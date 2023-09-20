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Как вермахт остановил англо-американскую «Лавину»

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Как вермахт остановил англо-американскую «Лавину»
Солдаты 143-го пехотного полка американской 36-й пехотной дивизии высаживаются на пляже из десантных катеров (LSVP) в районе итальянского города Салерно. 9 сентября 1943 г.


Англо-американские войска, несмотря на полное превосходство на море и в воздухе, и значительное – в живой силе, не смогли с ходу захватить большую часть Италии. К концу сентября 1943 года союзники заняли около четверти территории Италии.

Операция «Аваланч» – «Лавина»


9 сентября 1943 года началась высадка основных сил союзной армии в Италии (Операция «Бейтаун»). 5-я американская армия генерала Марка Кларка, имевшая в составе два корпуса – 6-й американский (6 пехотных дивизий) и 10-й английский (2 пехотные и одна бронетанковая), начала высадку в районе Салерно, на юго-западе полуострова. В первом эшелоне было три дивизии.

Союзники планировали на первом этапе операции захватить порт Неаполь, аэродромы в этом районе, создавая плацдарм для дальнейшего наступления. Ширина места высадки составляла около 60 км и включала Салерно, побережье залива к югу и к западу от него.

Союзникам противостояла немецкая 16-я танковая дивизия, которая занимала оборону правым флангом у Салерно и левым – у реки Сале. Немцы успели подготовить опорные пункты, но работы по минированию и созданию заграждений не были завершены.

В ночь на 8 сентября 1943 года конвои с десантами, имевшими около 450 кораблей и судов разных классов, вышли из Триполи, Орана, Бизерты, Палермо и через сутки вошли в Салернский залив. Десантная флотилия приблизилась к берегу на расстояние примерно 20 км. В ночь на 9 сентября союзная авиация нанесла удары по позициям противника в районе высадки, утром по береговым батареям ударила корабельная артиллерия.


Американский эсминец производит постановку дымовой завесы в ходе операции «Аваланш» перед высадкой десанта в Салерно. Съемка произведена с борта легкого крейсера «Филадельфия»


Американские солдаты высаживаются на берег в районе Салерно с борта LCI-220

Тральщики расчистили проходы от мин. Войска первого эшелона перешли с транспортов на высадочные средства и пошли к берегу. Высадка десанта началась в 4 часа 30 минут. Сначала немцы молчали. Только когда десантники высадились на берег, немцы открыли огонь из пушек, минометов и пулеметов. Десантники, преодолев проволочные заграждения, продвигались в глубь песчаных дюн. Немцы усилили огонь, несколько десантных судов было повреждено, некоторые повернули назад. Десантные отряды были прижаты к земле, либо даже поворачивали обратно.

Немцы контратаковали силами 16-й танковой дивизии, местами потеснили противника. Однако союзники имели полное господство в воздухе, большую мощь корабельной артиллерии и смогли подавить вражеские огневые позиции. Десантники захватили необходимый плацдарм. К исходу 11 сентября 36-я американская дивизия продвинулась на 15 км, британцы заняли Салерно и прибрежную полосу к югу от него на глубину до 20 км. Немецкая авиация нанесла удар по британским войскам и союзному флоту, повредив несколько кораблей.


Британские войска и техника 128-й пехотной бригады 46-й пехотной дивизии сходят на берег с американского танкодесантного корабля USS LST-383 в Салерно во время высадки в южной Италии. Операция «Лавина» (Operation Avalanche). 9 сентября 1943 г.


Истребитель «Спитфайр» Mk.Vc Tropical 307-й эскадрильи 31-й истребительной авиагруппы 12-й воздушной армии ВВС США. Самолет был поврежден, по одним данным – ответным огнем немецкого бомбардировщика Do. 217, по другим – дружественным огнем. На заднем плане виден танкодесантный корабль типа LST, из которого происходит выгрузка на берег американского 817-го инженерного авиационного батальона

Немецкий контрудар


Германское командование спешно отводит войска из Южной Италии (76-й танковый корпус) к месту высадки главных сил противника. Против англичан оставались лишь небольшие арьергарды и сапёры, разрушавшие коммуникации. Это позволяет 8-й британской армии к исходу 10 сентября без проблем занять города Катандзаро и Никастро.

9 сентября союзные войска провели ещё одну десантную операцию – «Фарс» («Слэпстик»). 1-я британская воздушно-десантная дивизия при поддержке 12-го отряда крейсеров высадилась в Таранто, важной базе итальянского флота. Немецких сил там почти не было, и англичане высадились прямо в порту. Город, порт и аэродром в окрестностях были заняты без сопротивления. Дальнейшее движение союзников сдержала немецкая 1-я парашютная дивизия.

