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Эксперты высказались по поводу допущения немецкого генерала о том, что украинский вооружённый конфликт может продлиться ещё 9 лет

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Эксперты высказались по поводу допущения немецкого генерала о том, что украинский вооружённый конфликт может продлиться ещё 9 лет

В сети обсуждается публикация немецких медиа с заявлениями одного из высокопоставленных военных бундесвера – бригадного генерала Кристиана Фрайдинга. У генерала поинтересовались дальнейшим планом действий официального Берлина в том случае, если украинский вооруженный конфликт продолжится ещё 2-3 года.


Отвечая на этот вопрос, бригадный генерал ВС ФРГ заявил, что «никто не ждёт, что вооружённый конфликт на Украине завершится в ближайшие полгода».

Фрайдинг:

Конечно, мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но у нас есть поддержка со стороны парламента, благодаря которой мы можем оказывать помощь нашим украинским друзьям до 2032 года. Мы готовы оказывать им долгосрочную поддержку.

То есть, генерал допускает, что боевые действия на Украине продлятся ещё 9 лет.

Далее у Фрайдинга спросили, чем, по его мнению, должна закончиться поддержка Украины. Немецкий генерал заявил, что должна она закончиться «победой Украины с восстановлением территориальной целостности».

Комментируя заявления немецкого генерала, военные эксперты отмечают, что Фрайдинг, по сути, подтвердил формулу, о которой много говорят в последнее время: «Ведение войны руками украинцев до последнего украинца». Если учесть, какими темпами в жерле вооружённого конфликта, особенно в ходе своего контрнаступления, сгорает украинская армия, то ни один эксперт сегодня не возьмётся сказать, кто будет воевать в упомянутом немецким генералом 2032 году.

Напомним, что ранее министр обороны Италии заявил, что ожидает завершения украинского вооружённого конфликта в ближайшие 7-8 месяцев. А в объединённом комитете начальников штабов США указали на то, что украинское контрнаступление продлится максимум до конца октября.

Комментарии экспертов в самой Германии:

Всё понятно: к 2032 году столько воды утечёт, что может не быть не только Фрайдинга, но и Украины в её нынешнем виде, а деньги-то уже выделяются.

Генерал бундесвера говорит, по сути, о выделении средств из бюджета на долгосрочную перспективу. А если средств в бюджете на это перестанет хватать из-за рецессии, в которой наша экономика уже находится?
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:42
    +3
    Полтора года назад над словами этого дойче все дружно бы поржали а вот сейчас, кто-же знает.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:44
      +1
      Мне кажется, всем лучше б молчать в тряпочку и не делать прогнозов по этому конфликту, а то ж оправдываться придётся потом. СВО на пике современной науки, что там будет - неясно доподлинно никому.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:46
        +5
        Тарелка hi, а чего им боятся, вон АннаЛена загнула что интересы дойче на втором плане, после поддержки Украины и чего? Дойче не взбунтовались почему-то.
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 20:10
          0
          Это да: если бы привлекали к ответственности всех, кто делает недостоверные прогнозы, такие профессии как эксперт и политик уже перестали бы существовать! laughing
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 19:58
        -1
        Цитата: Тарелка
        Мне кажется, всем лучше б молчать в тряпочку и не делать прогнозов по этому конфликту, а то ж оправдываться придётся потом.

        Мечтает генерал! Неужели не понятно? Повоевать он хочет. А то сидел-сидел и ни разу не воевал.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:09
      0
      Цитата: Ропот 55
      Полтора года назад над словами этого дойче все дружно бы поржали а вот сейчас, кто-же знает.

      Дядя явный бред спорол. К лету 2025 года стороны подпишут соглашение о прекращении огня.
  2. leks
    leks Сегодня, 19:47
    +4
    Чем больше прогнозов, тем больше вероятность, что кто-то угадает с точным прогнозом!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:00
      0
      leks hi, ага это как в конторе сделать ставку на победу обеих команд, по любому выиграешь, только тут кровищи с обеих сторон столько что даже и не знаю а сможем простить и дальше по соседски жить.
  3. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 19:53
    -1
    Да плевать что там думают эти фашистские недобитки. При случае и гансам достанется так, что забудут напрочь кто они и откуда родом.