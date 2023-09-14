Министр обороны Германии: Не факт, что украинская армия сможет правильно применять ракеты Taurus

У Бориса Писториуса, главы немецкого министерства обороны, во время его выступления в академии политики безопасности, поинтересовались, близко ли правительство ФРГ к принятию решения о передаче дальнобойный ракет «Таурус» Украине. Разговоры о возможности такой передачи идут давно, и на днях глава украинского МИД Кулеба, пробив очередное дно антидипломатии, обращаясь к г-же Бербок заявил буквально следующее:
Вы всё равно поставите нам эти ракеты. Так давайте не будем терять время.
Борис Писториус, отвечая на вопрос о возможности поставок, заявил, что ракеты Taurus «не являются самым важным из того, что сегодня нужно Украине».
Глава Минобороны ФРГ:
В последнее время слишком много разговоров об этих ракетах. И вопросов тоже. Но исход вооружённого конфликта от таких поставок не зависит.
По словам главы немецкого военного ведомства, «не факт, что украинская армия сможет правильно применять ракеты Taurus».
Он не пояснил, имел ли он в виду возможные удары такими ракетами по тем регионам России, которые таковыми являлись и до марта 2014 года, или нечто иное. Однако уже сейчас можно прогнозировать, что от Киева Писториусу теперь точно достанется, что называется, в риторической и оскорбительной форме.
Писториус продолжил и заблаговременно парировал возможные претензии Киева:
Почему-то уже никто не говорит о средствах ПВО, а они сегодня Украине очень нужны. И Германия такие средства поставляет. Почему-то об этом никто не говорит. А на Украине взамен позволяют себе неуместные претензии в отношении Германии и нелестно высказываются о действиях нашей страны по оказанию помощи.