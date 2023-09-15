Военное обозрение
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По прибытии в Комсомольск-на-Амуре глава КНДР дал высокую оценку российской боевой технике, противостоящей оружию НАТО

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По прибытии в Комсомольск-на-Амуре глава КНДР дал высокую оценку российской боевой технике, противостоящей оружию НАТО

Поезд с лидером КНДР прибыл на вокзал Комсомольска-на-Амуре. Как уже сообщало «Военное обозрение», поездку Ким Чен Ына в этот город ранее анонсировал российский президент Владимир Путин. По словам Владимира Путина, глава КНДР посетит ряд предприятий Комсомольска-на-Амуре, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса.


Корейские средства информации сообщают о том, что Ким Чен Ын дал высокую оценку российской боевой технике, которая отлично себя зарекомендовала в противостоянии с техникой стран НАТО, поставляемой Украине.

Напомним, что ранее главы двух государств обменялись подарками. Среди прочего это были карабины российского и корейского производства. В зарубежной прессе уже заявили о том, что таким образом «Ким и Путин послали сигнал демократическому миру о намерениях сотрудничать в военном плане». Причём выставляется такое возможное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном западными аналитиками сугубо как «негативное». Видимо, позитивным должно рассматриваться исключительно военное сотрудничество стран того же Запада с киевским режимом.

Ожидается, что северокорейский лидер в Комсомольске посетит авиационный завод имени Ю.А.Гагарина, производящий различного рода авиационную технику, в том числе современные истребители. Также, по некоторым данным, в планах у главы КНДР посещение Амурского судостроительного завода, на котором производятся в том числе малые ракетные и сторожевые корабли.

После посещения Комсомольска-на-Амуре председатель Госсовета КНДР отправится во Владивосток, где планирует посетить Дальневосточный федеральный университет.
Использованы фотографии:
ЦТАК
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4 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:43
    0
    В зарубежной прессе уже заявили о том, что таким образом «Ким и Путин послали сигнал демократическому миру о намерениях сотрудничать в военном плане». Причём выставляется такое возможное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном западными аналитиками сугубо как «негативное»

    Не их собачье дело с кем РФ сотрудничает! Прыгайте себе, зажав подол в зубы, и бойтесь, а вдруг действительно договорятся в "военном плане" ?
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:49
    0
    Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном западными аналитиками сугубо как «негативное»

    ***
    ͟Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:
    — «Не суй свой нос, куда собака хвост не совала»...
    ***
  3. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 06:56
    0
    Демонического Запада. Сатанисты, педофилы и прочие мрази. Ни кого не должно интересовать, кто ко мне пришел на посиделки.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    0
    Ким Чен Ын дал высокую оценку российской боевой технике
    А в боевой технике т. Ким Чен Ын толк знает, не зря держит в напряжении РК и Японию систематически запуская (тестируя) свои ракеты.
    таким образом «Ким и Путин послали сигнал демократическому миру о намерениях сотрудничать в военном плане»
    "Демократический мир", как стало понятно из его реакции этот сигнал понял правильно. Не зря столько желчи в западных СМИ, а Блинкин грозится "карами небесными" если произойдет обмен российских технологий на корейские б/п, артсистемы и РСЗО.