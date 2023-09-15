Цены на нефть уверенно движутся к отметке в 100 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжают расти. К настоящему моменту цены на нефть сорта Brent преодолели отметку в 94 доллара за баррель и на этом не остановились. Таким образом, фактически сбываются прогнозы тех экспертов в области экономики, которые говорили о росте цен на нефть до конца года как минимум до 100 долларов за баррель.На фоне удорожания нефти марки Brent продолжает расти и цена на российскую марку Urals. Биржевые сводки свидетельствуют о том, что этот сорт нефти торгуется уже на 17 долларов дороже так называемого «потолка цен» ($60), искусственно установленного странами G7. В прошлом месяце Urals торговалась по 70 долларов за баррель, и новый рост цен свидетельствует о том, что спрос на российское «чёрное золото» в мире растёт.Одновременно с этим такой факт является и свидетельством того, что G7 во главе с США не имеет реальных инструментов для ограничения цен на нефть, включая российскую.Рост нефтяных котировок беспокоит американскую администрацию, так как в США скоро официально стартует предвыборная гонка, а вновь получить галлон бензина по 5 долларов Байден и Ко явно не хотят. Ведь такой рост цен будет активно использоваться республиканцами, которые снова поднимут вопрос финансовой компетентности администрации.Но если проблемы Америки – это проблемы Америки, то вопрос с ростом цен на топливо в нашей стране остро строит уже сейчас. Цена литра дизтоплива перевалила за 60 рублей, и это на фоне продолжающейся уборочной кампании. Такая ситуация может нести значительные риски в плане завершения полевых работ, ведь при такой цене на солярку аграрии будут вынуждены либо свернуть работы, либо в итоге значительно поднять цены на продовольствие, чтобы как минимум компенсировать понесённые из-за роста цен на моторное топливо издержки.