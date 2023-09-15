Глава Минобороны Шойгу проверил ход ремонта атомных субмарин на Дальневосточном заводе «Звезда»

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл на Дальний Восток, в рамках рабочей поездки министр проверить ход выполнения гособоронзаказа предприятиями военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Утром в пятницу, 15 сентября, министр посетил Дальневосточный завод "Звезда" в Большом Камне Приморского края. Шойгу проверил ход выполнения оборонных заказов предприятием, особенно его интересовал ремонт атомных подводных лодок и строительство нового плавучего докового комплекса.
Министр обороны России заслушал доклад директора "Звезды" о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса. Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа
- говорится в сообщении.
Как подчеркивается, министр потребовал максимально использовать мощности "Звезды" для ремонта атомных субмарин, чтобы вернуть АПЛ в боевой состав флота как можно скорее.
Ранее сообщалось, что завод "Звезда" прошел модернизацию, получив сухой док, являющийся одним из крупнейших в мире. ДВЗ "Звезда" не только занимается ремонтом, переоборудованием и модернизацией атомных подводных лодок, но и выполняет множество контрактов на строительство гражданских судов.