Воюющие на стороне Украины иностранные наемники все чаще вступают в конфликты между собой, иногда дело доходит и до стрельбы с летальным исходом. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.По данным британского издания, входящие в состав так называемого "Иностранного легиона территориальной обороны ВСУ" наемники стали чаще конфликтовать между собой на фоне неудач на фронте и других проблем, включая бытовые. Такие конфликты не редко заканчиваются стрельбой, что приводит к гибели некоторых "солдат удачи".В качестве примера газета приводит случай с британским наемником в рядах ВСУ Дэниелом Берком, погибшим в начале августа этого года. По имеющейся информации, он был убит своими же "сослуживцами" в ходе конфликта на почве денежных отношений. Иными словами, боевики не поделили деньги и в ходе ссоры один из них был ликвидирован, чтобы остальным больше досталось. К такому выводу пришла украинская полиция, расследующая убийство.Еще один британский наемник по имени Джордан Чедвик, воевавший в составе "Иностранного легиона", пропал в конце июня, а позже был найден в одном из водоемов, причем со связанными руками. Предполагается, что его также грохнули "сослуживцы" в ходе "мелкой ссоры", также высказывается мнение, что в ходе какой-то церемонии что-то пошло не так, после чего от Чедвика избавились, объявив пропавшим без вести.По мнению автора публикации, такие инциденты не являются чем-то из ряда вон выходящим, поскольку в ряды наемников вступает много людей "с темным прошлым", среди них могут быть люди с психическими расстройствами, скрывающиеся от следствия за убийства, наркоманы и алкоголики. Киев набирает всех подряд, лишь бы они воевали против российской армии, никакого отбора в ряды "Иностранного легиона" нет, берут всех подряд.