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Экипаж малого ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» отразил атаку украинского безэкипажного катера

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Экипаж малого ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» отразил атаку украинского безэкипажного катера

Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку атаки кораблей Черноморского флота морскими беспилотниками, на этот раз объектом атаки стал малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 "Самум". Как сообщает Минобороны на своем официальном сайте, попытка не удалась.


Киев решил провести вторую атаку на российские боевые корабли за сегодняшний день, направив на "Самум" один безэкипажный катер, который был засечен на подходе и уничтожен из штатного оружия корабля. Как отмечается, наш корабль находился в акватории Черного моря, а не в бухте. Возможно, что в этой атаке должно было участвовать два беспилотника, но ранее один из таких катеров был обнаружен истребителем морской авиации флота в акватории моря и уничтожен. Где это было не уточняется, но до цели он не добрался.

Таким образом, в атаке на "Самум" участвовал всего один украинский безэкипажный катер, который был благополучно уничтожен. О каких-либо повреждениях корабля ничего не сообщается.

14 сентября около 16.30 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля

- говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня утром пять украинских безэкипажных катеров атаковали кораблю ЧФ "Сергей Котов", но были уничтожены штатным оружием корабля. До этого вчера вечером также были уничтожены три морских беспилотника при попытке атаки. Да и сегодня днем два. Таким образом, за среду и четверг Киев потерял 10 морских беспилотников в бесплодных атаках на российские корабли.
Использованы фотографии:
http://www.kchf.ru/
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5 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:00
    +1
    Кстати, по уму на такую цель, как скоростной катер, БПЛА и не навести)))
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 20:04
      0
      Ну поставок мозгов всу в ближайшее время не ожидается laughing
    2. osp
      osp Сегодня, 20:05
      0
      А и не надо наводить , можно просто по курсу пустить его или где-то подкараулить этот катер.
      Главное быстродействие электроники и рулевых машинок. С этим похоже проблем нет.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 20:03
    0
    сегодня утром пять украинских безэкипажных катеров атаковали кораблю ЧФ "Сергей Котов", но были уничтожены штатным оружием корабля. До этого вчера вечером также были уничтожены три морских беспилотника при попытке атаки. Да и сегодня днем два.

    А кто даёт целеуказание? Не пора ли уже с этим кончать, а не 3,14здаболить о красных линиях! am
  3. osp
    osp Сегодня, 20:08
    0
    Ясное дело что управление этими гаджетами идет через спутниковые каналы OneWeb и Starlink которые предоставляют ВСУ западные страны.
    Оно и позволяет управлять катером-роботом за сотни километров , фактически с любой точки Украины.
    То есть формируется двухсторонняя связь с передачей видеоканала оператору и передачей команд от оператора на дрон.