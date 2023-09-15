Минобороны РФ пока не подтверждает потерю контроля над селом Андреевка под Артемовском

Поступает противоречивая информация о том, что происходит в селе Андреевка к югу от Артемовска (Бахмута). Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, будто бы ВСУ смогли занять населенный пункт.Но потом слова Маляр опровергли военные 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, оперирующей именно в районе Андреевки. Они заявили, что такие сообщения Минобороны Украины очень вредны, так как способны привести к негативным последствиям для личного состава. После публикации поста украинских военных Маляр была вынуждена отредактировать свое сообщение и написала о продолжающихся боях за Андреевку.Затем генеральный штаб ВСУ все же заявил о захвате села Андреевка. Об этом утверждается в утренней сводке от украинского генерального штаба.Однако Министерство обороны Российской Федерации пока официально не подтверждает захват украинскими формированиями Андреевки. Не исключено, что даже если украинским боевикам и удалось продвинуться в Андреевке, закрепиться они в ней не смогут и будут из нее изгнаны или в ней уничтожены. В любом случае, пока дожидаемся официальной информации от российского военного ведомства.Напомним, что бои за Андреевку и Клещеевку, расположенные к югу от Артемовска, продолжаются уже несколько месяцев. ВСУ, несмотря на концентрацию значительного количества сил и средств на Артемовском направлении, все еще не добились масштабных успехов на данном участке фронта.