Эксперты высказались по поводу допущения немецкого генерала о том, что украинский вооружённый конфликт может продлиться ещё 9 лет

Конечно, мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но у нас есть поддержка со стороны парламента, благодаря которой мы можем оказывать помощь нашим украинским друзьям до 2032 года. Мы готовы оказывать им долгосрочную поддержку.

Всё понятно: к 2032 году столько воды утечёт, что может не быть не только Фрайдинга, но и Украины в её нынешнем виде, а деньги-то уже выделяются.

Генерал бундесвера говорит, по сути, о выделении средств из бюджета на долгосрочную перспективу. А если средств в бюджете на это перестанет хватать из-за рецессии, в которой наша экономика уже находится?

В сети обсуждается публикация немецких медиа с заявлениями одного из высокопоставленных военных бундесвера – бригадного генерала Кристиана Фрайдинга. У генерала поинтересовались дальнейшим планом действий официального Берлина в том случае, если украинский вооруженный конфликт продолжится ещё 2-3 года.Отвечая на этот вопрос, бригадный генерал ВС ФРГ заявил, что «никто не ждёт, что вооружённый конфликт на Украине завершится в ближайшие полгода».Фрайдинг:То есть, генерал допускает, что боевые действия на Украине продлятся ещё 9 лет.Далее у Фрайдинга спросили, чем, по его мнению, должна закончиться поддержка Украины. Немецкий генерал заявил, что должна она закончиться «победой Украины с восстановлением территориальной целостности».Комментируя заявления немецкого генерала, военные эксперты отмечают, что Фрайдинг, по сути, подтвердил формулу, о которой много говорят в последнее время: «Ведение войны руками украинцев до последнего украинца». Если учесть, какими темпами в жерле вооружённого конфликта, особенно в ходе своего контрнаступления, сгорает украинская армия, то ни один эксперт сегодня не возьмётся сказать, кто будет воевать в упомянутом немецким генералом 2032 году.Напомним, что ранее министр обороны Италии заявил, что ожидает завершения украинского вооружённого конфликта в ближайшие 7-8 месяцев. А в объединённом комитете начальников штабов США указали на то, что украинское контрнаступление продлится максимум до конца октября.Комментарии экспертов в самой Германии: