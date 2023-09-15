На Украине задержан якобы за шпионаж в пользу России экс-депутат Рады Шуфрич

Известный украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич был задержан СБУ (Службой безопасности Украины). Об этом сообщает украинская пресса.В настоящее время в доме бывшего депутата в Козине продолжаются оперативные мероприятия. Контрразведчики проводят обыск, пытаясь найти доказательства совершения Шуфричем государственных преступлений. Нестору Шуфричу инкриминируют совершение государственной измены и ведение пророссийской пропаганды на телеканалах Украины.В 2006-2007 и 2010 гг. Шуфрич был министром по делам чрезвычайных ситуаций Украины, в 2010-2012 гг. – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он входил в руководство Социал-демократической партии Украины, избирался в Раду от «Партии регионов» в 2012 году, затем вошел в «Оппозиционный блок» (позже — «Оппозиционная платформа — За жизнь»).Действующий киевский режим оценивает деятельность Шуфрича негативно, обвиняя его в пророссийских настроениях. Но скорее речь идет о тотальной зачистке украинского политического пространства от любых фигур, которые могут составить конкуренцию президенту Владимиру Зеленскому и его окружению.Вчера вечером стало известно, что уже третье по счету подозрение вручили украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Он подозревается в фальсификации документов на перевод денежных средств, завладении чужим имуществом, приобретении и распоряжении полученным преступным путем имущества, а теперь – и в организации и руководстве организованной преступной группой.О третьем деле в отношении Коломойского сообщил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Сергей Лещенко, который написал о расследовании Бюро экономической безопасности.