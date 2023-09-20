Как вермахт остановил англо-американскую «Лавину»

Солдаты 143-го пехотного полка американской 36-й пехотной дивизии высаживаются на пляже из десантных катеров (LSVP) в районе итальянского города Салерно. 9 сентября 1943 г.
Англо-американские войска, несмотря на полное превосходство на море и в воздухе, и значительное – в живой силе, не смогли с ходу захватить большую часть Италии. К концу сентября 1943 года союзники заняли около четверти территории Италии.
Операция «Аваланч» – «Лавина»
9 сентября 1943 года началась высадка основных сил союзной армии в Италии (Операция «Бейтаун»). 5-я американская армия генерала Марка Кларка, имевшая в составе два корпуса – 6-й американский (6 пехотных дивизий) и 10-й английский (2 пехотные и одна бронетанковая), начала высадку в районе Салерно, на юго-западе полуострова. В первом эшелоне было три дивизии.
Союзники планировали на первом этапе операции захватить порт Неаполь, аэродромы в этом районе, создавая плацдарм для дальнейшего наступления. Ширина места высадки составляла около 60 км и включала Салерно, побережье залива к югу и к западу от него.
Союзникам противостояла немецкая 16-я танковая дивизия, которая занимала оборону правым флангом у Салерно и левым – у реки Сале. Немцы успели подготовить опорные пункты, но работы по минированию и созданию заграждений не были завершены.
В ночь на 8 сентября 1943 года конвои с десантами, имевшими около 450 кораблей и судов разных классов, вышли из Триполи, Орана, Бизерты, Палермо и через сутки вошли в Салернский залив. Десантная флотилия приблизилась к берегу на расстояние примерно 20 км. В ночь на 9 сентября союзная авиация нанесла удары по позициям противника в районе высадки, утром по береговым батареям ударила корабельная артиллерия.
Американский эсминец производит постановку дымовой завесы в ходе операции «Аваланш» перед высадкой десанта в Салерно. Съемка произведена с борта легкого крейсера «Филадельфия»
Американские солдаты высаживаются на берег в районе Салерно с борта LCI-220
Тральщики расчистили проходы от мин. Войска первого эшелона перешли с транспортов на высадочные средства и пошли к берегу. Высадка десанта началась в 4 часа 30 минут. Сначала немцы молчали. Только когда десантники высадились на берег, немцы открыли огонь из пушек, минометов и пулеметов. Десантники, преодолев проволочные заграждения, продвигались в глубь песчаных дюн. Немцы усилили огонь, несколько десантных судов было повреждено, некоторые повернули назад. Десантные отряды были прижаты к земле, либо даже поворачивали обратно.
Немцы контратаковали силами 16-й танковой дивизии, местами потеснили противника. Однако союзники имели полное господство в воздухе, большую мощь корабельной артиллерии и смогли подавить вражеские огневые позиции. Десантники захватили необходимый плацдарм. К исходу 11 сентября 36-я американская дивизия продвинулась на 15 км, британцы заняли Салерно и прибрежную полосу к югу от него на глубину до 20 км. Немецкая авиация нанесла удар по британским войскам и союзному флоту, повредив несколько кораблей.
Британские войска и техника 128-й пехотной бригады 46-й пехотной дивизии сходят на берег с американского танкодесантного корабля USS LST-383 в Салерно во время высадки в южной Италии. Операция «Лавина» (Operation Avalanche). 9 сентября 1943 г.
Истребитель «Спитфайр» Mk.Vc Tropical 307-й эскадрильи 31-й истребительной авиагруппы 12-й воздушной армии ВВС США. Самолет был поврежден, по одним данным – ответным огнем немецкого бомбардировщика Do. 217, по другим – дружественным огнем. На заднем плане виден танкодесантный корабль типа LST, из которого происходит выгрузка на берег американского 817-го инженерного авиационного батальона
Немецкий контрудар
Германское командование спешно отводит войска из Южной Италии (76-й танковый корпус) к месту высадки главных сил противника. Против англичан оставались лишь небольшие арьергарды и сапёры, разрушавшие коммуникации. Это позволяет 8-й британской армии к исходу 10 сентября без проблем занять города Катандзаро и Никастро.
