Американская пресса представила собственную версию якобы произошедшего отстранения министра обороны Китая от должности

Министра обороны Китая генерал-полковника Ли Шанфу могли отстранить от занимаемой должности в связи с расследованием коррупционной деятельности. Об этом сообщает американская пресса, в частности – издание The Washington Post (WP).По утверждению издания, Ли Шанфу мог быть причастен к коррупции еще в то время, когда он руководил отделом военных закупок Министерства обороны КНР. Источники издания информируют о том, что расследование осуществляется именно по фактам коррупции в этот период.Ранее издание The Financial Times сообщило, что американская разведка располагает информацией об отстранении генерала Ли Шанфу от занимаемой должности и начале расследования в его отношении.Напомним, что 65-летний генерал-полковник Ли Шанфу возглавил Минобороны КНР лишь в марте 2023 года, сменив генерал-полковника Вэй Фэнхэ, руководившего военным ведомством в 2018-2023 гг. До назначения на пост министра обороны Ли Шанфу возглавлял отдел разработки оборудования Центральной военной комиссии, был заместителем командующего Силами стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая и начальником Главного штаба вооружений НОАК.Официальной информации о том, что генерал Ли Шанфу был отстранен от исполнения обязанностей главы военного ведомства или отправлен в отставку, в настоящее время нет. Китайские власти не отличаются оперативностью и откровенностью в вопросе освещения подобных событий, и если в отношении Ли Шанфу действительно ведется расследование, но оно ничего не докажет, то история с обвинением министра в коррупции останется лишь версией американских медиа, и не более того.