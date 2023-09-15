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Американский стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider выходит на этап лётных испытаний

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Американский стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider выходит на этап лётных испытаний

Компания Northrop Grumman, разрабатывающая американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, объявила о скором начале летных испытаний перспективного самолета. Об этом сообщил президент компании по аэронавтике Том Джонс.


Американский перспективный стратегический бомбардировщик наконец-то выходит на этап летных испытаний, которые неоднократно переносились по различным причинам на более поздние сроки. Изначально самолет должен был полететь в декабре 2021 года, затем в середине 2022-го, и вот теперь новые сроки. По словам Джонса, первые полеты B-21 Raider совершит в конце этого года.

В настоящее время идет подготовка первого B-21 к летному тесту

- заявил представитель компании добавив, что к полетам приступит "по сути серийны" самолет, так как контрактом предусмотрено превращение опытных образцов в строевые самолеты.

B-21 Raider разрабатывается в интересах ВВС США с 2015 года, когда компания Northrop Grumman получила контракт на его создание. Новый бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло". В ВВС США подчеркнули, что начиная уже с первого летного образца самолет получит системы и программное обеспечение для нанесения ядерных ударов. Однако в первые несколько лет службы самолеты не будут сертифицированы для перевозки и применения стратегического оружия.

В командовании ВВС США ожидают, что первые бомбардировщики B-21 Raider поступят на вооружение в середине 2020-х годов. По имеющейся информации планируется закупка не менее ста новых самолетов, которые постепенно должны заменить устаревающие стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.
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6 комментариев
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  1. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:19
    0
    Интересно ,наши РЛС так же будут видеть эти невидимки?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:32
      +4
      Ну как то же видят и сбивают КР Storm Shadow,Scalp.Другой вопрос с какого расстояния увидят те или иные РЛС этот Raider.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:39
      0
      Это не тот случай. Точка пуска крылатых ракет расположена вне зоны досягаемости РЛС. Бомбить свободнопадающими боеприпасами с такого бомбардировщика в зоне действия ПВО противника никто не будет.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    +1
    самолет получит системы и программное обеспечение для нанесения ядерных ударов
    Так это понятно, он же стратегический. Как характеризовали его предшественника В-2 это "дорогая игрушка для освоения государственного бабла". Возможно со временем такую характеристику дадут и В-21. А пока только готовится к испытаниям.
  3. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:05
    -1
    Наш ВПК ответит им нашим ПАК ДА. Может быть когда нибудь, с 2015 должен был взлететь. И что-то давно про них не слышно.
    Рабы могут грести галерой, но раб-конструктор не создаст прорыв в развитии техники. Конструктору необходим творческий порыв с духовной свободой. При хорошем настроении. И некоторое финансирование.
    А сейчас хорошее настроение и творческий порыв только у чиновников.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 09:09
      0
      Рабы могут грести галерой
      Вообще-то гребут веслами находясь на галере. Хотели потроллить президента, а получилось как-то коряво.