9 сентября союзные войска провели ещё одну десантную операцию – «Фарс» («Слэпстик»). 1-я британская воздушно-десантная дивизия при поддержке 12-го отряда крейсеров высадилась в Таранто, важной базе итальянского флота. Немецких сил там почти не было, и англичане высадились прямо в порту. Город, порт и аэродром в окрестностях были заняты без сопротивления. Дальнейшее движение союзников сдержала немецкая 1-я парашютная дивизия.
Медлительность союзной армии позволила немцам подтянуть в район Салерно две дивизии – танковую «Герман Геринг» и 15-ю моторизованную. Первые подкрепления прибыли уже 10 сентября, укрепив оборону 16-й танковой дивизии. Прибытие двух дивизий 76-го танкового корпуса задерживалось из-за нехватки топлива. К 13 сентября немцы подтянули части 29-й моторизованной и 26-й танковой дивизий.
Попадание планирующей 1 400-кг бомбы FX-1400 с самолета Дорнье Do 217К из 100-й бомбардировочной эскадры (KG 100) люфтваффе в американский легкий крейсер «Саванна» Салерно. Бомба ударила крейсер в крышу третьей башни главного калибра и, пробив ее, взорвалась во внутренних помещениях корабля. Крейсер получил тяжелые повреждения и потерял 197 человек погибшими из состава экипажа. «Саванне» удалось достичь Мальты для прохождения ремонта. Дальнейший ремонт и модернизацию проходил в Филадельфии до 4 сентября 1944 г.
13 сентября во второй половине дня германцы силами двух танковых и моторизованной дивизий нанесли сильный контрудар по американским войскам и раскололи их на две части. Две американские дивизии были разбиты, откатились к берегу. На следующий день немцы собирались раздавить северную часть союзной группировки. Союзному командованию пришлось принять срочные меры по сохранению плацдарма. Когда немцы утром 14-го попытались развить первый успех, то в бой были брошены крупные силы союзных ВВС, использована корабельная артиллерия. Только 14 сентября союзная авиация сделала более 700 самолето-вылетов.
На плацдарм перебрасываются крупные подкрепления: 82-я американская воздушно-десантная, 7-я британская бронетанковая и 45-я американская пехотная дивизии. К 15 сентября союзники смогли укрепить своё положение. Немецкая оборона подвергалась сильным ударам с воздуха и с кораблей. Флот союзников действовал совершенно без помех.
Немцы, подтянув последние подразделения 26-й дивизии и полк 3-й моторизованной дивизии из Рима, 16 сентября снова контратаковали. Но союзники имели большое преимущество в огневой мощи (их поддерживал флот) и авиации. Немецкие атаки 16 сентября успеха не имели. Немцам не удалось сбросить вражеский десант в море.
Успех десантной операции союзников был связан с несколькими факторами.
Во-первых, полное превосходство на море и в воздухе.
Во-вторых, сначала немцы не знали, где будет главный удар, и необходимо было решить вопрос с итальянскими ВС. Это не позволило сконцентрировать силы и средства.
В-третьих, нехватка сил у немецкой группировки. Гитлер и Роммель считали, что достаточно удержать Северную Италию, район Рима. Командующему группой армий в Южной Италии Кессельрингу было запрещено использовать резервы из северной группы армий.
Танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H 8-й роты 26-го танкового полка 26-й танковой дивизии, подбитый на дороге вблизи Салерно. 14 сентября 1943 года данное подразделение принимало участие в атаке на американские позиции южнее Салерно, потеряв 9 из 14 машин. Машины были подбиты огнем противотанковой артиллерии и РПГ «Базука».
Колонна танков 26-го танкового полка вермахта, разбитая на дороге вблизи Салерно
Подбитый немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H в районе итальянского города Салерно
Развитие наступления союзной армии
Тем временем немцы вполне успешно отвели войска с юга полуострова, удерживая участок побережья севернее Салерно, отошли на новый рубеж и заняли оборону фронтом на юг. Части 8-й британской армии 16 сентября соединились юго-западнее Салерно с американцами. На Апеннинском полуострове была создана единая линия фронта 15-й группы армии. 18 сентября американцы, обнаружив, что враг ушёл, двинулись на север.
