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Правительство направит на восстановление порта Мариуполя один миллиард рублей

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Правительство направит на восстановление порта Мариуполя один миллиард рублей

Морской порт Мариуполя будет восстановлен, правительство выделяет на эти цели один миллиард рублей. Об этом говорится в ТГ-канале российского кабимна.


На сегодняшнем заседании правительства Михаил Мишустин сообщил о поставленной президентом России задаче восстановить порт Мариуполя. По словам премьер-министра, новые субъекты России необходимо вывести на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, соцуслуг и качеству жизни. Порт Мариуполя входит в перечень необходимых для этого объектов.

Мариупольский порт имеет большое значение для восстановления новых территорий. Все дело в том, что он имеет единственную в Азовском море глубоководную гавань, через которую идет поставка всего необходимого. После долгих лет забвения и боев за Мариуполь, в порту многие объекты нуждаются в восстановлении, в том числе и ключевые - ж.д. депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и дороги. На все это правительство выделяет один миллиард рублей, возможно, что это не последнее выделение средств. Когда начнутся работы пока не сообщается.

Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий, ну и для обеспечения снабжения людей всем необходимым

- заявил премьер.

Порт Мариуполя начал работу в конце мая прошлого года после освобождения города от украинских националистов. Первым в гавань прибыл российский сухогруз МР-3 типа "Славутич".
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20 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 21:09
    +6
    А кто будет хозяином порта?Очень интересно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 21:20
      +2
      Million hi, тут не один вариант вырисовывается, пожуем увидим).
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:35
      +3
      Цитата: Million
      А кто будет хозяином порта?Очень интересно.

      В 2022 году Мариупольский морской торговый порт полностью перешел под контроль Донецкой Народной Республики ( ДНР), также как и другие крупные предприятия города Мариуполь.
      В прошлом Мариупольский порт полностью зависел от украинского предпринимателя, миллиардера Р. Л. Ахметова, который практически им руководил с 2012 года, как и всем городом Мариуполем.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 21:58
        0
        Цитата: Ясная
        В 2022 году Мариупольский морской торговый порт полностью перешел под контроль Донецкой Народной Республики ( ДНР), также как и другие крупные предприятия города Мариуполь.

        Т.е. собственность муниципальная? А когда восстановят, то можно приватизировать? Залоговым аукционом? Или по остаточной стоимости?
    3. Msi
      Msi Сегодня, 21:46
      +1
      Морской порт Мариуполя будет восстановлен

      Очень хорошая новость. Нам необходимы южные порты. Новоросийск захлёбывается объёмами.
  2. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 21:11
    +1
    С такими разрушениями тут не одним миллиардом пахнет. Дома это хорошо, но ведь надо и производство налаживать.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:37
      +1
      Цитата: АндрейKam_Z
      С такими разрушениями тут не одним миллиардом пахнет. Дома это хорошо, но ведь надо и производство налаживать.

      Да. И все это называется - инфраструктура!
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 21:51
        +1
        Да. И все это называется - инфраструктура!

        А вот и нет. Инфраструктура это коммуникационная система и сфера обслуживания для создания условий для развития жизни жителей.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 21:44
      0
      но ведь надо и производство налаживать
      Производство металлургическое переживает не лучшие времена. Пока об этом говорить явно рано.
      Страшно представить, кто возьмётся за восстановление предприятий. Это какие суммы нужно вложить...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 22:01
        +1
        Цитата: Msi
        Производство металлургическое переживает не лучшие времена.

        Потому что например с уничтожением ММЗ посыпалось цепочкой все! Немцы давно сталь не плавили - брали слябы, это такие доски стальные, полуфабрикат с ММЗ - и в Германии только раскатывали. Теперь ММЗ нет, стали нет, самим плавить - энергии нет, кто сталдь брал - тоже в ахрене и в банкротстве и тоже без энергии, вот и внешне выглядит, что спроса нет.
        Будьте уверены, уж на что-что, а на сталь алебо чугуний, просто Марик вообще по уму по броневой специализировался - спрос не упадет никогда, в принципе и в томатном соусе. Скорей на зерно спрос кончится))) И вообще, Трамп вроде не совсем идьет, так он однажды сказал, "если у вас нет металлургии - у вас нет страны"
        1. Msi
          Msi Сегодня, 22:06
          0
          Немцы давно сталь не плавили - брали слябы, это такие бревна стальные, полуфабрикат с ММЗ - и в Германии только раскатывали

          Мы (мет.комбинат где я работаю) прокат грузили Фольцваген, Шкода. Потребители Венгрия, Франция , Румыния, Италия сейчас всё...по России в основном.
      2. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 22:01
        0
        Не помню кто, Пушилин вроде сказал что металлургию восстанавливать не будут, но по моему он погорячился.
        Производство металлургическое переживает не лучшие времена.

        Не согласен. По сравнению с 2022 хуже, но лучше чем 2020. Государство не много лишней шерсти состригло.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 21:20
    -4
    А зачем? Ведь для нормальной работы порта требуется хорошая инфраструктура, чтобы грузы циркулировали без задержек. А где там инфраструктура для взаимодействия порта с большой Россией? Это какая-то ерунда. Или не ерунда, а точно просчитанный попил бабла.
  4. Magellan
    Magellan Сегодня, 21:20
    +5
    Наша земля, в любом случае восстанавливать нужно
  5. Cypa
    Cypa Сегодня, 21:30
    0
    Думаю, одного миллиарда будет маловато
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 21:30
    -8
    Два правительства договорились. Одни вкладывают миллиарды, другие бомбят. Поди узнай сколько вложено, а сколько попилено.
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 21:36
    +1
    порт не разрушенного бердянска думаю более перспективен
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:54
    0
    Интересна профилировка порта. Дело в том, что металлургия и угледобыча там возродятся однозначно, но не прямо сейчас.
    Вообще, по уму он должен быть чисто промышленный. Металл, уголь, соль, вся химия что из соли идет - все туда, плюс-минус ремонтный, уже мелькало, что Азовсудоремонт, который Попросенко сразу грохнул - восстанавливают
  9. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 21:54
    +2
    Вы сначала безопасность обеспечьте , а том восстанавливайте
  10. Комментарий был удален.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:21
    0
    Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий, ну и для обеспечения снабжения людей всем необходимым

    - заявил премьер.
    Порт для Мариуполя самое важное сейчас особенно разрушенный металлургический комбинат для работы которого собственно порт и был построен. Надеюсь Пушилин грамотно распределит финансовые средства выделенные из федерального бюджета также как и для востановления донецкого аэропорта и строительства скоростной железной дороги от Москвы и до Донецка...