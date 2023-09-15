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Минобороны: Танк ВС РФ заставил отступить целую колонну бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Минобороны: Танк ВС РФ заставил отступить целую колонну бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российскому танку удалось обратить в бегство целую колонну бронемашин украинских формирований. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации Олег Чехов.


Как рассказал офицер, благодаря слаженности действий и боевому опыту наши танкисты смогли не только заставить колонну ВСУ отступить, но и уничтожить несколько бронемашин украинских формирований с личным составом. Командовал танком ефрейтор российской армии Владимир Цацулин, а сам впечатляющий подвиг танкистов имел место на Южно-Донецком направлении.

В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления

- рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» РИА Новости.

В настоящее время российские войска продолжают отражать атаки противника на Южно-Донецком направлении. Например, в районе населенного пункта Новодонецкое наши бойцы пресекли попытки украинских формирований провести ротацию личного состава. В результате обстрела боевики ВСУ и автомобили были уничтожены российскими военнослужащими.

Кроме того, российская военная авиация нанесла удары по местам скопления войск и военной техники противника в районах Старомайорского, Новомайорского, Урожайного, а в Пречистовке и Золотой Ниве ударами российской артиллерии были поражены пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.
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18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:42
    +1
    Российскому танку удалось обратить в бегство целую колонну бронемашин украинских формирований.

    ***
    "Броня крепка, и танки наши быстры,
    И наши люди мужества полны
    Вперёд идут российские танкисты -
    Своей великой Родины сыны" ...
    ***
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:50
      +1
      и один в поле воин -если он по русски скроен
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:11
        0
        Олег, привет, по-русски - это хорошо, только наша армия многонациональна...
  2. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 08:52
    +3
    Товарищи танкисты, поясните по прочитанному, командир танка же сержантская должность?
    А почему тут командует вообще ефрейтор, без сержантской учебки, на два звания ниже?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:56
      +3
      Это контрактники, какая сержантская учебка? Потом я, например, на срочке учебку закончил, а звание не получил, и как-то служил "командир отделения, начальник Р-145" рядовым
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 09:16
        0
        Цитата: KCA
        Это контрактники, какая сержантская учебка? Потом я, например, на срочке учебку закончил, а звание не получил, и как-то служил "командир отделения, начальник Р-145" рядовым

        yes Ст. оператор ЗРК БД, комод, рядовой. soldier Хорошо хоть прибавка к жалованью была да за рацухи подкидывали...
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:00
      +3
      ...может потому что "начальник пресс-центра группировки «Восток»" не в курсе событий и почему "несколько" уничтожено, а не два или три, четыре.
      Но ребята герои, молодцы что устояли, побили всушников и остались живы.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:12
      0
      командир танка же сержантская должность?
      Теперь точно получит вторую лычку. Но этот факт меня заинтересовал и возник вопрос: На добровольцев и мобилизованных действуют общевойсковые правила присвоения воинских званий или только на контрактников и срочников? По идее должны, ведь присваивали даже офицерские звания мне на гражданке в запасе, после окончания института с военной кафедрой. Мог так дослужиться до капитана не бывая даже на сборах.
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 09:14
      +1
      Цитата: Neo-9947
      Товарищи танкисты, поясните по прочитанному, командир танка же сержантская должность?
      А почему тут командует вообще ефрейтор, без сержантской учебки, на два звания ниже?

      Вам шашечки нужно или ехать надо?! В моё время сверчок-сержант столовой заведовал - тоже ведь офицерская должность...
    5. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:23
      0
      Цитата: Neo-9947
      командир танка же сержантская должность?
      А почему тут командует вообще ефрейтор, без сержантской учебки, на два звания ниже?

      Война. Это вообще другая реальность - на ней возможно всё.
      Кстати, не помню кто именно, но кто-то из военачальников прошлых лет очень мудро заметил, что "любая война даёт невиданный трамплин для карьерного роста"
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:02
    +2
    Российскому танку удалось обратить в бегство целую колонну бронемашин украинских формирований.
    . Понятно, наши танкисты зажигают... простой вопрос, а почему ОДИН ТАНК? Полноценная броне группа может разметелить гораздо больше подразделение противника и более радикально.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:12
      0
      Группа станет хорошей целью request.........
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: rocket757
      Понятно, наши танкисты зажигают...

      Причем, в данном случае - в прямом смысле...
  4. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 09:07
    +1
    Читаешь новости и складывается впечатление, что нас меньше и в технике и в живой силе . Ясно, что тувинец околонулевой, но есть же МО, Генштаб , неужели нет желания победить раз уж нелегкая вас понесла в эту дыру...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:14
      +1
      Возможно в живой силе, но не в технике
    2. Andobor
      Andobor Сегодня, 09:33
      +1
      Они в показательное наступление идут, иначе нельзя, нужно за бабло и оружие отчитываться, а у нас дежурный по роте всех разгоняет.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 09:08
    0
    Страна должна знать своих героев! Их подвиг вдохновит соратников на доблесть!
  6. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:28
    0
    Во время империалистической ходил по рукам лубок, где казак на пику одновременно насадил 15 австрийцев)