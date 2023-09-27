«Попрыгунчики». Самая необычная и «мистическая» банда СССР



Кадр фильма «Господа-товарищи», 2014 г.

«В сумерки на Марсовом поле на Дашу наскочили двое, выше человеческого роста, в развевающихся саванах. Должно быть, это были те самые «попрыгунчики», которые, привязав к ногам особые пружины, пугали в те фантастические времена весь Петроград. Они заскрежетали, засвистали на Дашу. Она упала. Они сорвали с нее пальто и запрыгали через Лебяжий мост.»

«Появились «покойники»: голодные, они ночью выходили из могил и в саванах, светя электрическим глазом, прыгали по дорогам и очищали мешки до смерти перепуганных, пробиравшихся домой запоздалых прохожих.»

«Борька как ни в чем не бывало рассказывал ребятам о попрыгунчиках.

– Закутается такой попрыгунчик в простыню, – шмыгая носом, говорил Борька, – во рту электрическая лампочка, на ногах пружины. Прыгнет с улицы прямо в пятый этаж и грабит всех подряд. И через дома прыгает. Только милиция к нему, а он скок – и уже на другой улице.»

А со всех сторон пружинки собираются,

Собираются на кладбище Смоленское.

На Смоленское кладбище огромное.

А и думают они думу великую,

А великую думу не малую,

Как побить охрану Петроградскую,

А и всю милицию горохрскую,

Чтобы больше их не преследовали,

Не преследовали их, не закапывали,

Не расстреливали их больше пулями.

Крепкими пулями свинцовыми.

А выходит покойник один в саване,

А и в белом саване светящемся, говорит покойник таковы слова:

«Ах вы гой еси, пружинки вы все лютые,

Вы все лютые пружинки богатые,

Мы пойдемте-ка по улице похаживать,

А и будем мы охрану Петроградскую,

Петроградскую охрану поколачивать.

«Налетели на Ваську три покойника.

Он первого покойника взял – разорвал, второго покойника взял растерзал, а третьего покойника взял за ноги, стал по улице похаживать, стал пружинок пружинкой поколачивать. А и бил он пружинок ровно три года, ровно три года да три часа, три часа да три минуточки. Намахались его плечи могучие, разорвались его латы кольчужные, а не может он побить покойников. Наконец, хотел Васька отъехати. Из небес же тут Ваське глас гласит:



«Ах ты гой еси, Василий сын Сапожников. Отсель тебе не уехати. Ты сражался с пружинками ровно три года, ровно три года да три часа, три часа да три минуточки, посражайся еще восемь лет».



И послушался Василий, сын Сапожников. Стал сражаться снова с пружинками. А и день за день, будто дождь дождит. А неделя за неделей как река бежит. А и год за годом как трава растет. А проходит ровно восемь лет. А побил он всех покойников, всех покойников до единого.»

Эх, яблочко

Да на чугунчике,

В Петрограде появились

Попрыгунчики.

Эх, яблочко

На подоконничке,

В Петрограде появилися

Покойнички.

«Ванька-живой труп»

Анархист стянул с меня

Полушубок теткин,

Ах, тому ль учил его

Господин Кропоткин.

Springheel Jack



Springheel Jack на рисунке журнала Penny Dreadful, 1837 г.



Маркиз Генри Уотерфорд, 1840 г.

Банда «попрыгунчиков»

Ликвидация

«Продавался кокаин сперва открыто в аптеках в запечатанных коричневых баночках... Им увлекались многие. Актеры носили в жилетном кармане пузырьки и «заряжались» перед каждым выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах... Помню однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили (окно выходило на крышу) и увидел, что весь скат под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под московского кокаина.»



Владимир Кишкин. По причине отсутствия одного глаза коллеги называли его Циклопом



На этой фотографии некоторых членов банды «попрыгунчиков» много женщин. Они не участвовали в нападениях, а сбывали награбленное



Эти костюмы «попрыгунчиков» были переданы в Музей криминалистики

Последователи

«Мертвецы подпрыгивали, будто у них крылья, казалось, что даже выше кустов. Это были не люди, а исчадия ада.»