Командующий 15-й группой армий Харольд Александер 21 сентября 1943 года поставил задачу развить наступление, чтобы к концу года занять Рим с его аэродромами и узел коммуникаций Терни, к северу от итальянской столицы. Двигаясь вдоль западного побережья полуострова за отступающими немецкими частями, 1 октября американцы вошли в Неаполь. 6 октября американская армия вышла на рубеж реки Вольтурно.
На восточном побережье британцы 25 сентября заняли Фоджу и крупные аэродромы в её окрестностях. Союзники придавали большое значение этим аэродромам. С них можно было совершать налёты на важные объекты в Северной Италии, Австрии, Германии, на Балканах и в Румынии. 6 октября британские войска вышли к Термоли. В результате союзные армии вышли на рубеж рек Вольтурно, Кампобассо и Термоли.
Карта немецких оборонительных укреплений к югу от Рима
После подготовительной паузы, в ночь на 12 октября 1943 года американские войска на 80-километровом участке форсировали Вольтурно в нижнем течении. За два дня американцы продвинулись всего на 5–10 км. До конца месяца американцы не добились успеха. Британцы на восточном побережье начали наступление только 26 октября.
Германское командование спокойно и организованно отводило войска на новые позиции. В сущности, англо-американские войска пошли за планомерно отходящей германской армией. В начале ноября немцы начали отвод войск на «зимние позиции», которые проходили через самую узкую часть Апеннин юго-восточнее Гаэта и Пескара. Англо-американские войска в начале ноября вышли к этому рубежу.
Попытки прорвать немецкую оборону к успеху не привели. Союзное командование не собиралось рвать жилы, штурмуя германские позиции. Фронт стабилизировался.
Немецкий полугусеничный тягач Sd. Kfz. 9 транспортирует на низкорамном 23-х тонном трейлере Sd. Ah. 116 танк Pz. Kpfw IV. Грузовик в правой части фотографии на заднем плане – 3-х тонный «Опель Блиц» модель 3.6-6700 A. Осень 1943 г.
«Везувий»
В этот же период союзники заняли Корсику. На острове находились 4 итальянские дивизии (включая две береговых дивизии) плюс вспомогательные подразделения. К моменту капитуляции Италии у немцев на Корсике была только штурмовая бригада СС «Рейхсфюрер СС» численностью около 4 тыс. человек и несколько небольших зенитных, тыловых подразделений. Этих сил было мало, чтобы разоружить итальянцев и организовать оборону острова.
Командующий немецкими силами генерал Зенгер решил провести эвакуацию с Сардинии на Корсику 90-й моторизованной дивизии с последующим перебазированием всех немецких войск на континент. Для этого бригада СС 9 сентября взяла под свой контроль порт Бонифачо на юге острова. 13 сентября для эвакуации войск с Корсики в Ливорно был захвачен порт Бастиа на севере, который до этого контролировался итальянцами. Для обеспечения коммуникаций между югом и севером острова использовалась дорога, проходящая вдоль восточного побережья.
В результате генерал Зенгер сконцентрировал свои усилия не на обороне острова, а на обеспечении организованной эвакуации с Корсики. Всего нужно было эвакуировать 30-тысячную группировку с техникой и запасами.
На Корсику в рамках операции «Везувий» на западное побережье острова, которое не контролировалось немецкими войсками, 12 сентября в порту Аяччо началась высадка 1-й боевой группы 4-й горной марокканской дивизии из состава Свободный французских сил. Под командованием генерала Генри Мартина было около 6 тыс. солдат, усиленных бронетехникой. 21 сентября между французами и итальянцами было достигнуто соглашение о совместном наступлении на Бастию по горной дороге, проходящей через центр острова. Также наступление поддерживали корсиканские партизаны – до 12 тыс. человек.
16 сентября началась активная эвакуация немецких войск, с которыми уходили итальянские части, что оставались верны Муссолини. Личный состав эвакуировался в основном по воздуху с трех аэродромов на севере острова; тяжелое вооружение и техника вывозились морем через порт Бастии. 17 сентября на Сардинию, откуда ушли немцы, высадились американцы.
