Первый лёгкий военно-транспортный самолёт CASA С-295MW поступил на вооружение ВВС Индии

Индийские ВВС получили первый легкий военно-транспортный самолет CASA С-295MW, передача транспортника состоялась в испанской Севилье, где находится предприятие группы Airbus.
13 сентября 2023 года индийские ВВС получили первый из 56 заказанных легких военно-транспортных самолетов CASA С-295MW. На церемонию передачи борта прибыла делегация Минобороны Индии, которую возглавил командующий ВВС главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари. В ближайшее время самолет совершит перелет в Индию, управлять им будет совместный экипаж.
Контракт на поставку 56 легких турбовинтовых CASA С-295 ВВС Индии был подписан в сентябре 2021 года, индийцы намерены этими самолетами заменить уже устаревшие Hawker Siddeley HS 748m (Avro), которых числится в составе ВВС страны 57 единиц. Соглашение предусматривает поставку 16 первых самолетов в готовом виде с завода в испанской Севилье, остальные 40 будут собраны уже в Индии, на предприятиях Tata Advanced Systems Ltd. (TASL) - военного подразделения частной группы Tata. "Испанские" самолеты будут поставляться по одному в месяц, начиная с мая 2024 года.
Как предполагается, в дальнейшем контракт может быть продолжен для замены в индийских ВВС и советских самолетов Ан-32, также уже выслуживших свой срок. И хотя сейчас военные рассматривают для их замены варианты закупки C-130J-30 Super Hercules, A400M Atlas и C-390 Millennium, не исключен вариант и с CASA С-295MW. Тем более, что они будут собираться в Индии.
CASA C-295 — это многоцелевой турбовинтовой транспортный самолет производства компании Airbus Military. Способен перевозить 9250 кг полезной нагрузки, грузовой отсек вмещает 71 десантника. Дальность полета с максимальной нагрузкой - 1300 км, перегонная - 5400 км. Практический потолок - 9100 метров, скорость макс. - 576 км/час, крейсерская - 480 км/час.