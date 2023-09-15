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ВС РФ нанесли удар по месту хранения ракет Storm Shadow на аэродроме ВС ВСУ в Хмельницкой области

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ВС РФ нанесли удар по месту хранения ракет Storm Shadow на аэродроме ВС ВСУ в Хмельницкой области

Иллюстрационное фото



Российские войска продолжили нанесение ударов по объектам противника в тыловых его районах. Минувшей ночью и уже утром 15 сентября взрывы прогремели на целом ряде территорий, остающихся на данный момент под контролем ВСУ.

Так, стало известно о нанесении очередного удара по объекту противника в городе Староконстантинов Хмельницкой области. В этом городе располагается военный аэродром, на котором противник наладил интеграцию франко-британских ракет Storm Shadow с самолётами советской разработки, которые тоже были поставлены войсками киевского режима западными спонсорами войны.

По последним данным, уничтожен объект хранения как ракет Storm Shadow, так и SCALP.

Несколькими часами ранее мощные взрывы прогремели в Николаевской и Кировоградской областях. По последним данным, поражение нанесено центру подготовки операторов морских беспилотников. Напомним, что киевский режим, не имея сколько-нибудь значительных успехов в ходе своего разрекламированного контрнаступления, перешёл на типичную для себя тактику – осуществлению ударов по российской территории. В течение нескольких дней безэкипажные катера ВСУ осуществляли атаки на корабли Черноморского флота ВМФ России.

Поступают сведения и о взрывах, которые прогремели в Винницкой области, а также в одном из районов Киева. Причём в украинской столице воздушная тревога не объявлялась.
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36 комментариев
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  1. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:11
    -4
    ВС РФ нанесли удар по месту хранения ракет Storm Shadow на аэродроме ВС ВСУ в Хмельницкой области

    Да-да, про укропские самолёты писали что тоже разбомбили и даже зуб давали, и мамой клялись.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:47
      0
      Основные вопросы и оценки комментариев ниже созвучны моему комментарию, но мне уже минусов накидали. Это что? Личная неприязнь или дискриминация по чувству юмора? wassat
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:12
    +2
    Круто наша разведка работает , только шальвары в разные стороны разлетаются вместе с импортными ракетками.
    1. PN
      PN Сегодня, 08:15
      +8
      А про ракеты там не сказано. Там сказано лишь про места их хранения. То есть склад в щепки разнесли...
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:15
      +12
      круто то круто. жаль последовательность нарушена - сначала какелы нам засветили этими ракетами, а потом только мы их накрыли. вот наоборот бы, до того как какелы нам собрались засветить этот склад бы наши накрыли ..... от было б дело !
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 08:33
        +2
        Этими засветить не могли. Те, которыми засветили, уже улетели. Эти же как раз для следующего удара. Так что последовательность не нарушена. По мере разведки уничтожаются.

        Так что мы уничтожили как раз те, что предназначались для очередного удара по Крыму. Это как? Дело?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:38
          +2
          Если так - то конечно дело! good
          ------------------------------------
      2. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 08:50
        +1
        Цитата: Nexcom
        жаль последовательность нарушена

        Ну, это наша тема, пока гром не грянет....а с другой стороны, это война и все предусмотреть и сделать заранее тяжело.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 09:02
          +1
          Цитата: Южноукраинец
          Цитата: Nexcom
          жаль последовательность нарушена

          Ну, это наша тема, пока гром не грянет....а с другой стороны, это война и все предусмотреть и сделать заранее тяжело.

          Некоторые события являются закономерными и на такой случай в генштабе должны лежать планы действий как по ответным действиям, так и с вариантами этих действий. И если уж произошло событие о котором говорили как о "красной линии", то применение планов ответных действий должно происходить в течении 2х часов, а результаты этих действий должны быть получены не позднее суток. Иначе это не планы, а импровизация, а она может оказаться недостаточно серьёзным ответом и проявлением слабости противника в плане перспективного планирования вообще.
      3. ГИС
        ГИС Сегодня, 09:24
        0
        думаю что накрыли и накрывают постоянно...но все 100% не получается. отсюда потери наших солдат, граждан и техники
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:16
      +1
      Цитата: Ирек
      Круто наша разведка работает , только шальвары в разные стороны разлетаются вместе с импортными ракетками.

      А до удара по севастополю почему разведка не сработала?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:20
        +2
        у ДАМа Твиттер накануне завис, предупредительным пальнуть не получилось. осечка.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 08:51
          +1
          Цитата: Nexcom
          у ДАМа Твиттер накануне завис, предупредительным пальнуть не получилось. осечка.

          Разведка похоже тоже через его твиттер работает. Интересно что теперь министр обороны выдаст за цпр, а то ведь он обещал именно этими угрозами защитить севастополь? winked
  3. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:14
    +5
    Разведка работает. Думаю сейчас идёт отработка выявленных целей с запасами вооружений для ВСУ и накопление опережающими темпами ракетно-бомбового вооружения для массированных ударов, которые ознаменуют большое российское наступление. Вопрос со снарядами тоже окончательно решён судя по визитам Шойгу в КНДР. Ждём большой бадабум!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:14
    +6
    Вот как на такую статью реагировать?Либо знали,да выжидали.Либо-нанесли удар по аэродрому,но написали именно про эти ракеты.Ибо вчера били ими по Севастополю.А что там поражено,кто его знает?Про качество разведки говорить не приходится
    1. Eliminator
      Eliminator Сегодня, 08:16
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Либо знали,да выжидали.
      сдается мне, что знали и выжидали, иначе воспринимается как не правда...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:18
        +5
        Это воспринимается как тупая агитка,призванная подсластить вчерашнюю пилюлю..
        1. Oleg Ogorod
          Oleg Ogorod Сегодня, 08:29
          +3
          Ну если прочесть вот это
          Минувшей ночью и уже утром 15 сентября взрывы прогремели на целом ряде территорий, остающихся на данный момент под контролем ВСУ.

          Это получается ещё Хмельницкую область брать надо будет? Как и всё остальное на Украине?
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:39
      0
      Провал в логике намеренный, судя по всему и конечно в правильную сторону? Не можете же вы в серьёз считать, что ракеты многоразовые и вчера ими ударили по Севастополю, а только сегодня уничтожили? Или, может, не стоит уничтожать ракеты больше вообще, вчера же ими уже ударили...

      Сегодня уничтожили то, что ударило бы завтра и что удалось разведать. Так что приходится говорить и о качестве разведки и о правильности и своевременности ударов.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:49
        +4
        А я не собираюсь верить этому написанному.Потому,что реальность отнюдь противоположна написанному.Эти ракеты летали и продолжают летать,несмотря на подобные статьи.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 09:07
          0
          Так ничего и не изменится от того что верим мы этой информации или нет request
          Летать-то они всё равно будут. Поставки идут. Ну может какое-то время для восполнения потребуется. Но всё же такие ракеты штучный товар. Вагонами их даже у нас не отгружают. И отчитываться зеленскому приходиться за каждую. Иначе его ещё глубже на руку оденут
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 09:09
        0
        Сегодня уничтожили то, что ударило бы завтра и что удалось разведать.

        Тогда это никак нельзя причислять к ответу за предыдущий удар по севастополю. Это удар по разведаным объектам в процессе текущей работы не более и не менее. Просто именно сейчас решили присвоить более высокий статус "ответки". winked
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:16
    +4
    Вот и добре, на выходные обеспечены работой по разгребанию завалов и подготовки отчетов полосатым аудиторам по вооружению.
    — Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
    — «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
    — «Вино. Разбила… две бутылки».
    — Три!
    — Пиши «три».
    «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967, реж. Леонид Гайдай)
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:22
    +2
    В этом городе располагается военный аэродром, на котором противник наладил интеграцию франко-британских ракет Storm Shadow с самолётами советской разработки

