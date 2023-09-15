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Советник главы ДНР: Российские военные целенаправленно охотились за первым уничтоженным британским танком Challenger 2

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Советник главы ДНР: Российские военные целенаправленно охотились за первым уничтоженным британским танком Challenger 2

Появление британских танков Challenger 2 на линии боевого соприкосновения привело к охоте на них российских военных. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.


Британские танки очень длительное время находились в тылу вместе с 82-й десантно-штурмовой бригадой, входящей в стратегический резерв ВСУ. Но после того, как бригаду перебросили на Запорожское направление, вместе с ней на передовую попали и Challenger 2. И хотя эти танки в атаку на российские позиции не ходили, находясь на значительном расстоянии от них, бойцы ВС России устроили на них охоту.

За первым подбитым британским танком наши охотились целенаправленно, разведка заранее выявила все места его появления и передвижения, после чего на него была устроена засада. Несмотря на то, что танк шел с бронегруппой охранения, его удалось удачно "заптурить", поразив ракетой из противотанкового комплекса "Корнет". Подбитый танк выгорел полностью, остался только металлолом.

Я так полагаю, что это судьба всех так называемых иномарок, которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО. На них будет объявлена охота

- приводит РИА Новости слова Гагина.

О поражении первого британского танка Challenger 2 стало известно 5 сентября, он был подбит на линии Работино-Вербовое, где противник сосредоточил значительные силы из стратегического резерва. В Великобритании признали потерю танка заявив, что это первое подтвержденное поражение Challenger 2 в бою за почти 30 лет. Пока в Лондоне обсуждали потерю первого танка, российские военные уничтожили второй Challenger 2, причем там же.

Ранее Британия отказала Украине в отправке новых танков для замены уничтоженных, да и о второй обещанной партии в 14 танков ничего не слышно.
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:39
    +3
    Вот будут все 20 сожжены - вот это будет замечательно. Два сожгли - хорошо, но маловато.

    зы Вторую партию всё-равно рано или поздно отправят, США надавят - и отправят.
    1. mad-max78
      mad-max78 Сегодня, 07:46
      -3
      Вспомнились слова классика почему то, из 3 моих заместителей 4 что то там делают, так и тут, поставили 12 Челленджеров а уничтожить надо 20.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:33
        +3
        поставили 12 Челленджеров
        Вообще-то британцы поставили 14 шт. На сегодняшний день 2 уже уничтожены, осталось 12
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:56
      0
      Осёл плакал ,но ел кактус.Они все там кактусом питаются,а еще постоянно, на ёжика садятся.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:57
      0
      Они нужны были только для поднятия духа! Теперь же , когда они горят легче чем леопарды , получается эффект наоборот. Ждемс Абрамов. Пока не подстрелим не узнаем ,каким пламенем они горят.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:31
    0
    Британская гордость была полностью сожжена
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:35
    0
    танк шел с бронегруппой охранения
    Ух ты, как берегут британскую технику, что для охраны выделяют отдельную бронегруппу. Это они так каждый из оставшихся 12 охранять будут? А кто же тогда воевать будет?