В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления

Российскому танку удалось обратить в бегство целую колонну бронемашин украинских формирований. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации Олег Чехов.Как рассказал офицер, благодаря слаженности действий и боевому опыту наши танкисты смогли не только заставить колонну ВСУ отступить, но и уничтожить несколько бронемашин украинских формирований с личным составом. Командовал танком ефрейтор российской армии Владимир Цацулин, а сам впечатляющий подвиг танкистов имел место на Южно-Донецком направлении.- рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» РИА Новости В настоящее время российские войска продолжают отражать атаки противника на Южно-Донецком направлении. Например, в районе населенного пункта Новодонецкое наши бойцы пресекли попытки украинских формирований провести ротацию личного состава. В результате обстрела боевики ВСУ и автомобили были уничтожены российскими военнослужащими.Кроме того, российская военная авиация нанесла удары по местам скопления войск и военной техники противника в районах Старомайорского, Новомайорского, Урожайного, а в Пречистовке и Золотой Ниве ударами российской артиллерии были поражены пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.