Медлительность союзной армии позволила немцам подтянуть в район Салерно две дивизии – танковую «Герман Геринг» и 15-ю моторизованную. Первые подкрепления прибыли уже 10 сентября, укрепив оборону 16-й танковой дивизии. Прибытие двух дивизий 76-го танкового корпуса задерживалось из-за нехватки топлива. К 13 сентября немцы подтянули части 29-й моторизованной и 26-й танковой дивизий.


Попадание планирующей 1 400-кг бомбы FX-1400 с самолета Дорнье Do 217К из 100-й бомбардировочной эскадры (KG 100) люфтваффе в американский легкий крейсер «Саванна» Салерно. Бомба ударила крейсер в крышу третьей башни главного калибра и, пробив ее, взорвалась во внутренних помещениях корабля. Крейсер получил тяжелые повреждения и потерял 197 человек погибшими из состава экипажа. «Саванне» удалось достичь Мальты для прохождения ремонта. Дальнейший ремонт и модернизацию проходил в Филадельфии до 4 сентября 1944 г.

13 сентября во второй половине дня германцы силами двух танковых и моторизованной дивизий нанесли сильный контрудар по американским войскам и раскололи их на две части. Две американские дивизии были разбиты, откатились к берегу. На следующий день немцы собирались раздавить северную часть союзной группировки. Союзному командованию пришлось принять срочные меры по сохранению плацдарма. Когда немцы утром 14-го попытались развить первый успех, то в бой были брошены крупные силы союзных ВВС, использована корабельная артиллерия. Только 14 сентября союзная авиация сделала более 700 самолето-вылетов.

На плацдарм перебрасываются крупные подкрепления: 82-я американская воздушно-десантная, 7-я британская бронетанковая и 45-я американская пехотная дивизии. К 15 сентября союзники смогли укрепить своё положение. Немецкая оборона подвергалась сильным ударам с воздуха и с кораблей. Флот союзников действовал совершенно без помех.

Немцы, подтянув последние подразделения 26-й дивизии и полк 3-й моторизованной дивизии из Рима, 16 сентября снова контратаковали. Но союзники имели большое преимущество в огневой мощи (их поддерживал флот) и авиации. Немецкие атаки 16 сентября успеха не имели. Немцам не удалось сбросить вражеский десант в море.

Успех десантной операции союзников был связан с несколькими факторами.

Во-первых, полное превосходство на море и в воздухе.

Во-вторых, сначала немцы не знали, где будет главный удар, и необходимо было решить вопрос с итальянскими ВС. Это не позволило сконцентрировать силы и средства.

В-третьих, нехватка сил у немецкой группировки. Гитлер и Роммель считали, что достаточно удержать Северную Италию, район Рима. Командующему группой армий в Южной Италии Кессельрингу было запрещено использовать резервы из северной группы армий.



Танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H 8-й роты 26-го танкового полка 26-й танковой дивизии, подбитый на дороге вблизи Салерно. 14 сентября 1943 года данное подразделение принимало участие в атаке на американские позиции южнее Салерно, потеряв 9 из 14 машин. Машины были подбиты огнем противотанковой артиллерии и РПГ «Базука».


Колонна танков 26-го танкового полка вермахта, разбитая на дороге вблизи Салерно


Подбитый немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H в районе итальянского города Салерно

Развитие наступления союзной армии


Тем временем немцы вполне успешно отвели войска с юга полуострова, удерживая участок побережья севернее Салерно, отошли на новый рубеж и заняли оборону фронтом на юг. Части 8-й британской армии 16 сентября соединились юго-западнее Салерно с американцами. На Апеннинском полуострове была создана единая линия фронта 15-й группы армии. 18 сентября американцы, обнаружив, что враг ушёл, двинулись на север.

Командующий 15-й группой армий Харольд Александер 21 сентября 1943 года поставил задачу развить наступление, чтобы к концу года занять Рим с его аэродромами и узел коммуникаций Терни, к северу от итальянской столицы. Двигаясь вдоль западного побережья полуострова за отступающими немецкими частями, 1 октября американцы вошли в Неаполь. 6 октября американская армия вышла на рубеж реки Вольтурно.

На восточном побережье британцы 25 сентября заняли Фоджу и крупные аэродромы в её окрестностях. Союзники придавали большое значение этим аэродромам. С них можно было совершать налёты на важные объекты в Северной Италии, Австрии, Германии, на Балканах и в Румынии. 6 октября британские войска вышли к Термоли. В результате союзные армии вышли на рубеж рек Вольтурно, Кампобассо и Термоли.


