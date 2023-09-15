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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 получил возможность применять крылатые ракеты большой дальности

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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 получил возможность применять крылатые ракеты большой дальности

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34, активно применяющийся в ходе спецоперации, получил возможность применять крылатые ракеты большой дальности. Об этом сообщил информированный источник.


Российский модернизированный бомбардировщик Су-34НВО в ходе спецоперации нанес удар по военному объекту ВСУ крылатой ракетой большой дальности, поразив его. Как отметил источник, сама крылатая ракета не является новой разработкой, но ранее в комплекс вооружения Су-34 не входила. Проведенные испытания признаны успешными, в дальнейшем могут быть проведены повторные пуски.

В рамках СВО была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, ранее на этих самолетах не использовавшейся.(...) новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета

- приводит РИА Новости слова источника.

В Минобороны не исключают конфликта со странами НАТО, поэтому еще один носитель крылатых ракет значительно расширит круг решаемых стратегических задач. Ранее Су-34 начали применять бомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Фронтовой бомбардировщик Су-34НВО (новые возможности) отличается от базовой модели улучшенными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также управлением вооружением и наведения. Самолет получил улучшенную РЛС и новую авионику, компьютер для поисково-навигационного комплекса, автоматическую систему полёта на малых высотах и цифровую карту.

В 2020 году сообщалось, что в комплекс вооружения Су-34НВО войдут: противокорабельная ракета ПКР Х-35У и ракета для отработки наземных целей класса Х-38МЛ с лазерным наведением, а также созданная на её базе УР "Гром", планирующие и с электрооптическим наведением бомбы, ракета класса Р-77-1 для нанесения ударов по воздушным целям.
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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:25
    +1
    Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 получил возможность применять крылатые ракеты большой дальности

    ***
    — "Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!" ...
    ***
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:35
    +1
    Су-34 получил возможность применять крылатые ракеты большой дальности

    Это неплохо, но ещё лучше развивать средства запуска этих ракет с земли - дешевле и проще!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:35
    +1
    У НАТО новый "головняк",количество носителей крылатых ракет увеличилось.На Украине воздушная тревога будет объявлять круглосуточно?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:40
      0
      Цитата: tralflot1832
      На Украине воздушная тревога будет объявлять круглосуточно?

      Так уже. Но люди вообще перестали на нее реагировать. Разве что в школах-институтах, где учителя загоняют в подвалы. А так - апатия, особенно в Киеве и "рядом"
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 06:48
        0
        Но люди вообще перестали на нее реагировать.
        Потому, что отлично знают (усвоили), что русские по гражданским объектам удар не наносят.
        По поводу Су-34. Чем больше носителей крылатых ракет, тем страшнее Киеву да и НАТО в размышлениях.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:53
    0
    Хорошая новость. И, очень важно, что бы эти АСП применялись по достойным их целям.