23 сентября германцы покинули плацдарм на юге Корсики и начали отход на север. При отступлении немцы уничтожили мосты на восточной дороге, а также уничтожили все портовые сооружения в Бонифачо и Порто-Веккьо. Итальянская дивизия «Кремона», которая базировалась в этом районе, не оказывала немцам противодействия при их отступлении.
В 20-х числах сентября союзники резко активизировали действия авиации. Англо-американская авиация начала налеты на порт Бастии и немецкие аэродромы, пытаясь сорвать эвакуацию. Было потоплено несколько транспортов и паромов. Над морем было сбито 11 транспортных «Юнкерсов». Немцы стали проводить эвакуацию воздухом в основном по ночам.
25 сентября южнее и западнее Бастии стали концентрироваться франко-итальянские войска. Их сдерживала штурмовая бригада СС. К ночи 4 октября немцы завершили планомерную эвакуацию. Остатки техники и военного имущества были уничтожены немецкими саперами. Также немцы разрушили порт.
В целом это был успех вермахта. Союзники имели превосходство на море и в воздухе, но позволили уйти целому корпусу противника с оружием и материальными запасами.
Корсика явилась первым регионом Франции, освобожденной от оккупации. Корсику заняли американские войска и превратили в свой «непотопляемый авианосец». За короткий срок на острове было создано 17 крупных аэродромов, на них перебазировали авиацию, которая сыграла важную роль в последующих операциях в Италии и Франции.
Солдаты и матросы «Сражающейся Франции» на борту корабля перед высадкой в г. Аяччо на острове Корсика. Операция «Везувий».
Итоги
Англо-американские войска, несмотря на полное превосходство на море, и значительное – в авиации и живой силе, не смогли с ходу занять большую часть Италии. К концу сентября 1943 года союзники заняли около четверти территории Италии. Надежды на то, что немцы, вынужденные воевать на два фронта – против англо-американцев и итальянцев, сами оставят большую часть полуострова, не оправдались. Большая итальянская армия распалась, сложила оружие и разошлась по домам практически мгновенно.
29 сентября на острове Мальта глава итальянского правительства Бадольо подписал перемирие, которое расширяло права США и Англии на территории Италии. 13 октября правительство Бадольо объявило войну Германии. Но вся полнота власти в освобожденной части Италии принадлежала англо-американцам.
Наступление англо-американской армии в Италии и масштабные бомбардировки Германии в 1943 году не привели к решительным результатам. Германская тяжелая военная промышленность, производство в целом не понесли тяжелого ущерба от бомбардировок. Пострадали в основном мирные городские кварталы.
Германское командование вполне успешно эвакуировало войска с юга полуострова и с Корсики, едва не сбросило союзников обратно в море, планомерно создавало рубежи обороны, которые англо-американцы не могли прорвать. Союзники продвигались на север в основном только по мере отвода германских дивизий.
Заверения Черчилля, что операция в Италии отвлечёт крупные силы вермахта, что поможет русским, также не оправдались. Немцы направили в Италию незначительные силы, в основном из Франции. В сентябре 1943 года в Италии было всего 17,5 немецких дивизий. В дальнейшем немцы удерживали Северную и Центральную Италию силами 21 дивизии и 370 самолетов.
В целом стратегия США и Англии на затягивание войны, с целью истощения Германии и России, получила своё развитие. Союзники высадились в Европе, но двигались неспешно, укрепляли тылы (снабжение, аэродромы, порты и пр.). Дивизии получали необходимый боевой опыт. Было принято решение продолжать борьбу в Италии минимальными силами, сохраняя видимость второго фронта, сосредоточив усилия на подготовке высадки во Франции.
Солдаты 10-го корпуса британской армии едут на трофейном немецком бронетранспортере Sd. Kfz. 250 по понтонной переправе над рекой Вольтурно в Италии. За бронетранспортером следуют американские солдаты. В начале итальянской кампании 10-й корпус британской армии входил в состав 5-й армии США. Октябрь 1943 г.
Британские солдаты ведут огонь из 2-дюймового миномета на месте разрушенного дома в Граццанизе на реке Вольтурно. Октябрь 1943 г.
Саперы британской армии работают у понтонной переправы на берегу Вольтурно в Южной Италии. На другую сторону реки переправляется танк М4 «Шерман». Ноябрь- декабрь 1943 г.