Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 получил возможность применять крылатые ракеты большой дальности

В рамках СВО была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, ранее на этих самолетах не использовавшейся.(...) новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34, активно применяющийся в ходе спецоперации, получил возможность применять крылатые ракеты большой дальности. Об этом сообщил информированный источник.Российский модернизированный бомбардировщик Су-34НВО в ходе спецоперации нанес удар по военному объекту ВСУ крылатой ракетой большой дальности, поразив его. Как отметил источник, сама крылатая ракета не является новой разработкой, но ранее в комплекс вооружения Су-34 не входила. Проведенные испытания признаны успешными, в дальнейшем могут быть проведены повторные пуски.- приводит РИА Новости слова источника.В Минобороны не исключают конфликта со странами НАТО, поэтому еще один носитель крылатых ракет значительно расширит круг решаемых стратегических задач. Ранее Су-34 начали применять бомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).Фронтовой бомбардировщик Су-34НВО (новые возможности) отличается от базовой модели улучшенными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также управлением вооружением и наведения. Самолет получил улучшенную РЛС и новую авионику, компьютер для поисково-навигационного комплекса, автоматическую систему полёта на малых высотах и цифровую карту.В 2020 году сообщалось, что в комплекс вооружения Су-34НВО войдут: противокорабельная ракета ПКР Х-35У и ракета для отработки наземных целей класса Х-38МЛ с лазерным наведением, а также созданная на её базе УР "Гром", планирующие и с электрооптическим наведением бомбы, ракета класса Р-77-1 для нанесения ударов по воздушным целям.