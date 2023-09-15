По прибытии в Комсомольск-на-Амуре глава КНДР дал высокую оценку российской боевой технике, противостоящей оружию НАТО

Поезд с лидером КНДР прибыл на вокзал Комсомольска-на-Амуре. Как уже сообщало «Военное обозрение», поездку Ким Чен Ына в этот город ранее анонсировал российский президент Владимир Путин. По словам Владимира Путина, глава КНДР посетит ряд предприятий Комсомольска-на-Амуре, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Корейские средства информации сообщают о том, что Ким Чен Ын дал высокую оценку российской боевой технике, которая отлично себя зарекомендовала в противостоянии с техникой стран НАТО, поставляемой Украине.
Напомним, что ранее главы двух государств обменялись подарками. Среди прочего это были карабины российского и корейского производства. В зарубежной прессе уже заявили о том, что таким образом «Ким и Путин послали сигнал демократическому миру о намерениях сотрудничать в военном плане». Причём выставляется такое возможное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном западными аналитиками сугубо как «негативное». Видимо, позитивным должно рассматриваться исключительно военное сотрудничество стран того же Запада с киевским режимом.
Ожидается, что северокорейский лидер в Комсомольске посетит авиационный завод имени Ю.А.Гагарина, производящий различного рода авиационную технику, в том числе современные истребители. Также, по некоторым данным, в планах у главы КНДР посещение Амурского судостроительного завода, на котором производятся в том числе малые ракетные и сторожевые корабли.
После посещения Комсомольска-на-Амуре председатель Госсовета КНДР отправится во Владивосток, где планирует посетить Дальневосточный федеральный университет.