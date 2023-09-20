Как вермахт остановил англо-американскую «Лавину»



Солдаты 143-го пехотного полка американской 36-й пехотной дивизии высаживаются на пляже из десантных катеров (LSVP) в районе итальянского города Салерно. 9 сентября 1943 г.

Операция «Аваланч» – «Лавина»



Американский эсминец производит постановку дымовой завесы в ходе операции «Аваланш» перед высадкой десанта в Салерно. Съемка произведена с борта легкого крейсера «Филадельфия»



Американские солдаты высаживаются на берег в районе Салерно с борта LCI-220



Британские войска и техника 128-й пехотной бригады 46-й пехотной дивизии сходят на берег с американского танкодесантного корабля USS LST-383 в Салерно во время высадки в южной Италии. Операция «Лавина» (Operation Avalanche). 9 сентября 1943 г.



Истребитель «Спитфайр» Mk.Vc Tropical 307-й эскадрильи 31-й истребительной авиагруппы 12-й воздушной армии ВВС США. Самолет был поврежден, по одним данным – ответным огнем немецкого бомбардировщика Do. 217, по другим – дружественным огнем. На заднем плане виден танкодесантный корабль типа LST, из которого происходит выгрузка на берег американского 817-го инженерного авиационного батальона

Немецкий контрудар



Попадание планирующей 1 400-кг бомбы FX-1400 с самолета Дорнье Do 217К из 100-й бомбардировочной эскадры (KG 100) люфтваффе в американский легкий крейсер «Саванна» Салерно. Бомба ударила крейсер в крышу третьей башни главного калибра и, пробив ее, взорвалась во внутренних помещениях корабля. Крейсер получил тяжелые повреждения и потерял 197 человек погибшими из состава экипажа. «Саванне» удалось достичь Мальты для прохождения ремонта. Дальнейший ремонт и модернизацию проходил в Филадельфии до 4 сентября 1944 г.



Танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H 8-й роты 26-го танкового полка 26-й танковой дивизии, подбитый на дороге вблизи Салерно. 14 сентября 1943 года данное подразделение принимало участие в атаке на американские позиции южнее Салерно, потеряв 9 из 14 машин. Машины были подбиты огнем противотанковой артиллерии и РПГ «Базука».



Колонна танков 26-го танкового полка вермахта, разбитая на дороге вблизи Салерно



Подбитый немецкий танк Pz. Kpfw. IV Ausf. H в районе итальянского города Салерно

Развитие наступления союзной армии



Карта немецких оборонительных укреплений к югу от Рима



Немецкий полугусеничный тягач Sd. Kfz. 9 транспортирует на низкорамном 23-х тонном трейлере Sd. Ah. 116 танк Pz. Kpfw IV. Грузовик в правой части фотографии на заднем плане – 3-х тонный «Опель Блиц» модель 3.6-6700 A. Осень 1943 г.

«Везувий»



Солдаты и матросы «Сражающейся Франции» на борту корабля перед высадкой в г. Аяччо на острове Корсика. Операция «Везувий».

Итоги



Солдаты 10-го корпуса британской армии едут на трофейном немецком бронетранспортере Sd. Kfz. 250 по понтонной переправе над рекой Вольтурно в Италии. За бронетранспортером следуют американские солдаты. В начале итальянской кампании 10-й корпус британской армии входил в состав 5-й армии США. Октябрь 1943 г.



Британские солдаты ведут огонь из 2-дюймового миномета на месте разрушенного дома в Граццанизе на реке Вольтурно. Октябрь 1943 г.



Саперы британской армии работают у понтонной переправы на берегу Вольтурно в Южной Италии. На другую сторону реки переправляется танк М4 «Шерман». Ноябрь- декабрь 1943 г.