Карта немецких оборонительных укреплений к югу от Рима

После подготовительной паузы, в ночь на 12 октября 1943 года американские войска на 80-километровом участке форсировали Вольтурно в нижнем течении. За два дня американцы продвинулись всего на 5–10 км. До конца месяца американцы не добились успеха. Британцы на восточном побережье начали наступление только 26 октября.

Германское командование спокойно и организованно отводило войска на новые позиции. В сущности, англо-американские войска пошли за планомерно отходящей германской армией. В начале ноября немцы начали отвод войск на «зимние позиции», которые проходили через самую узкую часть Апеннин юго-восточнее Гаэта и Пескара. Англо-американские войска в начале ноября вышли к этому рубежу.

Попытки прорвать немецкую оборону к успеху не привели. Союзное командование не собиралось рвать жилы, штурмуя германские позиции. Фронт стабилизировался.


Немецкий полугусеничный тягач Sd. Kfz. 9 транспортирует на низкорамном 23-х тонном трейлере Sd. Ah. 116 танк Pz. Kpfw IV. Грузовик в правой части фотографии на заднем плане – 3-х тонный «Опель Блиц» модель 3.6-6700 A. Осень 1943 г.

«Везувий»


В этот же период союзники заняли Корсику. На острове находились 4 итальянские дивизии (включая две береговых дивизии) плюс вспомогательные подразделения. К моменту капитуляции Италии у немцев на Корсике была только штурмовая бригада СС «Рейхсфюрер СС» численностью около 4 тыс. человек и несколько небольших зенитных, тыловых подразделений. Этих сил было мало, чтобы разоружить итальянцев и организовать оборону острова.

Командующий немецкими силами генерал Зенгер решил провести эвакуацию с Сардинии на Корсику 90-й моторизованной дивизии с последующим перебазированием всех немецких войск на континент. Для этого бригада СС 9 сентября взяла под свой контроль порт Бонифачо на юге острова. 13 сентября для эвакуации войск с Корсики в Ливорно был захвачен порт Бастиа на севере, который до этого контролировался итальянцами. Для обеспечения коммуникаций между югом и севером острова использовалась дорога, проходящая вдоль восточного побережья.

В результате генерал Зенгер сконцентрировал свои усилия не на обороне острова, а на обеспечении организованной эвакуации с Корсики. Всего нужно было эвакуировать 30-тысячную группировку с техникой и запасами.

На Корсику в рамках операции «Везувий» на западное побережье острова, которое не контролировалось немецкими войсками, 12 сентября в порту Аяччо началась высадка 1-й боевой группы 4-й горной марокканской дивизии из состава Свободный французских сил. Под командованием генерала Генри Мартина было около 6 тыс. солдат, усиленных бронетехникой. 21 сентября между французами и итальянцами было достигнуто соглашение о совместном наступлении на Бастию по горной дороге, проходящей через центр острова. Также наступление поддерживали корсиканские партизаны – до 12 тыс. человек.

16 сентября началась активная эвакуация немецких войск, с которыми уходили итальянские части, что оставались верны Муссолини. Личный состав эвакуировался в основном по воздуху с трех аэродромов на севере острова; тяжелое вооружение и техника вывозились морем через порт Бастии. 17 сентября на Сардинию, откуда ушли немцы, высадились американцы.

23 сентября германцы покинули плацдарм на юге Корсики и начали отход на север. При отступлении немцы уничтожили мосты на восточной дороге, а также уничтожили все портовые сооружения в Бонифачо и Порто-Веккьо. Итальянская дивизия «Кремона», которая базировалась в этом районе, не оказывала немцам противодействия при их отступлении.

В 20-х числах сентября союзники резко активизировали действия авиации. Англо-американская авиация начала налеты на порт Бастии и немецкие аэродромы, пытаясь сорвать эвакуацию. Было потоплено несколько транспортов и паромов. Над морем было сбито 11 транспортных «Юнкерсов». Немцы стали проводить эвакуацию воздухом в основном по ночам.

25 сентября южнее и западнее Бастии стали концентрироваться франко-итальянские войска. Их сдерживала штурмовая бригада СС. К ночи 4 октября немцы завершили планомерную эвакуацию. Остатки техники и военного имущества были уничтожены немецкими саперами. Также немцы разрушили порт.

В целом это был успех вермахта. Союзники имели превосходство на море и в воздухе, но позволили уйти целому корпусу противника с оружием и материальными запасами.

