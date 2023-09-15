Советник главы ДНР: Российские военные целенаправленно охотились за первым уничтоженным британским танком Challenger 2

Я так полагаю, что это судьба всех так называемых иномарок, которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО. На них будет объявлена охота

Появление британских танков Challenger 2 на линии боевого соприкосновения привело к охоте на них российских военных. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.Британские танки очень длительное время находились в тылу вместе с 82-й десантно-штурмовой бригадой, входящей в стратегический резерв ВСУ. Но после того, как бригаду перебросили на Запорожское направление, вместе с ней на передовую попали и Challenger 2. И хотя эти танки в атаку на российские позиции не ходили, находясь на значительном расстоянии от них, бойцы ВС России устроили на них охоту.За первым подбитым британским танком наши охотились целенаправленно, разведка заранее выявила все места его появления и передвижения, после чего на него была устроена засада. Несмотря на то, что танк шел с бронегруппой охранения, его удалось удачно "заптурить", поразив ракетой из противотанкового комплекса "Корнет". Подбитый танк выгорел полностью, остался только металлолом.- приводит РИА Новости слова Гагина.О поражении первого британского танка Challenger 2 стало известно 5 сентября, он был подбит на линии Работино-Вербовое, где противник сосредоточил значительные силы из стратегического резерва. В Великобритании признали потерю танка заявив, что это первое подтвержденное поражение Challenger 2 в бою за почти 30 лет. Пока в Лондоне обсуждали потерю первого танка, российские военные уничтожили второй Challenger 2, причем там же.Ранее Британия отказала Украине в отправке новых танков для замены уничтоженных, да и о второй обещанной партии в 14 танков ничего не слышно.