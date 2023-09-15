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Минобороны РФ пока не подтверждает потерю контроля над селом Андреевка под Артемовском

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Минобороны РФ пока не подтверждает потерю контроля над селом Андреевка под Артемовском

Поступает противоречивая информация о том, что происходит в селе Андреевка к югу от Артемовска (Бахмута). Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, будто бы ВСУ смогли занять населенный пункт.


Но потом слова Маляр опровергли военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, оперирующей именно в районе Андреевки. Они заявили, что такие сообщения Минобороны Украины очень вредны, так как способны привести к негативным последствиям для личного состава. После публикации поста украинских военных Маляр была вынуждена отредактировать свое сообщение и написала о продолжающихся боях за Андреевку.

Затем генеральный штаб ВСУ все же заявил о захвате села Андреевка. Об этом утверждается в утренней сводке от украинского генерального штаба.


Однако Министерство обороны Российской Федерации пока официально не подтверждает захват украинскими формированиями Андреевки. Не исключено, что даже если украинским боевикам и удалось продвинуться в Андреевке, закрепиться они в ней не смогут и будут из нее изгнаны или в ней уничтожены. В любом случае, пока дожидаемся официальной информации от российского военного ведомства.

Напомним, что бои за Андреевку и Клещеевку, расположенные к югу от Артемовска, продолжаются уже несколько месяцев. ВСУ, несмотря на концентрацию значительного количества сил и средств на Артемовском направлении, все еще не добились масштабных успехов на данном участке фронта.
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10 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:00
    +3
    Ну вроде ГШ ВСУ потвердило, что украинцы взяли Андреевку, НО... , пока нет видеофиксации это пока лишь заявка на успех. Ждем-с.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:11
      +5
      напрягает не отсутствие информации со стороны ГШ России, а то что идет планомерный охват Бахмута, это подтверждают и экс-вагнеровцы которые сейчас в Белоруссии, они тоже пристально следят за обстановкой на фронте. ВСУ применяют тактику из учебников НАТО не лобовой штурм, а широкий охват и отрезание группировки ВС России от путей снабжения, тоже самое они прокрутили под Гостомелем и Бучей.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:25
        0
        "напрягает" то, что карта статейки и официальная интерактивная карта РИА вроде и одинаковы, только подача инфы разная.
        Линия Артёмовск - Андреевка - это линия фронта, а не "охват", как подано в статье.
        Ещё в Клещеевке наши бьют всушников, а она севернее Андреевки
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:14
      -2
      Цитата: Арон Заави
      Ну вроде ГШ ВСУ потвердило, что украинцы взяли Андреевку, НО... , пока нет видеофиксации это пока лишь заявка на успех. Ждем-с.

      Кто б сомневался... Прямо-таки с нетерпением ждете.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 09:23
        +5
        Цитата: Петр_Колдунов
        Цитата: Арон Заави
        Ну вроде ГШ ВСУ потвердило, что украинцы взяли Андреевку, НО... , пока нет видеофиксации это пока лишь заявка на успех. Ждем-с.

        Кто б сомневался... Прямо-таки с нетерпением ждете.

        Интересно конечно. Войн такого размаха не было со времен ирано-иракского конфликта. А вам пооцесс б/д разве неинтересен? Все таки Вы на военно-историческом форуме, а не на аатомобильном или дачном.
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:36
        -1
        Так военная операция это искусство, маневрировать придаными войсками, взаимодействие родов войск, а теперь без всякого унижения и порочения ВС России в моем вопросе расскажите про успешно проведенные операция за 18 !!!! месяцев, ну так чисто из моего любопытства, что мы показали при кратном превосходстве в материально-техническом оснащении, я уж не говорю об откровенном вранье человека заявившего о полном уничтожении ПВО Украины через два месяца боев. Согласен с Ароном, это не рыбалка где все врут, хотелось бы вдумчивого ведения и планирования, а главное результата, а он пока ООООчень скромный.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:34
      -1
      Ну вообще-то линия фронта и проходит Клещеевка - Андреевка - Курдюмовка. Зашли - вышли - зацепились - это нормально. А вот от Работино до Вербового всу лезут в мешок. Надеюсь наши смогут его захлопнуть
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:04
    -3
    Наверное после того, как зам министра Маляр ляпнула, в ГШ ВСУ это взяли на заметку и не прочитав исправленного ею внесли в свою сводку. При полной неразберихи в подаче информации различными структурами ВСУ это даже очень может быть. Одни заврались по природе, другие спешат доложить о перемоге, которой на самом деле и не пахнет и т.д. Подождем сводку нашего МО.
  3. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 09:16
    -3
    Никогда не понимал это рвение сообщить что-то в стиле "я пока нифига не понял, но возможно зрада тотальна!".
    Какой-то нахрюкинг.
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 09:33
    -1
    А ведь Пригожин ещё весной предупреждал, что так будет. Да, контрнахрюк на южном направлении мы им сорвали, конечно ГШ тут сработали прекрасно. Но при Вагнере на фронте мы контролировали Красное и Орехово-Васильевку. А теперь участок фронта постоянно под угрозой.