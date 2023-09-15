Противник снизил интенсивность штурмовых действий на Запорожском направлении

Российские военнослужащие с Запорожского направления делятся информацией о том, что противник в последние несколько дней значительно снизил интенсивность атакующих, штурмовых действий. Одновременно с этим войска киевского режима стали активнее использовать дальнобойную артиллерию, а также поставленные Западом ракеты класса «земля-земля», нанося удары в направлении позиций российских войск.С чем может быть связано снижение штурмовой активности ВСУ южнее Орехова, а также на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики?В первую очередь связано это может быть с теми значительными потерями, который понесли войска киевского режима за 3 с половиной месяца своего контрнаступления. Эти потери к настоящему моменту превысили 74 тысячи человек. С другой стороны, киевский режим пытается удержать ранее занятые территории, например, в районе Работино и южнее населённого пункта Времьевка. Туда переброшены инженерные подразделения, которые стараются создать укрепрайоны.Такие действия противника могут косвенно подтверждать заявления о том, что ближе к концу октября главком ВСУ Залужный планирует перейти к «зимнему» варианту ведения боевых действий. От наступательных - главным образом к оборонительным – в связи с опасениями по поводу возможного начала контрнаступления уже Вооружённых сил России.К настоящему моменту обстрел со стороны противника идёт по Новодонецкому, а также по Вербовому, но, как уже было отмечено, без характерных штурмов. Складывается впечатление, что противник пытается подавить активность наших войск, чтобы получить возможность закрепиться в южной части так называемого предполья и не позволить ВС РФ его снова дистанционно заминировать.