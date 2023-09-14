Министр обороны Германии: Не факт, что украинская армия сможет правильно применять ракеты Taurus

Вы всё равно поставите нам эти ракеты. Так давайте не будем терять время.

В последнее время слишком много разговоров об этих ракетах. И вопросов тоже. Но исход вооружённого конфликта от таких поставок не зависит.

Почему-то уже никто не говорит о средствах ПВО, а они сегодня Украине очень нужны. И Германия такие средства поставляет. Почему-то об этом никто не говорит. А на Украине взамен позволяют себе неуместные претензии в отношении Германии и нелестно высказываются о действиях нашей страны по оказанию помощи.

У Бориса Писториуса, главы немецкого министерства обороны, во время его выступления в академии политики безопасности, поинтересовались, близко ли правительство ФРГ к принятию решения о передаче дальнобойный ракет «Таурус» Украине. Разговоры о возможности такой передачи идут давно, и на днях глава украинского МИД Кулеба, пробив очередное дно антидипломатии, обращаясь к г-же Бербок заявил буквально следующее:Борис Писториус, отвечая на вопрос о возможности поставок, заявил, что ракеты Taurus «не являются самым важным из того, что сегодня нужно Украине».Глава Минобороны ФРГ:По словам главы немецкого военного ведомства, «не факт, что украинская армия сможет правильно применять ракеты Taurus».Он не пояснил, имел ли он в виду возможные удары такими ракетами по тем регионам России, которые таковыми являлись и до марта 2014 года, или нечто иное. Однако уже сейчас можно прогнозировать, что от Киева Писториусу теперь точно достанется, что называется, в риторической и оскорбительной форме.Писториус продолжил и заблаговременно парировал возможные претензии Киева: