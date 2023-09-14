Правительство направит на восстановление порта Мариуполя один миллиард рублей

Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий, ну и для обеспечения снабжения людей всем необходимым

Морской порт Мариуполя будет восстановлен, правительство выделяет на эти цели один миллиард рублей. Об этом говорится в ТГ-канале российского кабимна.На сегодняшнем заседании правительства Михаил Мишустин сообщил о поставленной президентом России задаче восстановить порт Мариуполя. По словам премьер-министра, новые субъекты России необходимо вывести на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, соцуслуг и качеству жизни. Порт Мариуполя входит в перечень необходимых для этого объектов.Мариупольский порт имеет большое значение для восстановления новых территорий. Все дело в том, что он имеет единственную в Азовском море глубоководную гавань, через которую идет поставка всего необходимого. После долгих лет забвения и боев за Мариуполь, в порту многие объекты нуждаются в восстановлении, в том числе и ключевые - ж.д. депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и дороги. На все это правительство выделяет один миллиард рублей, возможно, что это не последнее выделение средств. Когда начнутся работы пока не сообщается.- заявил премьер.Порт Мариуполя начал работу в конце мая прошлого года после освобождения города от украинских националистов. Первым в гавань прибыл российский сухогруз МР-3 типа "Славутич".