Получается так, что в 2021 году мы импортировали 15 млн кубометров СПГ из России, а с января по июль текущего года импорт вырос до 22 млн кубометров. И если среднемировой рост импорта российского СПГ составляет 6%, то наши показатели значительно выше.

По данным института энергетической экономики, спрос на сжиженный природный газ в ЕС может достичь 190 млрд кубометров к 2030 году. Значит ли это, что мы собираемся продолжать наращивать объёмы закупок у России?

В Евросоюзе решили обсудить вопросы, связанные с публикациями в американской и британской прессе по поводу рекордного роста объёмов закупки сжиженного природного газа у России. Этот вопрос для Брюсселя стал особенно щекотливым на фоне заявлений еврочиновников о том, что «Европа избавилась от сырьевой зависимости от России».Стало известно, что европарламентарий от Франции Матильда Андруэ обратилась к Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссией, с тем, чтобы она разъяснила ситуацию с ростом поставок газа из Российской Федерации.Евродепутат, забившая тревогу, заявляет, что на фоне «мер, принимаемы для снижения зависимости от поставок газа из России появляются свидетельства того, что европейские компании наращивают импорт российского СПГ».Андруэ:В Европарламенте теперь требуют от чиновников представить список компаний, которые нарастили объёмы закупки газу у России, и «принять соответствующие меры». Фактически речь идёт о типичном «палочном» методе, когда ради прекращения выгодного экономического сотрудничества с РФ европейские политики готовы расправляться с собственным бизнесом. Это уже сказывается на экономике ряда стран ЕС, например, в виде рецессии.Андруэ: