Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Минобороны Шойгу проверил ход ремонта атомных субмарин на Дальневосточном заводе «Звезда»

7
Глава Минобороны Шойгу проверил ход ремонта атомных субмарин на Дальневосточном заводе «Звезда»

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл на Дальний Восток, в рамках рабочей поездки министр проверить ход выполнения гособоронзаказа предприятиями военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Утром в пятницу, 15 сентября, министр посетил Дальневосточный завод "Звезда" в Большом Камне Приморского края. Шойгу проверил ход выполнения оборонных заказов предприятием, особенно его интересовал ремонт атомных подводных лодок и строительство нового плавучего докового комплекса.

Министр обороны России заслушал доклад директора "Звезды" о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса. Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа

- говорится в сообщении.

Как подчеркивается, министр потребовал максимально использовать мощности "Звезды" для ремонта атомных субмарин, чтобы вернуть АПЛ в боевой состав флота как можно скорее.

Ранее сообщалось, что завод "Звезда" прошел модернизацию, получив сухой док, являющийся одним из крупнейших в мире. ДВЗ "Звезда" не только занимается ремонтом, переоборудованием и модернизацией атомных подводных лодок, но и выполняет множество контрактов на строительство гражданских судов.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:38
    +1
    Судя по видео в эллинге показали «Иркутск», который является ракетоносцем проекта 949А «Антей», 7 декабря 2013 крейсер был поставлен на модернизацию в эллинг ДВЗ "Звезда". В 1997 году «Иркутск» выведен в резерв и поставлен на прикол в ожидании среднего ремонта. В ноябре 2001 года «Иркутск» приведён в Большой Камень на ДВЗ «Звезда». Скоро отметит юбилей ремонта и модернизации.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:51
      +1
      Надо как-нибудь заехать на завод где никак не могут достроить эллинг для строительства 22350М.Северная верфь по-моему.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 09:02
        0
        Все правильно! Этот эллин на два корпуса, уже мучают много лет. Два или три подрядчика объявляли о банкротстве. Закладка фрегатов 22350М зависит от готовности данного объекта.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:12
      0
      «Иркутск» обещали вернуть в строй в конце 2023, но это уже не будет АПЛ 949А, будет 949АМ.
      Ее модернизируют под носителя 48 ракет(Оникс, Калибр, Циркон).
      На видео видно, что на модернизации стоит не одна лодка. «Томск» и «Челябинск», так же модернизируются под проект 949АМ. В итоге на ТОФе будет три таких лодки.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:33
        0
        Цитата: Sergey39
        На видео видно, что на модернизации стоит не одна лодка. «Томск» и «Челябинск», так же модернизируются под проект 949АМ. В итоге на ТОФе будет три таких лодки.

        Вторая подводная лодка в эллинге "Магадан" проект 971.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:05
    0
    Не приедь Ким Чен Ын с визитом на Дальний Восток наврядли Шойгу посетил бы "Звезду" с рабочим визитом и умным видом твердя что-то о ремонте АПЛ и плавучих доках. Так что огромное спасибо северокорейскому лидеру в самом хорошем понимании good drinks
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:05
    0
    Упоминалось о строительстве плавучего дока. Похоже этот док предназначен для Амурского завода. Возможно с постройкой этого дока у Амурского завода появятся компетенции строить фрегаты 22350.