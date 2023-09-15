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Американская пресса представила собственную версию якобы произошедшего отстранения министра обороны Китая от должности

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Американская пресса представила собственную версию якобы произошедшего отстранения министра обороны Китая от должности

Министра обороны Китая генерал-полковника Ли Шанфу могли отстранить от занимаемой должности в связи с расследованием коррупционной деятельности. Об этом сообщает американская пресса, в частности – издание The Washington Post (WP).


По утверждению издания, Ли Шанфу мог быть причастен к коррупции еще в то время, когда он руководил отделом военных закупок Министерства обороны КНР. Источники издания информируют о том, что расследование осуществляется именно по фактам коррупции в этот период.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что американская разведка располагает информацией об отстранении генерала Ли Шанфу от занимаемой должности и начале расследования в его отношении.

Напомним, что 65-летний генерал-полковник Ли Шанфу возглавил Минобороны КНР лишь в марте 2023 года, сменив генерал-полковника Вэй Фэнхэ, руководившего военным ведомством в 2018-2023 гг. До назначения на пост министра обороны Ли Шанфу возглавлял отдел разработки оборудования Центральной военной комиссии, был заместителем командующего Силами стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая и начальником Главного штаба вооружений НОАК.

Официальной информации о том, что генерал Ли Шанфу был отстранен от исполнения обязанностей главы военного ведомства или отправлен в отставку, в настоящее время нет. Китайские власти не отличаются оперативностью и откровенностью в вопросе освещения подобных событий, и если в отношении Ли Шанфу действительно ведется расследование, но оно ничего не докажет, то история с обвинением министра в коррупции останется лишь версией американских медиа, и не более того.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:03
    +4
    Америкосы как и хахлы , любят разные мульки запускать , а потом их же опровергать.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:15
      +2
      ну так они и есть учителя "хахлов" по распусканию сплетен, фейков, мулек и пи..дюлек. wassat
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:58
      +1
      Ли забрали мексиканские инопланеты.
      Он уже на марсе. Ближняя база альфацентавры.
      Сейсас алфацентры торгуются - кто больше энергии даст :амцы или чины. Те победят в трмв. Якобы случайно разверзутся тверди и поглотят "грешников"
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:04
    -2
    Скорее американцы поспособствовали запятнанию имиджа генерала. Вот и проверки скорее всего
  3. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:07
    -1
    И с министром иностранных дел в Китае та же петрушка: назначение взамен долго проработавшего и почти сразу - снятие с поста. Интересная тенденция...
  4. Жнец
    Жнец Сегодня, 10:14
    +3
    А говорят, на западе и в азии не воруют чиновники в отличие от российских
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 10:22
      +1
      Цитата: Жнец
      А говорят, на западе и в азии не воруют чиновники в отличие от российских

      Давно уже не говорят. Коррупционные скандалы (иногда весьма громкие) постоянно сотрясают и Америку, и Европу, и азиатские страны...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:50
        0
        А ГОВОРИТЬ не перестают))) Прокукарекал - а там хоть не рассветай. В США вон Бредли не могут 40 лет поменять, "из-за коррупции некоторых высших офицеров Пентагона, продвигавших интересы некоторых производителей" - официальный итог расследования, в Китае с коррупцией все окей, как была так и есть, но воруют якобы только у нас wink
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 11:51
          0
          Цитата: Bingo
          воруют якобы только у нас

          Пентагон не может отчитаться о 8 трлн(!!!!)- из которых на почти 4 трлн нет никаких бухгалтерских документов.Вообще нет belay документов...
          И военные эдак плечиками:"Да буй его знает, куда оно все делось...Мы не брали...."
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    +1
    А не выдает ли The Washington Post с подачи американских спецслужб желаемое за действительное? Очень большие сомнения в том, что был замешан в коррупции до марта 2023 г, а стало известно только сейчас и был назначен на должность министра обороны. В Китае к подбору кадров подходят очень серьезно и скрупулезно. Возможно началась очередная чистка на руководящих и партийных должностях.
  6. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 10:49
    +1
    Китайские власти не отличаются оперативностью и откровенностью в вопросе освещения подобных событий
    А должны? Это вообще внутреннее дело Китая вообще и китайской народной армии в частности.