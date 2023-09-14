Экипаж малого ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» отразил атаку украинского безэкипажного катера

Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку атаки кораблей Черноморского флота морскими беспилотниками, на этот раз объектом атаки стал малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 "Самум". Как сообщает Минобороны на своем официальном сайте, попытка не удалась.
Киев решил провести вторую атаку на российские боевые корабли за сегодняшний день, направив на "Самум" один безэкипажный катер, который был засечен на подходе и уничтожен из штатного оружия корабля. Как отмечается, наш корабль находился в акватории Черного моря, а не в бухте. Возможно, что в этой атаке должно было участвовать два беспилотника, но ранее один из таких катеров был обнаружен истребителем морской авиации флота в акватории моря и уничтожен. Где это было не уточняется, но до цели он не добрался.
Таким образом, в атаке на "Самум" участвовал всего один украинский безэкипажный катер, который был благополучно уничтожен. О каких-либо повреждениях корабля ничего не сообщается.
14 сентября около 16.30 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля
- говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня утром пять украинских безэкипажных катеров атаковали кораблю ЧФ "Сергей Котов", но были уничтожены штатным оружием корабля. До этого вчера вечером также были уничтожены три морских беспилотника при попытке атаки. Да и сегодня днем два. Таким образом, за среду и четверг Киев потерял 10 морских беспилотников в бесплодных атаках на российские корабли.