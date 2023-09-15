В зоне боёв наши войска начали использовать робот БРГ-1 для эвакуации раненых

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Одна из наиболее сложных задач для военной медицинской службы – эвакуация раненых бойцов с поля боя. Интенсивное использование противником дронов зачастую приводит к тому, что под обстрел попадает и эвакуационная команда, что приводит к новым потерям. Для решения этой проблемы стали использовать безэкипажные средства, которые разрабатывались для осуществления эвакуационных процедур.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, в зоне боевых действий ВС РФ начали использование эвакуационного робота БРГ-1, способного перемещаться на дальность до 700 м. При она может увеличиваться более чем на 4 км при условии использования ретрансляционного оборудования.
Робот такого типа можно использовать не только для эвакуации раненых с поля боя, но также для доставки тех или иных грузов на передовую. Скорость движения БРГ-1 составляет до 15 км/ч, а полезная нагрузка – 250 кг.
Такая платформа, как сообщается, создана одним из НПО (научно-производственных объединений) в тесном сотрудничестве с организацией «Народный фронт». Та же организация представила в сети приложение, с помощью которого любой гражданин может проинформировать о движении в небе беспилотных летательных аппаратов. Приложение более чем актуальное, потому что позволяет в разы снизить время получения войсками информации о полёте БПЛА, если тот на момент поступления сообщения не был обнаружен штатными средствами ПВО.
Ранее в сети появлялись кадры с эвакуацией раненого военнослужащего ВСУ поставленным из-за рубежа роботом. Ту эвакуацию вполне можно было бы назвать настоящей пыткой, так как украинского солдата за крюк робот тащил по земле, если можно так выразиться, не обращая внимания ни на антропометрические особенности человека, ни на рельеф местности.