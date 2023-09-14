Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Германии: Не факт, что украинская армия сможет правильно применять ракеты Taurus

9
Министр обороны Германии: Не факт, что украинская армия сможет правильно применять ракеты Taurus

У Бориса Писториуса, главы немецкого министерства обороны, во время его выступления в академии политики безопасности, поинтересовались, близко ли правительство ФРГ к принятию решения о передаче дальнобойный ракет «Таурус» Украине. Разговоры о возможности такой передачи идут давно, и на днях глава украинского МИД Кулеба, пробив очередное дно антидипломатии, обращаясь к г-же Бербок заявил буквально следующее:


Вы всё равно поставите нам эти ракеты. Так давайте не будем терять время.

Борис Писториус, отвечая на вопрос о возможности поставок, заявил, что ракеты Taurus «не являются самым важным из того, что сегодня нужно Украине».

Глава Минобороны ФРГ:

В последнее время слишком много разговоров об этих ракетах. И вопросов тоже. Но исход вооружённого конфликта от таких поставок не зависит.

По словам главы немецкого военного ведомства, «не факт, что украинская армия сможет правильно применять ракеты Taurus».

Он не пояснил, имел ли он в виду возможные удары такими ракетами по тем регионам России, которые таковыми являлись и до марта 2014 года, или нечто иное. Однако уже сейчас можно прогнозировать, что от Киева Писториусу теперь точно достанется, что называется, в риторической и оскорбительной форме.

Писториус продолжил и заблаговременно парировал возможные претензии Киева:

Почему-то уже никто не говорит о средствах ПВО, а они сегодня Украине очень нужны. И Германия такие средства поставляет. Почему-то об этом никто не говорит. А на Украине взамен позволяют себе неуместные претензии в отношении Германии и нелестно высказываются о действиях нашей страны по оказанию помощи.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 21:06
    +3
    Однако уже сейчас можно прогнозировать, что от Киева Писториусу теперь точно достанется, что называется, в риторической и оскорбительной форме.

    И тут до него дошло сейчас будут бить и возможно ногами.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:31
      +1
      Так ведь Кулеба правильно сказал.
      Всё равно ведь дадут ракеты.
      Только поломаются для вида, как та пpocтитутка, что из себя девственницу строит.
      Не случайно же сказал про "неправильное использование" - заранее соломку стелит на тот случай, если ракеты окажутся не эффективными. Дескать, это не ракеты такие, это киевляне криворукие.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:08
    +1
    А че там уметь... Берешь болгарку, молоток... Ну короче, как эксперты в Киеве с российскими
  3. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 21:16
    0
    По словам главы немецкого военного ведомства, «не факт, что украинская армия сможет правильно применять ракеты Taurus».


    Судя по вчера и сегодня - ещё как сможет. Ну, если только немцы не умудрились при одинаковых характеристиках сделать ракету намного сложнее в применении, чем французы.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 21:32
      0
      Ну, если только немцы не умудрились при одинаковых характеристиках сделать ракету намного сложнее в применении, чем французы

      https://ruposters.ru/news/17-08-2023/ekspert-proanaliziroval-opasnost-nemetskih-dalnoboinih-raket-rossiiskogo
      Немецкие ракеты Taurus оказались значительно опасней имеющихся у ВСУ Storm Shadow и SCALP
  4. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 21:16
    0
    В последнее время слишком много разговоров об этих ракетах. И вопросов тоже. Но исход вооружённого конфликта от таких поставок не зависит.

    Конечно -укрохунте просто надо поскорее карманы набить! У них ведь уже земля под ногами горит! Тут еще эти ревизоры из Пентагона...скоро их перетряхнут!.
  5. Magellan
    Magellan Сегодня, 21:19
    0
    С помощью такой-то матери и изоленты?
  6. Теренин
    Теренин Сегодня, 21:45
    +1
    А на Украине взамен позволяют себе неуместные претензии в отношении Германии и нелестно высказываются о действиях нашей страны по оказанию помощи

    Это вас немцы укро-хамы даже не по носу щёлкнули, а уже по шее бьют без страха. Поделом.
  7. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 22:01
    -1
    Не факт, что украинская армия сможет правильно применять ракеты Taurus

    Время когда укров считали ни на что негодными селюками- закончилось в марте 2022

    Истории от шария как «два неудачных пуска джавелина закрыли украине путь в нато», все это было информационным шумом. По факту одна из лучших армий европы, при этом самая нищая и хуже всего вооруженная, но имеющая реальный опыт и грамотно использующая крохи тех средств что попадают им в руки

    А немец Писториус просто тянет время, обычный бюрократ, что его слушать