Американский стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider выходит на этап лётных испытаний

Компания Northrop Grumman, разрабатывающая американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, объявила о скором начале летных испытаний перспективного самолета. Об этом сообщил президент компании по аэронавтике Том Джонс.
Американский перспективный стратегический бомбардировщик наконец-то выходит на этап летных испытаний, которые неоднократно переносились по различным причинам на более поздние сроки. Изначально самолет должен был полететь в декабре 2021 года, затем в середине 2022-го, и вот теперь новые сроки. По словам Джонса, первые полеты B-21 Raider совершит в конце этого года.
В настоящее время идет подготовка первого B-21 к летному тесту
- заявил представитель компании добавив, что к полетам приступит "по сути серийны" самолет, так как контрактом предусмотрено превращение опытных образцов в строевые самолеты.
B-21 Raider разрабатывается в интересах ВВС США с 2015 года, когда компания Northrop Grumman получила контракт на его создание. Новый бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло". В ВВС США подчеркнули, что начиная уже с первого летного образца самолет получит системы и программное обеспечение для нанесения ядерных ударов. Однако в первые несколько лет службы самолеты не будут сертифицированы для перевозки и применения стратегического оружия.
В командовании ВВС США ожидают, что первые бомбардировщики B-21 Raider поступят на вооружение в середине 2020-х годов. По имеющейся информации планируется закупка не менее ста новых самолетов, которые постепенно должны заменить устаревающие стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.