    ***
    — Неплохо бы "наладить интеграцию" таких аэродромов с нашими ракетами,
    желательно до того как ...
    ***
  7. BAI
    BAI Сегодня, 08:28
    0
    Да когда же их разнесут к чертям собачим?
    Эти суч.ары наших пленных на минные поля гонят, а нас все гумманизм проявляют
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:29
    +4
    уничтожен объект хранения как ракет Storm Shadow, так и SCALP... поражение нанесено центру подготовки операторов морских беспилотников
    Сообщения оптимистично-бодрые. С одной стороны это хорошо, а с другой сам собой напрашивается вопрос - если в ночь на 13 был нанесен удар по Севастополю, а в ночь на 15 наш ответный удар, то значит о местах хранения и базирования было известно (или за сутки срочно определили?)? А если было известно, то почему не нанесли удар раньше? Порой от неполных, а иногда не совсем понятных сообщений и возникает "брожение в массах", которое совсем ни к чему МО РФ.
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 09:11
      +1
      "А если было известно..." Скорее всего не было. Куда попали, там и склад ракет определили.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:35
    0
    Цитата: rotmistr60
    Порой от неполных, а иногда не совсем понятных сообщений и возникает "брожение в массах", которое совсем ни к чему МО РФ.

    smile
    Если давать полные и понятные сообщения брожение масс ещё больше будет...иногда лучше молчать, а то как Гиркина за длинный язык могут в государственный пансион определить.
  10. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 08:37
    +2
    "По последним данным, уничтожен объект хранения как ракет Storm Shadow, так и SCALP." (с)
    Если и разбомбили, то почему "потом", а не "заранее"?!
    Очень напоминает старый анекдот про то, как американцы, в ответ на теракт, совершённый неизвестно кем, разбомбили неизвестно что...
  11. moneron
    moneron Сегодня, 08:39
    0
    такая новость для "урякалок"....дабы взвизгнули очередной раз от патриотического восторга. а человек думающий ведёт себя по - станиславскому "не верю!!!!".более полутора лет нас пичкают прилизанными конашенкинскими сказками...а реальный результат налицо....бандера наступает....хоть с кровавыми соплями, но наступает....а нашего и не предвидится....ну не видно его....совсем.
    а по этой ситуации. все помнят лунный пейзаж от нашей арты....плюс минус валенок до цели. боюсь и сейчас какая - нибудь стареющая папаха по - отечески обняв подчинённого, сказала :"сынок, пульни куда - нибудь.... нужно народ успокоить".
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:51
    +1
    Странно другое, отсутствуют новости о нанесении ракетных ударов по объектам Львовской области особенно об автомобильной и железнодорожной инфраструктуре по которой осуществляется доставка результатов франко-немецкой дружбы на территорию г-ва Украина request
  13. wladomir
    wladomir Сегодня, 08:57
    0
    Мне не понятно одно утверждение минобороны: практически вся авиация окраины уничтожена, ракеты Storm Shadow могут использовать только один вид еще советских самолетов. Отсюда вопрос: откуда столько ракет этого типа бьют по нашей территории, если один самолет способен поднять одну ракету?
  14. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 09:00
    0
    Цитата: Бодипанчер
    Разведка работает. Думаю сейчас идёт отработка выявленных целей с запасами вооружений для ВСУ и накопление опережающими темпами ракетно-бомбового вооружения для массированных ударов, которые ознаменуют большое российское наступление. Вопрос со снарядами тоже окончательно решён судя по визитам Шойгу в КНДР. Ждём большой бадабум!

    Ваши бы слова, да Богу в уши! Ой, не обманитесь!
  15. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 09:02
    +1
    Цитата: oppozite28
    Странно другое, отсутствуют новости о нанесении ракетных ударов по объектам Львовской области особенно об автомобильной и железнодорожной инфраструктуре по которой осуществляется доставка результатов франко-немецкой дружбы на территорию г-ва Украина request

    Туда нельзя! За "туда" Хуженетовичу могут и по шеям надавать!
  16. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:18
    +1
    После этих ударов "возмездия" вопросов возникает больше чем было до нанесения этих ударов. Ну, да ладно.
  17. PVV66
    PVV66 Сегодня, 09:23
    0
    Весь трагизм ситуации заключается в том, что противник всегда на шаг впереди нас. Россия всегда наносит ответные удары, а не упреждающие. Видимо кому то так выгодно...