не совместима" со статусом дипломатов. Американцы завербовали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, который за отдельное вознаграждение собирал для них информацию конфиденциального характера, способную нанести ущерб российской безопасности.

Сегодня посол США в России Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей была вручена нота протеста с требованием отправить обратно в США двух дипломатов, объявленных персонами нон грата.

Главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна

- говорится в сообщении российского МИДа.

Задержанный с поличным сотрудниками ФСБ Шонов дал признательные показания и указал на американцев, как на своих кураторов. В рамках уголовного дела следователи ФСБ намеревались допросить Силлина и Бернстайна, отправив в посольство повестки, но получилось ли это у них информации нет.
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15 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:05
    +2
    Сегодня посол США в России Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей была вручена нота протеста с требованием отправить обратно в США двух дипломатов, объявленных персонами нон грата.

    Маловато будет! (м/ф Падал прошлогодний снег).
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:11
      +1
      Да им всем под зад коленом!Да,да,расходится с мнением сайта!
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 19:55
        0
        Вопрос-как мог сотрудник без американского гражданства работать в посольстве/
        консульстве янкесов-ведь существует запрет России на подобные ситуации.
        Американцы просто игнорируют этот запрет.В результате имеем потенциальных шпионов.
    2. chemberlen
      chemberlen Сегодня, 20:12
      0
      Цитата: Лешак
      Маловато будет!

      Да пора уже зачистить их всех ..В 90-х в Кремле двери пинками открывали
      Мечтали из России украину нынешнюю сделать ,но уже против Китая и т.д.
      Войнушка им нужна постоянно ,чтобы свои долги списывать постоянно ..
      Натовские калибры уже давно убивают жителей России !
      И геноцид русских идет ,запреты культуры флагов и просто русского языка ..
      Вот вам хоспода либеры и права человека наяву Просто ненависть историческая и злоба против всего ,.что просто веет русским духом ..
      На посольстве США в Москве уже вывешивали флаг лгбти )))
      Эх бесогоны ..Кто там вами правит не понятно пока ..Но души наших детей и внуков вы не получите со своими извращениями и т.д.
      Россия очищается от всех клопов и прочих кровососов .
      Я вот пишу и пишу и знаю ,что со мной тут много не согласных ,но свое мнение я все же выскажу ..А потом плевать мужики ,жизнь одна и может кто то из молодежи меня услышит И это уже хорошо !!! Думайте анализируйте и берегите души свои ..Вот главная задача всего ,что сейчас происходит в мире ..Не дайте себя превратить в тупых потребителе жрущих хотдоги и прочую шаурму и поющих песенки из рекламы ..Это зомбирование
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:16
    +1
    Российский МИД объявил персонами нон грата двух секретарей посольства США в Москве
    Американцы завербовали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова
    , recourse Грубо работаете господа, времена Ельцина прошли. fool
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:18
    +1
    Наконец дождались ,за сколько лет первыми высылаем американских дипломатов из страны.Они конечно ответят ,то же двоих вышлют - но скорее поболее.Обидчивые эти ЛГБТышники звездополоссатые.Ответные меры не останавливать ,хоть до последнего дипломата.И всякие трубки телефонные в руки не брать!Забанены американцы ,так забанены. good
  4. koralevviktor
    koralevviktor Сегодня, 19:20
    +1
    Я вот к примеру не знал о таком способе вербовки. Ведь он по сути был сотрудником Госдепа, что они разве не могли ему просто отдать приказ. В другом случае если они являются сотрудниками разведки, то на каком основании им была предоставлена возможность их нахождения на нашей территории.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 19:35
      +1
      Цитата: koralevviktor
      Ведь он по сути был сотрудником Госдепа, что они разве не могли ему просто отдать приказ.
      Не сотрудник Госдепа, а наёмный работник Генконсульства, завхоз. США разрешено нанимать сотрудников России для обеспечения функционирования генконсульства, это дешевле чем привозить своих. Приказ отдать они не могли, купить да, в этом случае перед нами предатель.
  5. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 19:34
    +1
    Двух шпионов выгнали.
    Вместо них приедут два других шпиона.
    request
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:41
      +2
      Да посольства всю жизнь были рассадниками шпионов. Нормальная практика, все ей пользуются.
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 20:05
      0
      Они же не "автоматом" меняются. Новым можно визы не давать или как там принято в дипломатической среде.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 19:35
    +1
    Американцы завербовали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова


    Этот Роберт Шонов занимал пост начальника хозяйственного отдела (завхоз) консульства.
    Шонов является российским гражданином, который больше 25 лет работал в генеральном консульстве США во Владивостоке.

    По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания Роберт Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году.
  7. osp
    osp Сегодня, 19:50
    0
    И надо будет как-минимум приостановить дипломатические отношения с теми странами НАТО что передадут Украине истребители F-16.
    Это ведь очень серьезная эскалация.

    Украина получит именно такие самолеты , какие эксплуатируют страны НАТО - вместе со всем радиоэлектронным оборудованием и аппаратурой Link-16.
    А не экспортные какие США продают инозаказчикам вне НАТО , Украина как раз как-бы такой заказчик.
    Но передача истребителей стандартов альянса из состава национальных ВВС стран НАТО и вероятно пилотов-наемников с ними стране которая в НАТО не состоит .это уже очень серьезное обострение. Да еще данные самолет носитель тактического ядерного оружия альянса.
    Поэтому нужны хотя-бы политические шаги.
    Эти самолеты предоставят массу проблем нам.
  8. Napayz
    Napayz Сегодня, 20:03
    0
    Это тех, кого вызывали на допрос компетентные органы?
  9. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 20:07
    0
    Цитата: dump22
    по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения

    Интересно, а наша внешняя разведка подобную инфу о наших противниках собирает? А если да, то эта инфа хоть как-нибудь используется? Однажды прочитал такое: в 1977 году в США насчитывалось около 180 больших и малых организаций, которые ВСЕСТОРОННЕ изучали СССР (кроме ЦРУ и АНБ). А вот в СССР существовала всего ОДНА организация, занимавшаяся изучением США (кроме ПГУ КГБ) - Институт изучения США и Канады АН СССР. То же положение сохраняется и сейчас. Мы их не знаем. Мы их не изучаем. Мы не работаем с их диссидентами. Как мы собираемся их побеждать? Никак?