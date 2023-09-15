ВС РФ нанесли удар по месту хранения ракет Storm Shadow на аэродроме ВС ВСУ в Хмельницкой области

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Российские войска продолжили нанесение ударов по объектам противника в тыловых его районах. Минувшей ночью и уже утром 15 сентября взрывы прогремели на целом ряде территорий, остающихся на данный момент под контролем ВСУ.
Так, стало известно о нанесении очередного удара по объекту противника в городе Староконстантинов Хмельницкой области. В этом городе располагается военный аэродром, на котором противник наладил интеграцию франко-британских ракет Storm Shadow с самолётами советской разработки, которые тоже были поставлены войсками киевского режима западными спонсорами войны.
По последним данным, уничтожен объект хранения как ракет Storm Shadow, так и SCALP.
Несколькими часами ранее мощные взрывы прогремели в Николаевской и Кировоградской областях. По последним данным, поражение нанесено центру подготовки операторов морских беспилотников. Напомним, что киевский режим, не имея сколько-нибудь значительных успехов в ходе своего разрекламированного контрнаступления, перешёл на типичную для себя тактику – осуществлению ударов по российской территории. В течение нескольких дней безэкипажные катера ВСУ осуществляли атаки на корабли Черноморского флота ВМФ России.
Поступают сведения и о взрывах, которые прогремели в Винницкой области, а также в одном из районов Киева. Причём в украинской столице воздушная тревога не объявлялась.