Корсика явилась первым регионом Франции, освобожденной от оккупации. Корсику заняли американские войска и превратили в свой «непотопляемый авианосец». За короткий срок на острове было создано 17 крупных аэродромов, на них перебазировали авиацию, которая сыграла важную роль в последующих операциях в Италии и Франции.


Солдаты и матросы «Сражающейся Франции» на борту корабля перед высадкой в г. Аяччо на острове Корсика. Операция «Везувий».

Итоги


Англо-американские войска, несмотря на полное превосходство на море, и значительное – в авиации и живой силе, не смогли с ходу занять большую часть Италии. К концу сентября 1943 года союзники заняли около четверти территории Италии. Надежды на то, что немцы, вынужденные воевать на два фронта – против англо-американцев и итальянцев, сами оставят большую часть полуострова, не оправдались. Большая итальянская армия распалась, сложила оружие и разошлась по домам практически мгновенно.

29 сентября на острове Мальта глава итальянского правительства Бадольо подписал перемирие, которое расширяло права США и Англии на территории Италии. 13 октября правительство Бадольо объявило войну Германии. Но вся полнота власти в освобожденной части Италии принадлежала англо-американцам.

Наступление англо-американской армии в Италии и масштабные бомбардировки Германии в 1943 году не привели к решительным результатам. Германская тяжелая военная промышленность, производство в целом не понесли тяжелого ущерба от бомбардировок. Пострадали в основном мирные городские кварталы.

Германское командование вполне успешно эвакуировало войска с юга полуострова и с Корсики, едва не сбросило союзников обратно в море, планомерно создавало рубежи обороны, которые англо-американцы не могли прорвать. Союзники продвигались на север в основном только по мере отвода германских дивизий.

Заверения Черчилля, что операция в Италии отвлечёт крупные силы вермахта, что поможет русским, также не оправдались. Немцы направили в Италию незначительные силы, в основном из Франции. В сентябре 1943 года в Италии было всего 17,5 немецких дивизий. В дальнейшем немцы удерживали Северную и Центральную Италию силами 21 дивизии и 370 самолетов.

В целом стратегия США и Англии на затягивание войны, с целью истощения Германии и России, получила своё развитие. Союзники высадились в Европе, но двигались неспешно, укрепляли тылы (снабжение, аэродромы, порты и пр.). Дивизии получали необходимый боевой опыт. Было принято решение продолжать борьбу в Италии минимальными силами, сохраняя видимость второго фронта, сосредоточив усилия на подготовке высадки во Франции.


Солдаты 10-го корпуса британской армии едут на трофейном немецком бронетранспортере Sd. Kfz. 250 по понтонной переправе над рекой Вольтурно в Италии. За бронетранспортером следуют американские солдаты. В начале итальянской кампании 10-й корпус британской армии входил в состав 5-й армии США. Октябрь 1943 г.


Британские солдаты ведут огонь из 2-дюймового миномета на месте разрушенного дома в Граццанизе на реке Вольтурно. Октябрь 1943 г.


Саперы британской армии работают у понтонной переправы на берегу Вольтурно в Южной Италии. На другую сторону реки переправляется танк М4 «Шерман». Ноябрь- декабрь 1943 г.
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Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, http://waralbum.ru/
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3 комментария
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  1. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 07:28
    0
    Вот новость!
    Союзники ВЕЗДЕ наступали только вслед за отходящими немецкими войсками. Стоило немцам хотя бы оглянуться, как, не побоюсь этого слова, армады союзников замирали, словно вкопанные.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:28
      +1
      Цитата: Grossvater
      Вот новость!
      Союзники ВЕЗДЕ наступали только вслед за отходящими немецкими войсками. Стоило немцам хотя бы оглянуться, как, не побоюсь этого слова, армады союзников замирали, словно вкопанные.

      А отходили немецкие войска естественно, исключительно от миролюбия Гитлера да? А не от угрозы откружений, массированных авио и морских ударов и прочего? wassat
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:39
        0
        Цитата: BlackMokona
        А отходили немецкие войска естественно, исключительно от миролюбия Гитлера да?

        Ну, вам же всё известно...
        Тогда поведайте «дремучей публике», сколько немецких соединений было на Западном, а сколько на Восточном фронте...А ещё расскажите, почему немцы сдавались и сдавали территории «союзникам»...Это такая военная хитрость или план был такой? Не зря нацистские преступники нашли прибежище в Канаде и Аргентине - это советские войска выписывали им туда командировочные...