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Цены на нефть уверенно движутся к отметке в 100 долларов за баррель

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Цены на нефть уверенно движутся к отметке в 100 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжают расти. К настоящему моменту цены на нефть сорта Brent преодолели отметку в 94 доллара за баррель и на этом не остановились. Таким образом, фактически сбываются прогнозы тех экспертов в области экономики, которые говорили о росте цен на нефть до конца года как минимум до 100 долларов за баррель.


На фоне удорожания нефти марки Brent продолжает расти и цена на российскую марку Urals. Биржевые сводки свидетельствуют о том, что этот сорт нефти торгуется уже на 17 долларов дороже так называемого «потолка цен» ($60), искусственно установленного странами G7. В прошлом месяце Urals торговалась по 70 долларов за баррель, и новый рост цен свидетельствует о том, что спрос на российское «чёрное золото» в мире растёт.

Одновременно с этим такой факт является и свидетельством того, что G7 во главе с США не имеет реальных инструментов для ограничения цен на нефть, включая российскую.

Рост нефтяных котировок беспокоит американскую администрацию, так как в США скоро официально стартует предвыборная гонка, а вновь получить галлон бензина по 5 долларов Байден и Ко явно не хотят. Ведь такой рост цен будет активно использоваться республиканцами, которые снова поднимут вопрос финансовой компетентности администрации.

Но если проблемы Америки – это проблемы Америки, то вопрос с ростом цен на топливо в нашей стране остро строит уже сейчас. Цена литра дизтоплива перевалила за 60 рублей, и это на фоне продолжающейся уборочной кампании. Такая ситуация может нести значительные риски в плане завершения полевых работ, ведь при такой цене на солярку аграрии будут вынуждены либо свернуть работы, либо в итоге значительно поднять цены на продовольствие, чтобы как минимум компенсировать понесённые из-за роста цен на моторное топливо издержки.
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14 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:20
    +9
    G7 во главе с США не имеет реальных инструментов для ограничения цен на нефть, включая российскую.
    А потому, что в т.ч. не смогли установить контроль над решениями ОПЕК+, как бы им этого не хотелось и как не старались запугивать и шантажировать. А вот проблему с ценами на топливо на внутреннем российском рынке действительно необходимо решать и уже давно. Я не специалист в этой области, но возможно необходимо волевое решение и отход от постулата - "рынок сам отрегулирует".
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:26
      +1
      Ну да, основные нефтедобытчики приложили кое что к носу, подсчитали и... в общем, им и так хорошо, а будет ещё лучше, если удержать планку, свою линию....
      1. bayard
        bayard Сегодня, 08:33
        +1
        Цитата: rocket757
        Ну да, основные нефтедобытчики приложили кое что к носу, подсчитали

        Удивляет немного другое - почему при недостатке на рынке именно нефти тяжелых сортов и соляры , сорт тяжелой русской нефти торгуется так дёшево ?
        А по поводу повышения цен на заправках в стране и нехватку той же соляры ... Это точно не нефтедобытчики и нефтеререработка , основную\подавляющую часть цены моторного топлива составляют АКЦИЗЫ , которые устанавливает государство .
        Кроме того из за дефицита диз. топлива в Европе и США ... русская соляра пошла туда , где она yes "нужна больше" . И аккурат угадали к уборочной .
        ВСУ и НАТО недопустимо оставлять без соляры !! stop
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:11
      0
      rotmistr 60.Посмотрим на цену соляры завтра ,решения в авральном порядке принимаются.Хотя это надо делать вчера.На Украине в СВО наши " комбайны " по уборке укропа не на воздухе ездят.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:23
    +5
    Цены на нефть уверенно движутся к отметке в 100 долларов за баррель

    Для России это может означать только одно - цены на заправках уверенно полезут к отметкам 100 рублей/л...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:28
      +2
      Да, в идеале как хотят наши нефтяники, доллар-литр. Правда в том году было такое, когда доллар упал и стало очень забавно видеть, но сие увы недолговечно.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:24
    +1
    Цены на нефть уверенно движутся к отметке в 100 долларов за баррель
    . Осень, а за ней зима, однако.
    Тут и отопительный сезон близко, да и вообще, расход нефтепродуктов увеличивается.... а бумажную нефть на топливо не перегон ш, однако, в бак такое не заправиш.
  4. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 07:34
    -1
    малоинформативная выкладка, чтобы делать на основе нее выводы!
    может ее дополнят информацией об объемах добычи и на складах в США и Северо-Атлантическом альянсе?
  5. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 07:35
    +7
    Судя по ценам на АЗС мы нефть покупаем где то в других странах. Или может мы там покупаем готовое топливо , а нефть отправляем туда на переработку.???
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 08:34
      -2
      наверно это выглядит так. наши торгаши сначала все топливо гонят за бугор -=туда же выгоднее оно там дороже.а потом ТАМ же обратно его покупают и перегоняют ручейками обратно) двойной профит)) Интересно почему в казахстане газпромовский бензин всегда стоит в два раза дешевле чем в рф.А в рф при этом - азс газпрома закрываются))
  6. Ив762
    Ив762 Сегодня, 07:47
    +2
    Цены на нефть уверенно движутся к отметке в 100 долларов за баррель

    Цены на горючку тоже... crying
  7. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 08:13
    +1
    Цены на нефть уверенно движутся к отметке в 100 долларов за баррель

    Но
  8. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 08:30
    -2
    ну так и бензин ту да же) в нашей стране бензоколонке) логично же
  9. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 08:35
    +1
    В Красноярске собираются уменьшить количество маршрутного транспорта из-за проблем с топливом. Некоторые заправки отказываются заправлять автобусы. Рядом перерабатывающие заводы, а проблема родилась. И как заведено у нас в России как уборочная или посевная НПЗ закрываются на ремонт, вот этим вопросом надо бы заняться соответствующим органам. 92-ой за два месяца на 6 рублей вырос, офигели совсем.